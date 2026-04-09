Megszületett az ítélet: 15 év börtön kapott Matthew Perry dealere, a ketaminkirálynő

Tizenöt év szövetségi börtönbüntetésre ítélték Jasveen Sanghát, akit az amerikai ügyészek ketaminkirálynőként emlegettek a Matthew Perry halálával kapcsolatos kábítószer-ügyben. Az ítéletet április 8-án, szerdán hirdették ki.
- 15 évre ítélték Matthew Perry dílerét, akit az ügyészek ketaminkirálynőként emlegettek
- A nő vádalkut kötött, és több ketaminterjesztéssel kapcsolatos vádpontban is bűnösnek vallotta magát
- Matthew Perry asszisztense, Kenneth Iwamasa legalább három injekciót adott be a színésznek a halála napján
- A boncolás szerint Matthew Perry halálát a ketamin akut hatásai, valamint több közreható tényező okozta
- A vád szerint Jasveen Sangha a tragédia után megpróbálta eltüntetni a nyomokat
- Az ügyben összesen öt embert vontak felelősségre, köztük két orvost is
A ketaminkirálynőtől származó kábítószer okozta Matthew Perry halálát
Ahogy arról korábban mi is hírt adtunk, szerdán hirdettek ítéletet Jasveen Sangha ügyében. A színész mostohaanyja azt akarta, hogy a ketaminkirálynő legalább 60 évig a rácsok mögött maradjon, ám a bíróság máshogy döntött.
A díler sokáig tagadta a vádakat, végül azonban tavaly augusztusban vádalkut kötött. Bűnösnek vallotta magát több vádpontban is: egy kábítószer-elosztásra használt hely fenntartásában, három rendbeli ketaminterjesztésben, valamint egy olyan esetben, amikor az általa értékesített szer halált vagy súlyos testi sérülést okozott: az egyik áldozat egy Cody McLaury nevű férfi volt.
A nőre eredetileg akár 65 év börtön is várhatott volna, a megállapodásnak köszönhetően azonban végül 15 éves büntetéssel zárult az ügy.
A Jóbarátok sztárja otthonában halt meg
Az ügyészség szerint Jasveen Sangha a drogot Erik Fleming közvetítésével juttatta el a színész környezetébe. Fleming kapcsolatban állt Perry asszisztensével, Kenneth Iwamasával, aki végül beadta az injekciókat. A vád szerint 2023 októberében Sangha és Fleming – Iwamasán keresztül – összesen 51 fiola ketamint adtak el a színésznek.
2023. október 28-án a színész asszisztense legalább három injekciót adott be Perrynek a Sanghától származó szerből. A Jóbarátok sztárját még aznap arccal lefelé találták meg Los Angeles-i otthonában, a jakuzzijában.
A boncolás megállapította, hogy a 54 éves színész halálát a ketamin akut hatásai okozták, amelyhez több tényező is hozzájárult, köztük fulladás, koszorúér-betegség, valamint a buprenorfin – egy opioidfüggőség kezelésére használt gyógyszer – jelenléte a szervezetében.
A ketaminkirálynő kezdetben mindent tagadott
Az ügy részletei szerint a ketaminkirálynő a tragédia után igyekezett eltüntetni a nyomokat. Az amerikai ügyészség közlése alapján a nő a Signal üzenetküldő alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot Fleminggel, hogy megbeszéljék, miként határolódhatnának el az esettől. Ezt követően módosította az alkalmazás beállításait, hogy az üzenetek automatikusan törlődjenek, és arra kérte társát, hogy ő is törölje a beszélgetéseiket.
A PEOPLE magazin által megszerzett iratok szerint az ügyészek már korábban is 15 éves börtönbüntetést kértek. Indoklásukban kiemelték, hogy a nő annak ellenére folytatta a kábítószer-kereskedelmet, hogy tudomást szerzett arról, hogy az általa értékesített szer halálos következményekkel járt.
Az ügyészek szerint a ketaminkirálynő teljes érzéketlenséget tanúsított az emberi élet iránt, és a haszonszerzést mindennél előbbre helyezte, amivel súlyos szenvedést okozott az áldozatok családjának és szeretteinek. Mint írták, lett volna lehetősége felhagyni a tevékenységével, de tudatosan úgy döntött, hogy nem teszi.
Több embert is bűnösnek találtak
Az ügyben összesen öt embert votak felelősségre. Iwamasa és Fleming mellett két orvos, Mark Chavez és Salvador Plasencia is bűnösnek vallotta magát. Dr. Salvador Plasenciát 2025 decemberében 30 hónap börtönre ítélték, míg Chavez nyolc hónap házi őrizetet és három év felügyelt szabadlábra helyezést kapott.
