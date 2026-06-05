Annyira valódinak tűnt ez az Eufóriában, hogy mindenki bedőlt neki: bizarr részletről rántották le a leplet

Az Eufória harmadik évada nem fukarkodott meglepő jelenetekkel, de kevesen gondolták volna, hogy az egyik legemlékezetesebb pillanat mögött ennyire összetett munka állt. Anna Van Patten – aki Kitty karakterét alakította a népszerű HBO-sorozatban – most kulisszatitkokat árult el a sokat emlegetett BBL-jelenetről.

Anna Van Patten BBL-jelenete sokak számára nyitott kérdés volt.

Forrás: Getty Images

Eufória: még a szereplők is bedőltek Anna Van Patten műfenekének Anna Van Patten részletesen mesélt az Eufória „BBL-protézisének” elkészítéséről.

A műfenék annyira élethű volt, hogy még a statiszták is valódinak hitték.

A sorozat fináléja több sokkoló fordulatot is tartogatott a rajongók számára.

A színésznő szerint a folyamat egy fenékszkenneléssel kezdődött, majd egy speciálisan elkészített protézist kellett viselnie a forgatások során. Viszont a munka korántsem volt egyszerű. A műfenék felhelyezése kezdetben közel két órát vett igénybe, ráadásul a színésznő nem is ülhetett le benne. A stáb ezért egy különleges támasztékot készített a számára, amelyre a felvételek közötti szünetekben rá tudott dőlni.

Bár a procedúra fizikailag megterhelő volt, Van Patten utólag már inkább vicces emlékként gondol vissza rá. Elmondása szerint a protézis olyan részletes kidolgozást kapott, hogy

ereket és szeplőket is festettek rá. Nem csoda, hogy sokan teljesen valódinak hitték, még azok a táncosok is, akik nap mint nap együtt dolgoztak vele a forgatáson.

Az Eufória fináléja azonban nemcsak Kitty történetszála miatt kavarta fel a kedélyeket. A nézőket sokkolta Rue Bennett tragikus sorsa is, amelyről a sorozat alkotója, Sam Levinson később úgy nyilatkozott: ez volt a történet legőszintébb lezárása, amit csak adhattak. A finálé emellett megható tisztelgést is tartalmazott a 2023-ban elhunyt Angus Cloud előtt.

Ezek is érdekelhetnek: