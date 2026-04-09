2026. ápr. 9., csütörtök

Felfoghatatlan tragédia: 35 évesen meghalt a Trónok harca színésze

2026.04.09.
35 éves korában elhunyt Michael Patrick, akit többek között a Trónok harca egyik epizódjából ismerhettek a nézők. A fiatal színész éveken át küzdött egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegséggel, mely végül legyőzte.

Michael Patrick halálhírét felesége, Naomi Sheehan jelentette be, aki megrendítő sorokkal búcsúzott férjétől. A család közlése szerint Patrick békésen, szerettei körében hunyt el egy észak-írországi hospice intézményben.

Michael Patrick, a Trónok harca színésze 35 évet élt
Michael Patrick ALS-szel küzdött

Michael Patrick ír származású színész és író április 8-án hunyt el, hosszú ideig küzdött motoros neuronbetegséggel. A diagnózist 2023. február 1-jén állapították meg nála, és azóta folyamatosan romlott az állapota. A betegség az idegrendszert támadja meg, és fokozatosan bénítja le az izmokat, végül az alapvető életfunkciókat.

Michael Patrick felesége a közösségi oldalán számolt be a tragédiáról. „Tegnap este Mick sajnos elhunyt egy észak-írországi hospice-ban. Tíz napja vették fel a kórházba, ahol csodálatos módon gondoskodtak róla. Békésen, családja és barátai körében hunyt el. Szavakkal leírhatatlan, mennyire összetört a szívünk” – írta Naomi Sheehan. Férje személyiségéről is megható sorokkal emlékezett meg. „Mick inspiráció volt mindenkinek, aki valaha kapcsolatba került vele – nemcsak a betegsége idején, hanem egész életében. Teljes életet élt: örömmel, lelki gazdagsággal, nevetése ragályos volt. Egy vörös hajú titán volt” – fogalmazott.

Michael Patrick február 6-án még maga is megszólalt a közösségi oldalán. Akkor azt írta, hogy neurológusa szerint körülbelül egy éve lehet hátra, de hangsúlyozta, még rengeteg dologért érdemes élni, és sok terve van.

A motoros neuronbetegség – amelynek legismertebb formája az ALS – az izmok gyengüléséhez, merevségéhez és sorvadásához vezet. A betegség előrehaladtával a betegek elveszíthetik a járás, a beszéd, az evés, sőt a légzés képességét is. Bár a tünetek egyénenként eltérhetnek, minden esetben életet rövidítő kórképről van szó.

A színész a Trónok harca mellett több más produkcióban is feltűnt, köztük a Blue Lights, a This Town és a My Left Nut című sorozatokban. Utóbbi különösen fontos volt számára, hiszen a történet alapját saját tinédzserkori élményei adták, és a forgatókönyv megírásában is részt vett. Színészi pályafutását a Cambridge-i Egyetemen kezdte, ahol a híres Cambridge Footlights komédiacsoport tagjaként lépett színpadra. Később Londonban, a Mountview Academy of Theatre Arts hallgatójaként képezte tovább magát.

