Katalin hercegné ezzel a paradicsomvörös ruhájával divattörténelmet írt: ő ihlette a Royal Ascot idei színét

A brit királyi család stílusikonja újból bizonyította, hogy amit visel, az pillanatok alatt divattá válik. Most például Katalin hercegné három évvel ezelőtti ruhakölteménye vált a 2026-os Royal Ascot hivatalos év színévé. A vibrálóan látványos paradicsomvörös nem véletlenül lett ajánlott színválasztás az idei derbire.

Forrás: Getty/Chris Jackson Collection

Katalin hercegné ruhája, ami divattörténelmet írt

A Royal Ascot elsősorban a meglepő kalapkölteményekről híres, de a brit királyi család tagjai is ezen az eseményen mernek kicsit merészebb ruhákban megjelenni. A merész alatt is természetesen nem azt értjük, amivel megszegnék a királyi etikett szabályait. Két évvel ezelőtt például Katalin hercegné egy fehér Dolce and Gabbana csipkeruhában jelent meg, ami nem volt kihívó, de végtelen eleganciájával így is belopta magát a szívünkbe.

Katalin hercegné ruhája a 2023-as királyi derbin.

Forrás: Getty/WireImage

A királyi derbi idei év színének története egészen 2023-ig nyúlik vissza, amikor Katalin hercegné egy élénk paradicsomvörös Alexander McQueen ruhában jelent meg az eseményen. A látványos outfit már akkor is hatalmas visszhangot váltott ki, de igazán most vált szinte kötelezően követendő példává, legalábbis a Royal Ascot 2026-os női divatjában. Az esemény hivatalos öltözködési útmutatójában ugyanis arra buzdítják a kilátogató hölgyeket, hogy építsék be megjelenésükbe ezt a színt.

A Royal Ascot kreatív csapatának választása nem véletlen. A paradicsomvörös ugyanis egy energikus, igazi nyári darab, amely az önkifejezést és a magabiztosságot helyezi előtérbe, miközben új irányt ad az alkalmi divatnak.

