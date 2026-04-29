Katalin hercegné ezt a súlyos kérdést tette fel Vilmos hercegnek az oltárnál: most derült fény rá

A Buckingham-palota erkélyén elcsattant két ikonikus csók emléke már bevonult a történelembe, de az odafelé tartó hintóút sötét titkot rejtett. Mialatt a tömeg ujjongott, Katalin odafordult újdonsült férjéhez, és a professzionális szájról olvasó, Tina Lannin szerint egy váratlan, mindössze két szóból álló kérdést szegezett neki:

Boldog vagy most?

Ebben a rövid mondatban benne volt minden: a feszültség, az elvárások súlya és egy fiatal nő vágya arra, hogy a világra szóló ceremónia mögött a valódi érzelmek is helyet kapjanak. Robert Jobson királyi életrajzíró legújabb könyvében elárulja, hogy Vilmos nem maradt adósa a vallomással. A herceg büszkén súgta vissza hitvesének:

"Csodálatos volt. Olyan büszke vagyok, hogy a feleségem vagy."

De a romantika itt nem ért véget! Kevesen tudják, hogy az erkélyen bemutatott dupla csók sem volt teljesen megtervezve. Az első hitvesi csók után Vilmos volt az, aki kezdeményezett: "Még egyet" – suttogta Katalinnak a hatalmas ováció közepette. Majd a második, még emlékezetesebb csókpillanat után határozottan ennyit mondott: "Ez az, gyerünk!" Tizenöt év telt el azóta a nap óta, de ezek az elkapott, intim pillanatok emlékeztetnek minket arra, hogy még a legfényesebb koronák alatt is valódi emberek keresték a szerelmet.