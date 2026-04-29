Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 29., szerda Péter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
esküvő

Katalin hercegné ezt a súlyos kérdést tette fel Vilmos hercegnek az oltárnál: most derült fény rá

Vilmos herceg esküvője Katalin hercegné Vilmos herceg
Life
2026.04.29.
Azt hitted, mindent láttál a királyi esküvőn? Egy szakértő most leleplezte Katalin hercegné titkos, kétszavas kérdését, amit a hintóban tett fel Vilmos hercegnek. Ez a mondat teljesen más megvilágításba helyezi a történelmi napot.

A fotó Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvőjén készült.
Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvője titkokat rejtett.
Forrás: Getty Images Europe
  • 2011-ben házasodott össze Katalin hercegné és Vilmos herceg.  
  • A páros már 25 éve ismeri egymást, és most a 15. házassági évfordulójuk napján újabb titokra derült fény.  
  • Katalin egy szerelmes és megható kérdést tett fel Vilmosnak, amelyet most végre mi is megismerhetünk.

Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvőjének titkai 

Ma pontosan 15 éve, hogy a világ lélegzetvisszafojtva figyelte, amint a Westminster-apátság falai között Katalin és Vilmos örök hűséget fogad egymásnak. Azóta ők a brit monarchia megingathatatlan álompárja, de vajon mi járt a fejükben abban a pillanatban, amikor a protokoll helyett végre egymásra figyelhettek? 

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én keltek egybe Londonban.
Katalin hercegné az esküvője napján és napjainkban. Ma is ugyanolyan gyönyörű.
Vilmos herceg ma már szakállal hódít.
Becslések szerint 2 milliárd ember nézte az élőben közvetített esküvőjüket világszerte.
A Buckingham-palota erkélyén is elcsattant egy csók köztük.
Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvői tortája egy klasszikus, brit gyümölcstorta volt.
Katalin hercegné Alexander McQueen esküvői ruháját Sarah Burton tervezte.
1 / 9
Getty Images Europe

A Buckingham-palota erkélyén elcsattant két ikonikus csók emléke már bevonult a történelembe, de az odafelé tartó hintóút sötét titkot rejtett. Mialatt a tömeg ujjongott, Katalin odafordult újdonsült férjéhez, és a professzionális szájról olvasó, Tina Lannin szerint egy váratlan, mindössze két szóból álló kérdést szegezett neki: 

Boldog vagy most?

Ebben a rövid mondatban benne volt minden: a feszültség, az elvárások súlya és egy fiatal nő vágya arra, hogy a világra szóló ceremónia mögött a valódi érzelmek is helyet kapjanak. Robert Jobson királyi életrajzíró legújabb könyvében elárulja, hogy Vilmos nem maradt adósa a vallomással. A herceg büszkén súgta vissza hitvesének: 

"Csodálatos volt. Olyan büszke vagyok, hogy a feleségem vagy." 

De a romantika itt nem ért véget! Kevesen tudják, hogy az erkélyen bemutatott dupla csók sem volt teljesen megtervezve. Az első hitvesi csók után Vilmos volt az, aki kezdeményezett: "Még egyet" – suttogta Katalinnak a hatalmas ováció közepette. Majd a második, még emlékezetesebb csókpillanat után határozottan ennyit mondott: "Ez az, gyerünk!" Tizenöt év telt el azóta a nap óta, de ezek az elkapott, intim pillanatok emlékeztetnek minket arra, hogy még a legfényesebb koronák alatt is valódi emberek keresték a szerelmet. 

Hasonló brit királyi családos cikkeink is érdekelhetnek:

Katalin és Vilmos újraírják a királyi házasság szabályait: teljesen másképp élnek, mint a családtagjaik

Családcentrikusak és teljesen más a viszonyuk egymással és a gyerekeikkel, mint egykor Erzsébet királynőnek és Fülöp hercegnek.

Sosem látott felvételek kerültek elő: 15 éve házasodott össze Katalin hercegné és Vilmos herceg − Galéria

Fotóik is töretlen szerelmükről és megingathatatlan szövetségükről árulkodnak.

A brit királyi család új portréja mindent elárul: egy szakértő szerint a monarchiát a legnagyobb veszély fenyegeti

A friss portrét II. Erzsébet centenáriumán tették közzé, ám az ünnepi kép váratlanul rávilágított a monarchia egyik legégetőbb problémájára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
