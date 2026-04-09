Diana hercené örökségéből akar pénzt csinálni Meghan Markle: lekoppintaná néhai anyósa stílusát

brit királyi család Meghan Markle Diana hercegné
Virág Emília
2026.04.09.
Meghan Markle állítólag saját divatmárkájának elindításán dolgozik, és ehhez Diana hercegné stílusából merít inspirációt. A hírek szerint Harry herceg felesége a néhai anyósának időtlen stílusának meghatározó jegyeit ültetné át egy modern, kereskedelmi szempontból is működőképes kollekcióba.

Bennfentesek úgy tudják, Meghan Markle már régóta tudatosan építi saját stílusát, ehhez pedig alaposan vizsgálta és vizsgálja, hogy Diana hercegné milyen ruhákat viselt. Ezt a tudást csatornázná be új márkájába is: a kollekció darabjait azok a darabok ihlették, amelyek Dianát a mai napig stílusikonná teszik.

Diana hercegné stílusa nők ezreinek öltözködését inspirálja a mai napig, ezt akarja meglovagolni Meghan Markle
Forrás: Tim Graham Photo Library

A RadarOnline értesülései szerint Meghan Markle olyan ruhakollekció fejlesztésén dolgozik, amely Diana hercegné legismertebb hétköznapi megjelenéseit idézi. A 44 éves Markle célja az lehet, hogy Diana stílusának kulcselemeit – a letisztultságot, a kényelmet és az eleganciát – a mai közönség számára is elérhető formában gondolja újra. A források szerint a kollekció központi elemei az ikonikus fehér ing–farmer–öv összeállítás lesznek, melyek szinte Diana hercegné védjegyévé váltak. „Ez egy egyszerű, mégis erőteljes outfit, amely ugyanazt a magabiztosságot és közvetlenséget sugározza, amit Diana is képviselt” – fogalmazott egy divatipari bennfentes.

Meghan Markle és Katalin hercegné is másolja Diana hercegné stílusát

Diana hercegné hétköznapi stílusával már a kilencvenes években is megelőzte a korát: a strukturált szabású darabokat laza elemekkel kombinálta. Ez a fajta öltözködés újraértelmezte, hogyan jelenhet meg egy magas rangú királyi személy a nyilvánosság előtt, különösen informális helyzetekben.

Nemcsak Meghan, Katalin hercegné is többször visszanyúlt már ezekhez a stílusjegyekhez. A walesi hercegné 2011-ben, egy kanadai látogatás során idézte meg Diana stílusát, míg Meghan 2017-ben, az Invictus Gamesen jelent meg hasonló összeállításban, nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra került a kapcsolata Harry herceggel.

Katalin hercegné 2011-ben, és Megha Markle 2017-ben az Invictus Games-en Kanadában
Forrás: Getty Images / Life.hu

Egy másik bennfentes szerint mindkét hercegné tudatosan építi be Diana stílusának elemeit a ruhatárába. „Mindketten pontosan értik és érzik Diana hercegné jelentőségét nemcsak a királyi családon belül, hanem kulturális értelemben is. Ez a farmeres, letisztult stílus egyfajta üzenet: közelséget, közvetlenséget és a túlzott formalitástól való eltávolodást jelzi” – mondta.

Egy másik forrás szerint Meghan üzleti tervei mögött több van, mint nosztalgia: „Meghan időtálló darabokat szeretne tervezni, mert szerinte Diana hercegné stílusának alapjegyei ma is működnek – és erre lehet építeni.”

