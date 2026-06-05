Rossz hír a macskatulajdonosoknak? Döbbenetes, mit fedeztek fel a kutatók a cicákkal kapcsolatban

Ausztrál kutatók 44 év kutatási anyagát – összesen 11 országét – szemlézték és elemezték. A megállapításaikat a Schizophrenia Bulletin szaklapban publikálták, és az eredmények ismét reflektorfénybe helyezték a régóta vitatott kérdést: lehet-e kapcsolat a macska és bizonyos pszichiátriai betegséghajlamok kialakulása között?

Egy bizonyos élősködő, az ún. Toxoplasma gondii egysejtű parazita teljesen észrevétlenül kerülhet a macska tulajdonosának szervezetébe.

Forrás: Shutterstock

11 ország kutatásait vizsgáló elemzés szerint a toxoplazmózis összefügghet a skizofréniával kapcsolatos rendellenességekkel.

• A Toxoplasma gondii nevű parazita macskák által is terjedhet.

• A kutatók hangsúlyozzák: az eredmények egyelőre nem bizonyítanak közvetlen ok-okozati kapcsolatot.

A macskaürülék lehet a bűnös

Egy bizonyos élősködő, az ún. Toxoplasma gondii egysejtű parazita teljesen észrevétlenül kerülhet a macskagazdák szervezetébe: szennyezett vízzel, macskaürülékkel vagy a macskával való érintkezés útján.

A legtöbb embernél semmilyen fizikai tünetet nem okoz, a kutatók szerint azonban bizonyos esetekben egészen az idegrendszerig is eljuthat, ahol befolyásolhatja az agy működését és a neurotranszmittereket is. Ezt nevezzük toxoplazmózisnak.

A neurotranszmitterek olyan hírvivő molekulák, amelyek az idegsejtek között szállítják az információt. Ez által vagyunk képesek gondolkodni, érezni és mozogni. A fertőzött emberek többségénél a toxoplazmózis teljesen tünetmentes, de legyengült immunrendszer vagy terhesség esetén súlyos szövődményeket okozhat, például megváltoztathatja az agy dopaminszintjét.

Amennyiben az agy különböző területein felborul a receptorok érzékenysége és a neurotranszmitter eloszlása, torzulhat a külvilágból érkező ingerek feldolgozása. A skizofrénia – a sclerosis multiplexhez vagy a Parkinson-kórhoz hasonlóan – a központi idegrendszer krónikus betegsége. Ahogy ezen betegségek esetében, úgy itt is figyelembe kell vennünk a fertőző ágenseket mint lehetséges kóroki tényezőket, különösen az olyan egyéneknél, akik fokozott genetikai hajlammal rendelkeznek.

– állítja Stanley Medical Research Institute kutatási igazgatója, pszichiáter, aki már az 1970-es évek óta érvel amellett, hogy a skizofréniát fertőzések is okozhatják.