Kesztyűtől a gyümölcsig – A latexallergia életveszélyes is lehet

A latexallergia az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb figyelmet kap az egészségügyi irodalomban – részben azért, mert az egészségügyi dolgozók körében különösen elterjedt, részben mert a keresztallergiás jelenség miatt az érintett személyek életét a vártnál szélesebb körben befolyásolja.

A latexallergia tüneteit bizonyos gyümölcsök is kiválthatják

Rövid áttekintés A latexallergia a természetes gumitejből készült termékekre adott túlérzékenységi reakció

Leginkább egészségügyi dolgozókat és többszörös műtéten átesett betegeket érinti

Tünetei az enyhe bőrpírtól az életveszélyes anafilaxiáig terjedhetnek

A latex és egyes gyümölcsök – banán, avokádó, kivi – között keresztallergia állhat fenn

A gyógyulás nem lehetséges – a kezelés az expozíció elkerülésén alapul

Az érintetteknek minden orvosi beavatkozás előtt jelezniük kell allergiájukat

Mi a latexallergia, és kik a leginkább veszélyeztetettek?

A latex természetes gumitejből – a trópusi gumifa kérgéből nyert fehér folyadékból – készül, és számos hétköznapi termékben megtalálható: orvosi és háztartási kesztyűkben, óvszerekben, léggömbökben, egyes ragasztókon, gumiabroncsokban és orvosi eszközök egy részében. Az allergiás reakciót a latexben lévő fehérjék váltják ki, amelyek az immunrendszer kóros túlérzékenységét indítják el.

A leginkább veszélyeztetett csoportok közé az egészségügyi dolgozók tartoznak, akik naponta többször latex kesztyűt viselnek, és hosszú idő alatt érzékenyednek rá. Hasonlóan magas kockázatnak vannak kitéve azok, akik életük során több műtéten estek át – különösen a gerinc- vagy húgyúti rendellenességgel született gyermekek, akiknél már csecsemőkorban ismétlődő latex-expozíció történik. Atópiás alapbetegséggel – asztmával, allergiás náthával vagy ekcémával – élőkben is nagyobb a latexallergia kialakulásának kockázata.

A latexallergia kialakulása fokozatos folyamat: az első érintkezések általában még nem okoznak tüneteket, az ismétlődő expozíció hatására az immunrendszer egyre érzékenyebbé válik, és egy ponton már enyhe vagy erős reakcióval válaszol. Ezért az allergia sokszor nem az első latex-érintkezéskor, hanem évekkel később, látszólag hirtelen jelenik meg.