Annyira ijesztő meghalni, hogy még az ilyen álmokból is felriadunk – A tudomány elárulja, miért

Képzeljük el a szituációt: egy szirt tetején állunk, előttünk az üvöltve tomboló óceán, és egy baltás gyilkos közeledik felénk. Egy óvatlan lépés, és máris zuhanunk a csipkézett sziklák felé, de mielőtt földet érnénk, zihálva felriadunk. Csak egy rémálom főszereplői voltunk. Saját halállal álmodni félelmetes, ám a közvetlen utána bekövetkező hirtelen ébredés valójában nagyon is gyakori jelenség, melynek oka nem az álomfejtésben, hanem az agy működésében keresendő.

Saját halállal álmodni, majd felriadni? Az agy működése a ludas.

Ébredés a halál után Az agy működése nem tudja feldolgozni a nemlétezést.

Saját halállal álmodni nem mindig jár ébredéssel.

Rémálom és ébredés: bizarr elmélet a furcsa jelenség mögött

Az álomfejtés az idegtudomány egyik legnagyobb talánya: szerepe van benne a tudatalattinknak, aktuális érzelmi állapotunknak, a stressznek, illetve az agy biokémiájának. A REM-fázisban történő jelenség az agy által vetített képek, érzelmek, hangok, illatok, érzések összessége. (Érdekesség hogy a vakok hangokkal és illatokkal álmodnak.) Az álmokban nincsenek tabuk, így a halál is gyakori vendég, melynek a maga bizarr módján pozitív spirituális üzenete van az ezotéria szerint.

Saját halállal álmodni azonban így is roppant bizarr élmény, ami után a legtöbb ember felriad. Egy elmélet szerint ennek az a fő oka, hogy az agy nem tudja vizualizálni saját nem létezését, így jobb híján felkelti az embert.

Álmunkban meghalni ráadásul stresszes élmény, jókora adrenalinlöketet ad az agynak, amit nem képes elviselni, így a sokk következtében megszűnik az alvás, felriadunk. Bekapcsol a „küzdj vagy menekülj” reakció, ami összeegyeztethetetlen a pihenő fázissal. Nem véletlen, hogy amikor az ember megijed, vagy tartós stresszes időszakon megy keresztül, alvászavarok lépnek fel.

Saját halállal álmodni – Mi történik ha nem ébredünk föl?

Kivételek persze mindig akadnak, főleg, ha hozzávesszük, hogy álmaink 95%-ra nem emlékszünk. Többek tapasztalták, hogy álombéli haláluk után nem riadtak föl, hanem egy különös, túlvilági helyszínen folytatódott a rémálom. Egyfelől, ilyenkor elképzelhető, hogy láttunk egy olyan filmet vagy sorozatot, ahol megjelent a túlvilág, így az agynak volt mintája, amiből dolgozhatott.