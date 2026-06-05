Kólás beöntést kapott egy nő − Az orvosok ledöbbentek azon, amit ezután láttak

Súlyos hasi panaszokkal került kórházba egy 80 év feletti floridai asszony: napok óta nem tudott székelni, a hasa pedig rendkívül feszült és érzékeny volt. Egy idő után már csak a kóla jöhetett szóba.

A kóla mentette meg egy idős nő életét.

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Egy 80 év körüli amerikai nő súlyos székrekedés miatt került kórházba.

A hagyományos kezelések nem segítettek rajta, ezért az orvosok egy kísérleti megoldáshoz folyamodtak.

A kezelés hatása mindenkit megdöbbentett.

Amint a nő bekerült a kórházba, az orvosok azonnal CT-vizsgálatot rendeltek el, amely kimutatta: a vastagbél alsó szakaszán egy több mint 12 centiméteres székletkő torlaszolta el a bélrendszert. Azonnal megkezdték az ilyenkor szokásos kezeléseket: hashajtózás, bélmosó oldatok, speciális olajok és manuális eltávolítás is szóba került, ám öt napon keresztül semmi nem hozott eredményt, a nő pedig erős fájdalmakat élt át, állapota egyre csak romlott.

Egy liter kóla lett a megoldás

Mivel a bélsárkő teljes bélelzáródást, valamint a bélfal elhalását és perforációját okozhatta volna, ami azonnali életveszélyes hashártyagyulladáshoz vezethetett volna, az orvosok egy kísérleti módszerhez folyamodtak: kólát használtak beöntés formájában. A módszert korábban gyomorban kialakult, megkeményedett növényi rostcsomók feloldására már sikerrel alkalmazták, így felmerült, hogy a vastagbélben is működhet. A kezelés során az idős nő vastagbelébe egy teljes liter szénsavas kólát juttattak. Az eredmény minden várakozást felülmúlt.

A beteg panaszmentesen viselte a beavatkozást, másnapra pedig a hasi fájdalom és a hányinger szinte teljesen megszűnt. Az újabb CT-felvétel szerint a hatalmas székletkő mérete közel a felére csökkent.

Néhány nappal később megismételték a kezelést, amely után a székletcsomó teljesen feloldódott, a bélműködés helyreállt, és a nő végül műtét nélkül távozhatott a kórházból. A beavatkozásról részletes esettanulmány is készült, amely a Cureus oldalán olvasható.

Hogyan lehetséges mindez?

A kóla erősen savas kémhatású ital, amelyben a savak, a nátrium-hidrogén-karbonát és a szén-dioxid együttesen képesek fellazítani és lebontani a megkeményedett szerves anyagokat. Az ital így afféle pezsgő oldószerként működik az extrém módon kiszáradt béltartalom esetében.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: a kólás beöntés továbbra is kísérleti eljárásnak számít, és világszerte csupán néhány hasonló esetet dokumentáltak eddig. A vastagbél rendkívül érzékeny szerv, ezért az otthoni próbálkozás súlyos sérülésekhez, elektrolitzavarhoz vagy akár életveszélyes bélperforációhoz is vezethet.

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