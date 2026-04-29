Rekordösszeget fordít bérköltségre idén a Lidl: 103 milliárd forint jut fizetésekre

A vállalat jelenleg több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon, és kiemelt figyelmet fordít az átlátható és igazságos bérezésre. Ennek alapja az országosan egységes bérstruktúra, amely biztosítja, hogy azonos munkakörben minden munkatárs ugyanabban a fizetésben részesüljön – függetlenül attól, hogy a fővárosban vagy az ország más részein dolgozik. Ez a megközelítés nemcsak méltányos, hanem társadalmi szempontból is jelentős: hozzájárul a vidéki térségek megtartó erejének növeléséhez, mivel a versenyképes jövedelemért nem szükséges nagyvárosba költözni.

Versenyképes bérek a szektor élvonalában

Az idei béremelésnek köszönhetően a Lidl továbbra is a kereskedelmi szektor egyik legjobban fizető szereplője. A bolti munkatársak teljes munkaidőben – pótlékokkal és Lidl-kártyával együtt – bruttó 599 000 forintos kezdő bérre számíthatnak, amely tapasztalattal és szolgálati idővel bőven a 700 000 forintot is meghaladhatja.

Az üzletvezetők induló fizetése bruttó 1 104 000 forint, amely akár 1 349 000 forintig emelkedhet. A juttatási csomag részeként prémiumkategóriás szolgálati autó is jár, amely magánhasználatra is igénybe vehető, üzemanyagköltség-térítéssel együtt.

A logisztikai területen dolgozók keresete szintén kiemelkedő:

targoncavezetők: 597 000–871 000 forint

raktári munkatársak: 593 000–839 000 forint

raktári csoportvezetők: akár 1 270 000 forint

Tudatos karrierépítés, kiszámítható jövő

A Lidl nemcsak rövid távon biztosít versenyképes feltételeket. A vállalat egyik legfontosabb erőssége a jól felépített és átlátható karrierút, amely folyamatos szakmai fejlődést tesz lehetővé. A munkavállalók az adott pozíciójukban évről évre magasabb bérszintet érhetnek el, miközben teljesítményük alapján új lehetőségek és előrelépési irányok nyílhatnak meg előttük. Ez a rendszer motiváló, ugyanakkor biztonságot is nyújt: kiszámítható és tervezhető jövőképet biztosít.

Több mint fizetés: komplex gondoskodás

A vállalat szemléletének középpontjában a munkatársak jólléte áll, amely jóval túlmutat a havi jövedelmen. A béreket gazdag juttatási rendszer egészíti ki, amelynek része egy nagy értékű, térítésmentesen igénybe vehető magánegészségügyi csomag, amely a járóbeteg-ellátástól a kisebb műtéteken át a fogászati kezelésekig számos szolgáltatást magában foglal.