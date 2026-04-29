Botrány a Jóbarátok kulisszái mögött: megszégyenítő bánásmódról, megalázó szexuális fantáziákról tálalt ki Lisa Kudrow

Bár a Jóbarátok a mai napig a televíziózás egyik legismertebb és legsikeresebb produkciója, Lisa Kudrow szerint a nézők elképzelni sem tudják, hogy olykor milyen megalázó szituációkat teremtettek számukra.
- Lisa Kudrow a Jóbarátok kulisszái mögött történtekről beszélt.
- A sorozatot a ’90-es években és 2000-es évek elején forgatták.
- Az írók durván bántak a női főszereplőkkel.
- Gyakori volt a nyilvános megszégyenítés és a szexuális tartalmú beszélgetések.
- Korábban be is perelték zaklatásért az írói stábot.
„Nem tud olvasni a ribanc?” – megalázták őket a Jóbarátok élő közönsége előtt
Kudrow felidézte, hogy a Jóbarátok jeleneteit gyakran több száz fős közönség előtt vették fel, ami hatalmas nyomást jelentett. „Ne felejtsük el, hogy egy 400 fős élő közönség előtt vettük fel, és ha elrontottuk az egyik író szövegét, akkor beszóltak, és nem is akárhogyan. »Nem tud olvasni a ribanc? Nem is próbálkozik. Elszúrta az én szövegemet«” – nyilatkozta Lisa Kudrow a Times of London lapnak.
Szexuális fantáziákkal szórakoztatták magukat az írók
A színésznő 12-15 fős írói szoba légköréről beszélt: „Mindannyian tudtuk, hogy a szobában a srácok késő estig fennmaradtak, és a Jenniferrel és Courteney-vel kapcsolatos szexuális fantáziáikat vitatták meg.”
A sorozat írói stábjának viselkedése korábban jogi vitákhoz is vezetett. 2004-ben Amaani Lyle, egy korábbi asszisztens pert indított a Warner Bros. Television ellen, szexuális és faji zaklatásra hivatkozva. Az ügy a kaliforniai legfelsőbb bíróságig jutott, amely végül Lyle ellen döntött, kimondva, hogy a durva és vulgáris viselkedés a munkahelyi környezet része volt.
Lisa Kudrow Matthew Perry halála után nézte újra a sorozatot
Lisa Kudrow hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére a szereplők között valódi barátság alakult ki, és szakmailag is kiemelkedő teljesítmények születtek. Matthew Perry halála után újranézte a sorozatot, és így fogalmazott: „Miután Matthew meghalt, újra megnéztem. Korábban csak azt láttam, hogy mit csináltam rosszul, vagy mit csinálhattam volna jobban. De most először éreztem igazán, hogy az egész milyen nagyszerű volt. Matthew pedig egy zseni volt, biztos vagyok benne, hogy bármit is teszünk a jövőben, soha többé nem fogunk ehhez hasonlót átélni” − nyilatkozta.
