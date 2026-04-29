Sokkoló fotókon Bridget Fonda – Felismerhetetlen és elhanyagolt az egykori bombázó

Lencsevégre kapták: a Los Angeles-i repülőtéren szállt ki egy autóból, és szinte rá sem lehetett ismerni. Bridget Fonda a hajdani glamour helyett lezser, visszafogott szettben látható – hosszú ujjú szürke felsőben, fekete nadrágban, szemüvegben és lenőtt ősz hajjal jelent meg, ráadásul az évek során jelentős súlyfeleslege keletkezett –, simán elmennénk mellette az utcán.

A színésznő ereiben hollywoodi „királyi vérvonal” csörgedezik, nagynénje például Jane Fonda.

Lehetséges, hogy az egykori szupermodell alakú színésznő már nagyon unta a csillogást és az állandó megfelelési kényszert. A pletykák szerint a lesifotók elkészülte utáni időszakban komoly átalakuláson ment keresztül. Állítólag közel 45 kilót fogyott, egészségesebb életmódra váltott, és – ami talán a legizgalmasabb – egyre inkább nyitott a visszatérésre.

Egy bennfentes szerint újra tele van energiával, és mivel fia már felnőtt, végre ismét jut ideje önmagára. „A szíve újra a színészet felé húzza” – mondják róla. És valljuk be: olyan tehetséggel, ami neki van, nem is lenne nehéz visszakerülnie a filmiparba. Már csak a tökéletes szerep hiányzik!

Férje, a világhírű zeneszerző Danny Elfman állítólag teljes mellszélességgel támogatja a nagy visszatérést. És ne felejtsük, hogy Bridget Fonda nem akármilyen családi háttérrel rendelkezik, igazi hollywoodi „királyi vérvonal” csörgedezik tehát az ereiben: nagynénje Jane Fonda (aki egyébként 88 évesen is remekül tartja magát), édesapja a filmtörténet ikonjaként is emlegetett Peter Fonda, nagypapája pedig Henry Fonda.

Korábban olyan produkciókban láthattuk, mint az Egyedülálló nő megosztaná, a Facérok, A Keresztapa 3., és persze Quentin Tarantino kultfilmje, a Jackie Brown. Utóbbiban a laza, kissé „elszállt” Melanie Ralston szerepében brillírozott – különösen emlékezetes a szócsatája a Robert De Niro által játszott karakterrel. Utoljára A nagy buli című filmben láthattuk, majd 2002-ben, a Hókirálynő után teljesen eltűnt a képernyőről. Visszautasította az Ally McBeal főszerepét, állítólag úgy, hogy el sem olvasta a forgatókönyvet. Később elárulta: félt, hogy túlságosan megtetszik neki a karaktere, ugyanakkor azt is hozzátette, nem biztos, hogy a sorozat ugyanakkora siker lett volna vele, mint Calista Flockhart főszereplésével.