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sokkoló

Rossz hír a macskatulajdonosoknak? Döbbenetes, mit fedeztek fel a kutatók a cicákkal kapcsolatban

Shutterstock - Tatevosian Yana
sokkoló parazita skizofrénia macska
Jónás Ágnes
2026.06.05.
Egy friss kutatás szerint akár kétszer nagyobb eséllyel alakulhat ki skizofrénia azoknál, akik háziállatot tartanak, legalábbis erre utal 17 korábbi tanulmány összesített vizsgálata. Mint kiderült, a macska az, akitől különösen tartani kell.
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Ausztrál kutatók 44 év kutatási anyagát – összesen 11 országét – szemlézték és elemezték. A megállapításaikat a Schizophrenia Bulletin szaklapban publikálták, és az eredmények ismét reflektorfénybe helyezték a régóta vitatott kérdést: lehet-e kapcsolat a macska és bizonyos pszichiátriai betegséghajlamok kialakulása között?

macska gyerekekkel
Egy bizonyos élősködő, az ún. Toxoplasma gondii egysejtű parazita teljesen észrevétlenül kerülhet a macska tulajdonosának szervezetébe.
Forrás: Shutterstock
  • 11 ország kutatásait vizsgáló elemzés szerint a toxoplazmózis összefügghet a skizofréniával kapcsolatos rendellenességekkel.
    • A Toxoplasma gondii nevű parazita macskák által is terjedhet.
    • A kutatók hangsúlyozzák: az eredmények egyelőre nem bizonyítanak közvetlen ok-okozati kapcsolatot.

A macskaürülék lehet a bűnös

Egy bizonyos élősködő, az ún. Toxoplasma gondii egysejtű parazita teljesen észrevétlenül kerülhet a macskagazdák szervezetébe: szennyezett vízzel, macskaürülékkel vagy a macskával való érintkezés útján. 

A legtöbb embernél semmilyen fizikai tünetet nem okoz, a kutatók szerint azonban bizonyos esetekben egészen az idegrendszerig is eljuthat, ahol befolyásolhatja az agy működését és a neurotranszmittereket is. Ezt nevezzük toxoplazmózisnak

A neurotranszmitterek olyan hírvivő molekulák, amelyek az idegsejtek között szállítják az információt. Ez által vagyunk képesek gondolkodni, érezni és mozogni. A fertőzött emberek többségénél a toxoplazmózis teljesen tünetmentes, de legyengült immunrendszer vagy terhesség esetén súlyos szövődményeket okozhat, például megváltoztathatja az agy dopaminszintjét

Amennyiben az agy különböző területein felborul a receptorok érzékenysége és a neurotranszmitter eloszlása, torzulhat a külvilágból érkező ingerek feldolgozása. A skizofrénia – a sclerosis multiplexhez vagy a Parkinson-kórhoz hasonlóan – a központi idegrendszer krónikus betegsége. Ahogy ezen betegségek esetében, úgy itt is figyelembe kell vennünk a fertőző ágenseket mint lehetséges kóroki tényezőket, különösen az olyan egyéneknél, akik fokozott genetikai hajlammal rendelkeznek.

– állítja Stanley Medical Research Institute kutatási igazgatója, pszichiáter, aki már az 1970-es évek óta érvel amellett, hogy a skizofréniát fertőzések is okozhatják. 

macska gyerekekkel
Egy kutatás alapján nem lehet arra alapozni, hogy a cicák tényleg veszélyesek lennének ránk.
Forrás: Shutterstock

Korábbi vizsgálatok már felvetették, hogy azoknál, akik gyermekkoruktól kezdve intenzív fizikai kapcsolatban állnak macskákkal, nagyobb eséllyel alakulhat ki skizofrénia. Az új elemzés szerint az érintetteknél nagyjából kétszeres gyakorisággal jelentkeztek skizofréniával kapcsolatos rendellenességek. A tudósok ugyanakkor hangsúlyozzák: ez még nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot. A vizsgált kutatások többsége úgynevezett kontrollvizsgálat volt, amelyek kapcsolatokat képesek ugyan kimutatni, de nem bizonyítják egyértelműen, hogy maga a macskatartás és a macskák közelsége vezetne mentális betegségekhez. Mindezek ellenére a felvetés rendkívül érdekes: elképzelhető, hogy egy hétköznapi parazita sokkal nagyobb hatással van az emberi agyra, mint azt korábban gondoltuk. A végső válaszhoz azonban még jóval több kutatásra lesz szükség. 

Fontos itt kiemelnünk, hogy egy kutatásra nem lehet hagyatkozni, ráadásul ahogy azt a tudósok is hangsúlyozták, nem bizonyítja az ok-okozati kapcsolatot se. Emiatt semmi esetre sem javasoljuk senkinek, hogy csak ezért váljon meg a szeretett cicájától. Akik pedig macska örökbefogadáson gondolkodtak eddig, ők se bizonytalanodjanak el. Ezek az imádni való szőrmókok rengeteg szeretetet tudnak adni és a kutyákhoz hasonlóan hűséges társakká válhatnak.

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