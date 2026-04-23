Új szigorítás lépett életbe a repülőkön: ezt többé nem teheted a mobiloddal a fedélzeten

Az utazás előtti pakolás sokunk számára már-már rutin, mégis akadnak olyan apróságok, amelyekre nem mindig gondolunk. Főként, ha életbe lép egy új, világszintű repülési szabály, ami ráadásul egy alapeszközt, a mobiltelefont érinti. Mielőtt elindulnál a repülőtérre, jobb, ha átgondolod, mit teszel a kézipoggyászodba!

Korlátozza a mobiltelefonnal kapcsolatos szabadságot a új repülési szabályozás.

Új repülési szabályozás vethet véget egy kényelmes szokásnak a fedélzeten

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) friss döntése alapjaiban változtatja meg a hordozható energiaforrásokkal kapcsolatos előírásokat. A szabályozás egy korábbi, Dél-Koreában bevezetett mintát követ, és egy ijesztő tavalyi eset után vált globálisan kötelezővé.

Mi lehet a kézipoggyászban?

A repülést, azon belül is a kézipoggyász csomagolását érintő változás lényege, hogy az utasok legfeljebb két hordozható akkumulátort – azaz powerbankot – vihetnek fel a fedélzetre. Ezek a feladott bőröndben továbbra sem szállíthatóak. Fontos részlet az is, hogy a repülés teljes ideje alatt tilos ezek használata. Nem csak a darabszám számít: a kapacitás is kulcskérdés lett. Az ICAO új repülési szabálya szerint az 100 wattórás teljesítményig általában engedélyezett az eszközök szállítása, az ennél nagyobb akkumulátorokat viszont több légitársaság nem engedi fel a fedélzetre.

Egy tragédia vezetett a nemrég bevezetett repülési szabályhoz

A szigorítás hátterében egy súlyos tragédia áll. 2025 januárjában az Air Busan egyik repülőgépe kigyulladt a puszani repülőtéren, közvetlenül indulás előtt. A fedélzeten tartózkodó 169 utast és a személyzet tagjait időben evakuálták, így csak kisebb sérülések történtek, de a szakértők szerint hajszálon múlt a tragédia.

A repülés előtt mindenképp nézz utána, hogy az adott járatra és légitársaságra vonatkozó poggyász-szabályok alapján milyen teljesítményű és darabszámú powerbank vihető fel a kézipoggyászodban. Egy apró figyelmetlenség ugyanis nemcsak kellemetlenséget, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelenthet.

