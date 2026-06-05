Újabb botrány Michael Jackson neve körül: tényleg kikezdhetett Macaulay Culkinnal?

Bár Michael Jackson 2009-ben elhunyt, újból kitört a botrány vele kapcsolatban. Alig jött ki az életéről szóló mozifilm, a Netflix máris rákontrázott egy dokumentumfilmmel, melyben a gyermekbántalmazással kapcsolatos vádakat helyezik újra nagyító alá.

Macaulay Culkin a mai napig tagadja, hogy Michael Jackson szexuálisan zaklatta volna, állítása szerint jó barátok voltak.

Forrás: Northfoto

Michael Jackson botránya: mi történt Macaulay Culkinnal? Alig pár héttel a popikon életéről szóló film után jött ki a Netflix új dokumentumfilmje, a Michael Jackson: The Verdict.

A dokumentumfilmben a sztár 2005-ös tárgyalásait helyezte újra reflektorfénybe.

Bár a popsztár már 17 éve nincs köztünk, a körülötte lévő botrány részletei még mindig nem tisztázódtak.

Michael Jackson dokumentumfilmje

A Netflix új dokumentumfilmjében, a Michael Jackson: The Verdictben most először szólaltak meg azok, akik igen nagy szerepet játszottak a popikon 2005-ös perében. A gyermekbántalmazás vádjai alól Jacksont végül felmentették, de az ügy azóta sem csitult.

Az új dokumentumfilm – mely a popsztár életéről szóló, Michael című film után pár héttel jött ki – igen részletesen tárja fel a 2005-ös tárgyalás részleteit. Megjelenik benne például egy PR-vezető, Vincent Amen is, aki azt állítja, hogy Jackson irodájából kapott egyszer egy táskát, melyben gyermekpornográf tartalmú videók voltak bekarikázva a magazinok „videórendelési rovatában”.

Mi történt Macaulay Culkinnal?

Az egyik legnyugtalanítóbb rész még mindig az, hogy a popikon vajon tényleg kikezdett-e az akkor még gyermeksztár Macaulay Culkinnal. Jackson kaliforniai birtokán, a Neverland Ranchen ugyanis dolgozott egy séf, Phillip LeMarque, aki azt állítja, egyszer látta a popsztárt videójátékozni a gyermeksztárral – csakhogy Jackson bal keze az elmondása szerint Culkin nadrágjában volt.

Michael Jackson sok időt töltött gyermekek társaságában a kaliforniai birtokán, a Neverland Ranchen.

Forrás: Northfoto

Culkin már akkor is, és most is tagadja a vádakat. Elmondása szerint soha nem volt köztük semmi, csak jó barátok voltak.

„Ő keresett meg engem, mert nagyon sok minden történt az életemben, ráadásul nagyon gyorsan – és szerintem ő ezt át tudta érezni. Könnyű lenne azt mondani, hogy furcsa volt a baráti közeledése, de nem volt az, magától értetődő volt. A lényeg, hogy barátok voltunk. Ez egy olyan barátság, amit az emberek csak azért kérdőjeleznek meg, mert ő volt a világ leghíresebb embere. Tudom, hogy ez mindenki számára nagy ügy, de számomra ez egy normális barátság volt” – nyilatkozta Culkin.

Bár Jacksont még életében felmentették a vádak alól, valójában még a halála után sem tisztázódtak az ügy részletei.