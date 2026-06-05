Szívszorító: elhunyt a Buffy, a vámpírok réme és a Ted Lasso sztárja

Néhány hónappal az élettársa elvesztése után elhunyt Anthony Head a Ted Lasso és a Buffy, a vámpírok réme című sorozatok sztárja. A színész halálának hírét a lányai jelentették be a közösségi médiában.

Meghalt Anthony Head: a színész néhány hónappal korábban vesztette el az élettársát, Sarah Fishert, a gyász pedig legyengítette az egészségét

Forrás: Getty Images Europe

Anthony Head halála lesújtotta a rajongókat

Június elején a sorozatsztár lányai közleményben jelentették be, hogy 72 éves korában elhunyt a világhírű színész. Anthony a hírek szerint néhány hónappal korábban vesztette el az élettársát, Sarah Fishert, a gyász pedig maga alá temette őt. A következő hetekben leromlott az egészsége, június elején pedig egy rövid, de súlyos lefolyású betegség után távozott az élők sorából.

„Nehéz szívvel jelentjük be, hogy édesapánk, Anthony Head meghalt. Békében hunyt el egy tüdőgyulladás szövődményeiben, a családja körében. Megtiszteltetés és kiváltság volt, hogy a lányai lehettünk és első kézből tapasztalhattuk meg, hogy milyen hatással volt a környezetére és a munkáján keresztül az egész világra. Hiányozni fogsz a szeretteidnek, a barátaidnak, a kollégáidnak és minden sorozat rajongónak. A gyászunk nagyobb, mint az űr. Hatalmas ürességet hagytál magad mögött, de tudjuk, hogy az örökséged tovább él, amíg csak egy részt is játszanak azokból az alkotásokból, amelyekben szerepeltél" – olvasható a család közleményében.

Anthony halálával négyre emelkedett azoknak a sztároknak a száma, akik az elmúlt egy évben távoztak a Buffy, a vámpírok réme stábjából. Nemrég ugyanis elhunyt Michelle Trachtenberg, Harris Yulin, és Nicholas Brendon is, akik mind együtt szerepeltek az ikonikus sorozatban. Anthony ezen kívül játszott a Ted Lasso című futballvígjátékban és a Netflix egyik legnagyobb dobásában, Az idegenben. Karrierje a 80-as években kezdődött, amikor még jobbára színházi produkciókban tűnt csak fel, később azonban a Buffy, a vámpírok rémével betört a képernyőkre és haláláig aktív maradt.

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