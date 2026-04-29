Katalin hercegné ezzel a paradicsomvörös ruhájával divattörténelmet írt: ő ihlette a Royal Ascot idei színét

Egyetlen emlékezetes megjelenés is elég volt ahhoz, hogy trendet teremtsen. Katalin hercegné feltűnő ruhájával szó szerint színt adott a 2026-os Royal Ascotnak, vagyis a hagyományos királyi derbinek.

A brit királyi család stílusikonja újból bizonyította, hogy amit visel, az pillanatok alatt divattá válik. Most például Katalin hercegné három évvel ezelőtti ruhakölteménye vált a 2026-os Royal Ascot hivatalos év színévé. A vibrálóan látványos paradicsomvörös nem véletlenül lett ajánlott színválasztás az idei derbire.

Katalin hercegné a 2023-as Royal Ascot derbin.
Katalin hercegné három évvel ezelőtti megjelenése vált etalonná a Royal Ascot 2026-os stíluskalauzában.
  • A paradicsomvörös lett a 2026-os ascoti derbi hivatalos színe.
  • Az év színét a hercegné 2023-as megjelenése inspirálta.
  • Ez a merész szín a magabiztos, feltűnő eleganciát képviseli.

Katalin hercegné ruhája, ami divattörténelmet írt

A Royal Ascot elsősorban a meglepő kalapkölteményekről híres, de a brit királyi család tagjai is ezen az eseményen mernek kicsit merészebb ruhákban megjelenni. A merész alatt is természetesen nem azt értjük, amivel megszegnék a királyi etikett szabályait. Két évvel ezelőtt például Katalin hercegné egy fehér Dolce and Gabbana csipkeruhában jelent meg, ami nem volt kihívó, de végtelen eleganciájával így is belopta magát a szívünkbe. 

Katalin hercegné és Vilmos herceg a 2023-as királyi derbin.
Katalin hercegné ruhája a 2023-as királyi derbin.
A királyi derbi idei év színének története egészen 2023-ig nyúlik vissza, amikor Katalin hercegné egy élénk paradicsomvörös Alexander McQueen ruhában jelent meg az eseményen. A látványos outfit már akkor is hatalmas visszhangot váltott ki, de igazán most vált szinte kötelezően követendő példává, legalábbis a Royal Ascot 2026-os női divatjában. Az esemény hivatalos öltözködési útmutatójában ugyanis arra buzdítják a kilátogató hölgyeket, hogy építsék be megjelenésükbe ezt a színt.

A Royal Ascot kreatív csapatának választása nem véletlen. A paradicsomvörös ugyanis egy energikus, igazi nyári darab, amely az önkifejezést és a magabiztosságot helyezi előtérbe, miközben új irányt ad az alkalmi divatnak.  

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
