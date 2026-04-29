Rekordösszeget fordít bérköltségre idén a Lidl: 103 milliárd forint jut fizetésekre

A vállalat jelenleg több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon, és kiemelt figyelmet fordít az átlátható és igazságos bérezésre. Ennek alapja az országosan egységes bérstruktúra, amely biztosítja, hogy azonos munkakörben minden munkatárs ugyanabban a fizetésben részesüljön – függetlenül attól, hogy a fővárosban vagy az ország más részein dolgozik. Ez a megközelítés nemcsak méltányos, hanem társadalmi szempontból is jelentős: hozzájárul a vidéki térségek megtartó erejének növeléséhez, mivel a versenyképes jövedelemért nem szükséges nagyvárosba költözni.
Versenyképes bérek a szektor élvonalában
Az idei béremelésnek köszönhetően a Lidl továbbra is a kereskedelmi szektor egyik legjobban fizető szereplője. A bolti munkatársak teljes munkaidőben – pótlékokkal és Lidl-kártyával együtt – bruttó 599 000 forintos kezdő bérre számíthatnak, amely tapasztalattal és szolgálati idővel bőven a 700 000 forintot is meghaladhatja.
Az üzletvezetők induló fizetése bruttó 1 104 000 forint, amely akár 1 349 000 forintig emelkedhet. A juttatási csomag részeként prémiumkategóriás szolgálati autó is jár, amely magánhasználatra is igénybe vehető, üzemanyagköltség-térítéssel együtt.
A logisztikai területen dolgozók keresete szintén kiemelkedő:
- targoncavezetők: 597 000–871 000 forint
- raktári munkatársak: 593 000–839 000 forint
- raktári csoportvezetők: akár 1 270 000 forint
Tudatos karrierépítés, kiszámítható jövő
A Lidl nemcsak rövid távon biztosít versenyképes feltételeket. A vállalat egyik legfontosabb erőssége a jól felépített és átlátható karrierút, amely folyamatos szakmai fejlődést tesz lehetővé. A munkavállalók az adott pozíciójukban évről évre magasabb bérszintet érhetnek el, miközben teljesítményük alapján új lehetőségek és előrelépési irányok nyílhatnak meg előttük. Ez a rendszer motiváló, ugyanakkor biztonságot is nyújt: kiszámítható és tervezhető jövőképet biztosít.
Több mint fizetés: komplex gondoskodás
A vállalat szemléletének középpontjában a munkatársak jólléte áll, amely jóval túlmutat a havi jövedelmen. A béreket gazdag juttatási rendszer egészíti ki, amelynek része egy nagy értékű, térítésmentesen igénybe vehető magánegészségügyi csomag, amely a járóbeteg-ellátástól a kisebb műtéteken át a fogászati kezelésekig számos szolgáltatást magában foglal.
Emellett a dolgozók:
- támogatást kapnak a munkába járáshoz
- egészségmegőrző programokhoz férnek hozzá
- ingyenes mentális, jogi és pénzügyi tanácsadást vehetnek igénybe
„Számunkra az a legfontosabb, hogy dolgozóink hosszú távon is biztos, kiszámítható és versenyképes jövedelemre, valamint stabil munkahelyre számíthassanak. Az idei, több mint 103 milliárd forintos bérkeret is ezt szolgálja. Olyan átlátható rendszert működtetünk, ahol azonos munkáért az ország minden részén ugyanaz a juttatás jár, amelyet széles körű juttatási csomag egészít ki. Emellett célunk, hogy munkatársainknak ne csak biztos megélhetést, hanem folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőséget is kínáljunk” – hangsúlyozza Takács Dorottya, a Lidl Magyarország HR-igazgatója.
Növekedés és új munkahelyek
A vállalat fejlődése töretlen: nemcsak megtartja munkavállalóit, hanem folyamatosan bővíti is csapatát. Ennek egyik fontos lépése az idei évben a kiskunfélegyházi logisztikai központ őszi megnyitása, ahová több lépcsőben több száz új munkatársat vesznek fel. Az érdeklődőknek érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a jobs.lidl.hu oldalt.
Munkahely, amely túlmutat önmagán
A Lidl példája jól mutatja, hogy a mai munkaerőpiacon a hosszú távú gondolkodás és a munkavállalókba történő tudatos befektetés hozza a valódi eredményeket. A versenyképes bérezés, a széles körű juttatások és a kiszámítható karrierlehetőségek együtt olyan munkakörnyezetet teremtenek, amely egyszerre vonzó és fenntartható. A vállalat így nemcsak követi a piaci elvárásokat, hanem aktívan alakítja is a jövő munkahelyeinek működését Magyarországon.