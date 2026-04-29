Ezekkel lepd meg anyukádat, ha tényleg le akarod nyűgözni: sokkal jobbak a sablonos virágnál

Az anyukák azok, akik gondolkodás nélkül mindent megadnak nekünk, sokszor még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy saját magukról mondanak le. Ismerős, ugye? Éppen ezért az anyák napja tökéletes alkalom arra, hogy végre visszaadjunk egy kicsit abból a törődésből, amit egész életünkben kaptunk. És mi lehetne személyesebb, mint egy olyan ajándék, ami kényeztet, feltölt és csak róluk szól? A szépségápolási termékek nem csupán sima tárgyak vagy sablonos meglepetések: egy jól megválasztott darab élményt, énidőt és egy kis luxust csempész a mindennapokba. Mutatjuk a legjobb anyák napi ajándékötleteket!

Forrás: 123rf.

Mindjárt itt az anyák napja, ezért ideje kitalálnod, hogy mivel lepd meg anyukádat!

Idén a virág helyett válassz valami sokkal kreatívabb ötletet.

Mutatunk néhányat, ami nem sablonos, és aminek garantáltan örül majd.

Anyák napja: a legjobb ajándékötletek

Luxus egy cseppben: testápolók és parfümök

Egy illatos testápoló, egy gazdag testvaj vagy egy tápláló olaj igazi kényeztetés. Olyan, mintha minden egyes használatnál egy apró ölelést adnál át neki. Ha biztosra akarsz menni, válassz természetes, lágy illatokat – ezek szinte mindenki kedvencei. De egy parfümmel sem nyúlhatsz mellé: egy jó illat örökre emlékeztetni fogja rá, hogy kitől kapta. Egy elegáns, nőies parfüm több, mint egy egyszerű ajándék.

1. Multifunkcionális öregedésgátló olaj Shiseido douglas.hu, 29 090 Ft, 2. Libre Berry Crush (EdP 50 ml) Yves Saint Laurent marionnaud.hu, 40 460 Ft, 3. Feszesítő és mélyhidratáló testápoló szérum Anna Harangvölgyi, 12 000 Ft, 4. Peonia Pure ajándékdoboz Eau de Tihany, 13 310 Ft, 5. Immortelle Reset háromfázisú esszencia L’Occitane, 30 315 Ft, 6. Hajhullás elleni szérum Kérastase, douglas, 19 590 Ft

Forrás: Shutterstock, douglas.hu, marionnaud.hu, harangvolgyi.hu, eaudetihany.hu, loccitane.com

Arcápolók, amik garantálják a gyönyörű, üde bőrt

Egy prémium arckrém, egy szemkörnyékápoló vagy szérum mindig telitalálat. Olyan terméket válassz, ami hidratál, feszesít és visszaadja a bőr természetes ragyogását. A hialuronsavas, kollagénes, vitaminos vagy épp mézes formulák különösen népszerűek, és már néhány használat után is látványos eredményt hozhatnak.

1. Micellás víz Dior marionnaud.hu, 21 500 Ft, 2. Éjszakai helyreállító maszk AHAVA, notino.hu 32 490 Ft, 3. Abeille Royale fiatalító szemápoló Guerlain marionnaud.hu, 38 700 Ft, 4. Feszesítő olaj Omorovicza, notino 31 000 Ft

Forrás: Shutterstock, marionnaud.hu, notino.hu

Ragyogást adó sminkek

Egy tökéletesen fedő alapozó, egy elegáns rúzs vagy egy csodás sminkpaletta: ezek mindig jolly joker ajándékok nőknek, kortól függetlenül. Nem a drámai átalakulás a cél, hanem az, hogy az anyukád még jobban ragyogjon, és még magabiztosabb lehessen.

1. Pirosító Corail Orange Sisley douglas.hu, 48 990 Ft, 2. Ragyogást adó alapozó Armani douglas.hu, 30 490 Ft, 3. Szemhéjfesték paletta Bobbi Brown notino.hu, 28 290 Ft, 4. M.A.CXimal selymesen matt rúzs (limitált kiadás) M.A.C Cosmetics, notino.hu, 10 100 Ft, 5. Pirosító ecset Real Techniques, douglas.hu, 6390 Ft

Forrás: Shutterstock, douglas.hu, notino.hu

Egy gondosan kiválasztott szépségápolási termék nemcsak praktikus meglepetés, hanem egyfajta törődés is, amellyel visszaadhatunk valamit abból a szeretetből és figyelemből, amit egész életünkben kaptunk. Legyen szó bőrápolásról, illatokról vagy egy kis otthoni spa-élményről, a lényeg, hogy az ajándék mosolyt csaljon az arcára, és emlékeztesse: most végre ő van a középpontban.

