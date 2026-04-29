Botrány a Jóbarátok kulisszái mögött: megszégyenítő bánásmódról, megalázó szexuális fantáziákról tálalt ki Lisa Kudrow

Bár a Jóbarátok a mai napig a televíziózás egyik legismertebb és legsikeresebb produkciója, Lisa Kudrow szerint a nézők elképzelni sem tudják, hogy olykor milyen megalázó szituációkat teremtettek számukra.

A Jóbarátok kulisszái mögött nem volt móka és kacagás az élet.

Lisa Kudrow a Jóbarátok kulisszái mögött történtekről beszélt.

A sorozatot a ’90-es években és 2000-es évek elején forgatták.

Az írók durván bántak a női főszereplőkkel.

Gyakori volt a nyilvános megszégyenítés és a szexuális tartalmú beszélgetések.

Korábban be is perelték zaklatásért az írói stábot.

„Nem tud olvasni a ribanc?” – megalázták őket a Jóbarátok élő közönsége előtt

Kudrow felidézte, hogy a Jóbarátok jeleneteit gyakran több száz fős közönség előtt vették fel, ami hatalmas nyomást jelentett. „Ne felejtsük el, hogy egy 400 fős élő közönség előtt vettük fel, és ha elrontottuk az egyik író szövegét, akkor beszóltak, és nem is akárhogyan. »Nem tud olvasni a ribanc? Nem is próbálkozik. Elszúrta az én szövegemet«” – nyilatkozta Lisa Kudrow a Times of London lapnak.