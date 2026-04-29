Egy már felépülő függő szerint sokan észre sem veszik, mikor lépik át a határt. Az alkalmi ivásból könnyen lehet szerhasználati zavar, három konkrét jel pedig egyértelműen megmutatja, hogy az alkoholfüggőség előszobájában vagy.

Kutatások szerint az európai felnőttek mintegy 80 százaléka rendszeresen fogyaszt alkoholt. Bár az ivás rövid távú következményei – például a másnaposság vagy a kontrollvesztés miatti szorongás – közismertek, sokan mégis nehezen ismerik fel, mikor válik a szokás problémává, amikor már alkoholfüggőségről beszélünk. 

Nem egyik napról a másikra lesz az alkalmi ivó és alkoholfüggő: észrevétlenül lehet belecsúszni a betegségbe.
Több dolog utal arra, ha valaki már alkoholfüggő

Corey Warren felépülő alkoholista, ma már a józanság mellett kampányol, és saját tapasztalatai alapján három figyelmeztető jelet emelt ki

1. Szabályok felállítása

Az olyan kijelentések, mint a „Ma este csak kettőt vagy hármat iszom”, vagy „Ma este nincs rövidital, csak sör”, szerinte azt jelzik, hogy az illető már nem ura teljesen a helyzetnek. „A normális ivók nem csinálnak ilyet” – fogalmazott.

2. A személyiség megváltozása

 Az alkohol hatására jelentkező szélsőséges viselkedés – például túlzott érzelmesség, agresszió vagy indokolatlan hangoskodás – szintén figyelmeztető lehet. „Lehet, hogy túlságosan érzelmes, dühös vagy hangos vagy, és azt hiszed, hogy neked kell a buli lelkének lenni... A normális ivók ezt nem csinálják” – szögezte le Warren.

3. Szórakozás = alkohol

Warren nagyon fontos figyelmeztető jelnek véli azt is, ha valakinek minden társasági eseményhez alkoholra van szüksége, csak akkor érzi azt, hogy felszabadult. 

Hol húzódik a határ?

Az egészségügyi irányelvek meghatározzák, mi számít sok ivásnak, eszerint a felnőtteknek nem ajánlott heti 14 egységnél több alkoholt fogyasztaniuk, és ezt is érdemes több napra elosztani. Vannak, akik nem a mennyiséget, hanem inkább a rendszerességet emelik ki.  A túlzott ivás jelei közé tartozik az is, ha valaki úgy érzi, csökkentenie kellene a fogyasztását, bűntudatot él meg miatta, vagy reggel alkohollal próbálja enyhíteni a rosszullétet.

A CAGE teszt: ami a szakemberek is használnak

A szakemberek által használt úgynevezett CAGE teszt szintén segíthet annak felismerésében, hogy valaki alkoholhasználati zavarral küzd-e. A négy kérdésből álló CAGE-skálát az 1970-es években fejlesztették ki, neve az angol Cut down (csökkentés), Annoyed (idegesség), Guilty (bűnösség), Eye-opener  (ahogy kinyitod a szemed, iszol)) szavakból származik. 

  • Gondolt-e már arra, hogy abba kellene hagyni az alkoholfogyasztást?
  • Aggódott-e már önért valaki az alkoholfogyasztása miatt?
  • Érzett-e már bűntudatot az alkoholfogyasztása miatt?
  • Szüksége volt-e már reggel egy italra, hogy el tudja kezdeni a napját?

A szakma szerint amennyiben a négy kérdésre két igen is születik, érdemes segítséget kérni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Katalin hercegné egy korty alkoholt sem iszik, és erre jó oka van

Komoly döntést hozott Vilmos herceg felesége. Katalin hercegné szinte egyáltalán nem iszik alkoholt, mert attól tart, még a kis mennyiség is veszélyes lehet számára.

Fotókon, amit mi magunk nem is látunk: így változik meg az arcunk néhány pohár bor után

Mit szólnál, ha egy laza, borozós estén valaki minden pohár után készítene rólad egy fotót? Marcos Alberti pontosan ezt tette, és a The Wine Projekt fotói magukért beszélnek.

A nők főzték évezredekig a sört – Így váltak a boszorkányüldözések célpontjává

Kapaszkodj meg a korsódban, mert lerántjuk a leplet a sörfőzés és a boszorkányság közös múltjáról.

 

