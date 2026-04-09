Megszületett az ítélet: 15 év börtön kapott Matthew Perry dealere, a ketaminkirálynő

Tizenöt év szövetségi börtönbüntetésre ítélték Jasveen Sanghát, akit az amerikai ügyészek ketaminkirálynőként emlegettek a Matthew Perry halálával kapcsolatos kábítószer-ügyben. Az ítéletet április 8-án, szerdán hirdették ki.

Ahogy arról korábban mi is hírt adtunk, szerdán hirdettek ítéletet Jasveen Sangha ügyében. A színész mostohaanyja azt akarta, hogy a ketaminkirálynő legalább 60 évig a rácsok mögött maradjon, ám a bíróság máshogy döntött.

A díler sokáig tagadta a vádakat, végül azonban tavaly augusztusban vádalkut kötött. Bűnösnek vallotta magát több vádpontban is: egy kábítószer-elosztásra használt hely fenntartásában, három rendbeli ketaminterjesztésben, valamint egy olyan esetben, amikor az általa értékesített szer halált vagy súlyos testi sérülést okozott: az egyik áldozat egy Cody McLaury nevű férfi volt.

A nőre eredetileg akár 65 év börtön is várhatott volna, a megállapodásnak köszönhetően azonban végül 15 éves büntetéssel zárult az ügy.

A Jóbarátok sztárja otthonában halt meg

Az ügyészség szerint Jasveen Sangha a drogot Erik Fleming közvetítésével juttatta el a színész környezetébe. Fleming kapcsolatban állt Perry asszisztensével, Kenneth Iwamasával, aki végül beadta az injekciókat. A vád szerint 2023 októberében Sangha és Fleming – Iwamasán keresztül – összesen 51 fiola ketamint adtak el a színésznek.

2023. október 28-án a színész asszisztense legalább három injekciót adott be Perrynek a Sanghától származó szerből. A Jóbarátok sztárját még aznap arccal lefelé találták meg Los Angeles-i otthonában, a jakuzzijában.

A boncolás megállapította, hogy a 54 éves színész halálát a ketamin akut hatásai okozták, amelyhez több tényező is hozzájárult, köztük fulladás, koszorúér-betegség, valamint a buprenorfin – egy opioidfüggőség kezelésére használt gyógyszer – jelenléte a szervezetében.