Mit jelent a halállal álmodni? A félelmetes látomások fontos üzeneteket hordoznak

Annak ellenére, hogy már az ókori Görögök is vizsgálták az álmok valódi funkcióját, okát még mindig számos rejtély övezi. A téma leginkább kutatott területe az, amikor álmainkban a halállal találkozunk, melyekre legnagyobb szerencsénkre már vannak válaszaink? Tulajdonképpen mit is jelent halállal álmodni? Cikkünkben ennek jártunk a végére.

Rémisztő, pedig jót is jelenthet halállal álmodni.

Halállal álmodni a tudomány szerint Az álmok a minket ért élmények, életesemények, pszichés változások tudatalatti kivetülései.

Több módon is találkozhatunk halállal álmainkban: idegenek, szeretteink vagy a saját elmúlásunk.

Halállal álmodni legtöbbször a változásokat, egy korszak lezárását jelenti.

Az álomfejtés szerint kifejezetten pozitív ez a fajta rémálom.

Az álmok definíciója és a halál kapcsolata

A REM fázisban átélt képek, hangok, érzelmek, szagok, ízek összességét nevezik álmoknak, melyekről számos elmélet látott napvilágot. Carl Jung archetipikus szimbólumoknak, Fraud tudatalatti érzéseink kivetüléseinek, Hippokratész pedig betegség jelének tartotta az álmokat. Valószínűleg mindegyik igaz lehet, ám ennek tudatában nem meglepő, hogy sokak legrosszabb rémálma, amikor halállal álmodik. A jelenség megértését nem segíti hogy bizonyos állatok is álmodnak.

Azonban az álmokban tapasztalt élményeket nem konkrét jóslásnak, inkább afféle mentális kivetülésnek, látomásnak kell értelmezni egy meghatározott szimbólumrendszerben.

Ez lehet az oka annak, hogy többféle módon lehet halállal álmodni, egyesek például teljesen idegen személyek haláltusáját nézik végig, ám ennél is ijesztőbb, amikor egy szeretett ember, partnerünk, szüleink elmúlásának leszünk tanúi. Nem mindegy, hogy békés vagy erőszakos halált láttunk, a pontosabb magyarázathoz aktuális élethelyzetünk, mentális állapotunk, de még hobbink is hozzátehet, mivel egy rendkívül komplex jelenségről van szó.

Mit jelent a halállal álmodni az álomfejtés szerint?

A pszichológusok véleménye alapján akkor, amikor a halál megjelenik álmainkban egy már bekövetkezett változást, szükséges változtatást jeleznek a látomások. Beszédes, hogy sokak álmában akkor jelenik meg a halál, amikor életük nagy változáson megy keresztül. Valaminek vége volt valós életünkben, mely ilyen bizarr módon jelent meg álmainkban, mint a gyászfolyamat kivetülése.

Ez azonban egy olyan pszichés folyamatot is jelezhet, aminek még tudatában sem vagyunk.

Ilyen élethelyzetek lehetnek például új munkahely, szakítás, feldolgozott probléma, vagy olyan pontja egy kapcsolatnak, amikor muszáj változtatni. Ugyanakkor a halandóságtól, valamint a változásoktól való félelem is kivetülhet rémálmainkban, ami gyakran erőszakos haláleset képében jelenik meg.