Hidegzuhanyként érte a rajongókat a hír, hogy felismerhetetlenné plasztikáztatta magát a 2004-es UK Big Brother győztese, Nadia Almada. A valóságshow-sztárt az egyik rajongója buktatta le, aki lesifotót készített arról, ahogy a híresség bekötözött fejjel, véraláfutásos szemekkel és zúzódásokkal teli arccal hagyta el az isztambuli magánklinikát, ahol legutóbb kezelték.

A valóságshow-sztár korábban a rajongók kedvence volt, azonban 22 évvel a Big Brother után úgy döntött, hogy drasztikusan átszabatja a testét.

Forrás: WireImage

Számtalan beavatkozást végeztek a valóságshow-sztáron

Nadia korábban ezreket inspirált az önelfogadásra, azonban úgy látszik, hogy 49 évesen már nem érezte jól magát a bőrében, ezért többször is kés alá feküdt. A tévés ikon az elmúlt hónapokban kórház kórházba járt, tavaly például gyomorszűkítő műtéten esett át, most pedig Törökországban plasztikáztatott. A legutóbbi fotói alapján megcsináltatta az orrát, valamint ráncfelvarrást és ajakfeltöltést is elvégeztetett magán. Bár Nadia megpróbált elbújni a kíváncsi szemek elől egy fejére tekert sállal, a rajongója így is felismerte őt Isztambulban. A Big Brother-győztes fotója szélvész gyorsasággal kezdett el terjedni a közösségi médiában, számtalan követője pedig komolyan aggódni kezdett Nadia testi- és lelki egészségéért.

"Big Brother legend Nadia Almada, 49, unrecognisable after undergoing facelift in Turkey

"Big Brother legend Nadia Almada, 49, unrecognisable after undergoing facelift in Turkey" https://t.co/BLJOiLBSFT via https://t.co/SxqRZAK3ex — Ronni Nicole #KPSS (@RonniNicole1) April 28, 2026

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: