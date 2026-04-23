Új szigorítás lépett életbe a repülőkön: ezt többé nem teheted a mobiloddal a fedélzeten

Minden utast érint, aki kütyükkel indul útnak. Egy tavalyi incidens után most olyan repülési szabályozás lépett életbe, ami sokak csomagolási rutinját felboríthatja. Mutatjuk, mire figyelj a kézipoggyászod összeállításánál!

Az utazás előtti pakolás sokunk számára már-már rutin, mégis akadnak olyan apróságok, amelyekre nem mindig gondolunk. Főként, ha életbe lép egy új, világszintű repülési szabály, ami ráadásul egy alapeszközt, a mobiltelefont érinti. Mielőtt elindulnál a repülőtérre, jobb, ha átgondolod, mit teszel a kézipoggyászodba!

új repülési szabályozás - powerbank
Korlátozza a mobiltelefonnal kapcsolatos szabadságot a új repülési szabályozás.
Új repülési szabályozás vethet véget egy kényelmes szokásnak a fedélzeten

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) friss döntése alapjaiban változtatja meg a hordozható energiaforrásokkal kapcsolatos előírásokat. A szabályozás egy korábbi, Dél-Koreában bevezetett mintát követ, és egy ijesztő tavalyi eset után vált globálisan kötelezővé.

Mi lehet a kézipoggyászban?

A repülést, azon belül is a kézipoggyász csomagolását érintő változás lényege, hogy az utasok legfeljebb két hordozható akkumulátort – azaz powerbankot – vihetnek fel a fedélzetre. Ezek a feladott bőröndben továbbra sem szállíthatóak. Fontos részlet az is, hogy a repülés teljes ideje alatt tilos ezek használata. Nem csak a darabszám számít: a kapacitás is kulcskérdés lett. Az ICAO új repülési szabálya szerint az 100 wattórás teljesítményig általában engedélyezett az eszközök szállítása, az ennél nagyobb akkumulátorokat viszont több légitársaság nem engedi fel a fedélzetre.

Egy tragédia vezetett a nemrég bevezetett repülési szabályhoz

A szigorítás hátterében egy súlyos tragédia áll. 2025 januárjában az Air Busan egyik repülőgépe kigyulladt a puszani repülőtéren, közvetlenül indulás előtt. A fedélzeten tartózkodó 169 utast és a személyzet tagjait időben evakuálták, így csak kisebb sérülések történtek, de a szakértők szerint hajszálon múlt a tragédia.

A repülés előtt mindenképp nézz utána, hogy az adott járatra és légitársaságra vonatkozó poggyász-szabályok alapján milyen teljesítményű és darabszámú powerbank vihető fel a kézipoggyászodban. Egy apró figyelmetlenség ugyanis nemcsak kellemetlenséget, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelenthet.

Ezek is érdekelhetnek:

5 dolog a légiutas-kísérőtől, amit mindenképp tudnod kell, mielőtt repülsz

A légiutas-kísérők most olyan kulisszatitkokat árultak el, amik megkönnyítik az utazást.

Ártalmatlannak tűnik, de életveszélyes lehet: a légiutas-kísérő szerint ezért tilos alkoholt inni a hosszú járatokon

Az alkohol a levegőben még komolyabb hatást gyakorol ránk, mint a földön.

Ezek a legrosszabb ülések a repülőn a pilóta szerint

Egyáltalán nem mindegy, hova szól a beszállókártyád. A pilóta szerint ugyanis a repülő egyes helyei kevésbé jók.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu