Kutatások szerint az európai felnőttek mintegy 80 százaléka rendszeresen fogyaszt alkoholt. Bár az ivás rövid távú következményei – például a másnaposság vagy a kontrollvesztés miatti szorongás – közismertek, sokan mégis nehezen ismerik fel, mikor válik a szokás problémává, amikor már alkoholfüggőségről beszélünk.

Nem egyik napról a másikra lesz az alkalmi ivó és alkoholfüggő: észrevétlenül lehet belecsúszni a betegségbe.

Több dolog utal arra, ha valaki már alkoholfüggő

Corey Warren felépülő alkoholista, ma már a józanság mellett kampányol, és saját tapasztalatai alapján három figyelmeztető jelet emelt ki.

1. Szabályok felállítása

Az olyan kijelentések, mint a „Ma este csak kettőt vagy hármat iszom”, vagy „Ma este nincs rövidital, csak sör”, szerinte azt jelzik, hogy az illető már nem ura teljesen a helyzetnek. „A normális ivók nem csinálnak ilyet” – fogalmazott.

2. A személyiség megváltozása

Az alkohol hatására jelentkező szélsőséges viselkedés – például túlzott érzelmesség, agresszió vagy indokolatlan hangoskodás – szintén figyelmeztető lehet. „Lehet, hogy túlságosan érzelmes, dühös vagy hangos vagy, és azt hiszed, hogy neked kell a buli lelkének lenni... A normális ivók ezt nem csinálják” – szögezte le Warren.

3. Szórakozás = alkohol

Warren nagyon fontos figyelmeztető jelnek véli azt is, ha valakinek minden társasági eseményhez alkoholra van szüksége, csak akkor érzi azt, hogy felszabadult.

Hol húzódik a határ?

Az egészségügyi irányelvek meghatározzák, mi számít sok ivásnak, eszerint a felnőtteknek nem ajánlott heti 14 egységnél több alkoholt fogyasztaniuk, és ezt is érdemes több napra elosztani. Vannak, akik nem a mennyiséget, hanem inkább a rendszerességet emelik ki. A túlzott ivás jelei közé tartozik az is, ha valaki úgy érzi, csökkentenie kellene a fogyasztását, bűntudatot él meg miatta, vagy reggel alkohollal próbálja enyhíteni a rosszullétet.

A CAGE teszt: ami a szakemberek is használnak

A szakemberek által használt úgynevezett CAGE teszt szintén segíthet annak felismerésében, hogy valaki alkoholhasználati zavarral küzd-e. A négy kérdésből álló CAGE-skálát az 1970-es években fejlesztették ki, neve az angol Cut down (csökkentés), Annoyed (idegesség), Guilty (bűnösség), Eye-opener (ahogy kinyitod a szemed, iszol)) szavakból származik.

Gondolt-e már arra, hogy abba kellene hagyni az alkoholfogyasztást?

Aggódott-e már önért valaki az alkoholfogyasztása miatt?

Érzett-e már bűntudatot az alkoholfogyasztása miatt?

Szüksége volt-e már reggel egy italra, hogy el tudja kezdeni a napját?

A szakma szerint amennyiben a négy kérdésre két igen is születik, érdemes segítséget kérni.