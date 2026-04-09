Diana hercené örökségéből akar pénzt csinálni Meghan Markle: lekoppintaná néhai anyósa stílusát

Bennfentesek úgy tudják, Meghan Markle már régóta tudatosan építi saját stílusát, ehhez pedig alaposan vizsgálta és vizsgálja, hogy Diana hercegné milyen ruhákat viselt. Ezt a tudást csatornázná be új márkájába is: a kollekció darabjait azok a darabok ihlették, amelyek Dianát a mai napig stílusikonná teszik.
A RadarOnline értesülései szerint Meghan Markle olyan ruhakollekció fejlesztésén dolgozik, amely Diana hercegné legismertebb hétköznapi megjelenéseit idézi. A 44 éves Markle célja az lehet, hogy Diana stílusának kulcselemeit – a letisztultságot, a kényelmet és az eleganciát – a mai közönség számára is elérhető formában gondolja újra. A források szerint a kollekció központi elemei az ikonikus fehér ing–farmer–öv összeállítás lesznek, melyek szinte Diana hercegné védjegyévé váltak. „Ez egy egyszerű, mégis erőteljes outfit, amely ugyanazt a magabiztosságot és közvetlenséget sugározza, amit Diana is képviselt” – fogalmazott egy divatipari bennfentes.
Meghan Markle és Katalin hercegné is másolja Diana hercegné stílusát
Diana hercegné hétköznapi stílusával már a kilencvenes években is megelőzte a korát: a strukturált szabású darabokat laza elemekkel kombinálta. Ez a fajta öltözködés újraértelmezte, hogyan jelenhet meg egy magas rangú királyi személy a nyilvánosság előtt, különösen informális helyzetekben.
Nemcsak Meghan, Katalin hercegné is többször visszanyúlt már ezekhez a stílusjegyekhez. A walesi hercegné 2011-ben, egy kanadai látogatás során idézte meg Diana stílusát, míg Meghan 2017-ben, az Invictus Gamesen jelent meg hasonló összeállításban, nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra került a kapcsolata Harry herceggel.
Egy másik bennfentes szerint mindkét hercegné tudatosan építi be Diana stílusának elemeit a ruhatárába. „Mindketten pontosan értik és érzik Diana hercegné jelentőségét nemcsak a királyi családon belül, hanem kulturális értelemben is. Ez a farmeres, letisztult stílus egyfajta üzenet: közelséget, közvetlenséget és a túlzott formalitástól való eltávolodást jelzi” – mondta.
Egy másik forrás szerint Meghan üzleti tervei mögött több van, mint nosztalgia: „Meghan időtálló darabokat szeretne tervezni, mert szerinte Diana hercegné stílusának alapjegyei ma is működnek – és erre lehet építeni.”
