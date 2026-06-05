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kutatás

Meglepő, de tényleg ez a világ legegészségesebb zöldsége

kutatás egészség zöldség
Ha eddig csak azért etted a kelbimbót, a káposztát vagy a spenótot, mert azt hitted, hogy szuperegészségesek, akkor most fel fogsz lélegezni. Nem kell őket többet magadba erőltetni, ha nem ízlik, hiszen kiderült, hogy mi a világ legegészségesebb zöldsége.
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A paprika, esetleg a retek vagy épp a káposzta? Sosem fogod kitalálni, mi a világ legegészségesebb zöldsége! Ez a növény ugyanis itthon nem túl gyakori a boltok polcain, pedig számtalan egészséges ételben ott lenne a helye. Arról nem is beszélve, hogy ültetése fillérekbe kerül, gondozása pedig igen egyszerű.

a világ legegészségesebb zöldsége
Maximális pontszámmal lett ez a világ legegészségesebb zöldsége.
Forrás:  123rf.com

Ez a világ legegészségesebb zöldsége

Az már tudjuk, hogy a világ legegészségesebb étele egy halfajta. Az azonban csak most derült ki, hogy mi ennek a zöldségpárja. A kutatók rangsorba állították a Föld legtápanyaggazdagabb zöldségeit, majd tápértékük és a tápanyagok sűrűsége alapján pontozták őket. Csak egyetlen kapott maximumot, vagyis 100 pontot. Ez pedig nem valami egzotikus, drága zöldség, ráadásul Magyarországon is vígan megterem. Rendkívül sok benne például az A-, B6-, C- és K-vitamin, a kálium, a kalcium és a folsav, nem mellékesen pedig antioxidánsokban is rendkívül gazdag. A világ legegészségesebb zöldsége nem más, mint a vízitorma. Meglepődtél? Talán már halottál róla, de nagy az esélye, hogy még sosem kóstoltad.  

vízitorma
A vízitorma minden egészséges étel alapja, hiszen ez lett a világ legegészségesebb zöldsége.
Forrás:  123rf.com

A káposztafélék családjába tartozó zöldségnek a leveles zöldjét esszük, amely jellegzetes, kissé csípős ízű. Számtalan egészséges ételt képes feldobni, a salátáktól kezdve a köreteken és sülteken át egészen a levesekig, mint például a mentás, vízitormás borsóleves

Bár itthon is termesztik, a modern magyar konyhában nem igazán kapott eddig helyet, és a boltok polcai sem roskadoznak tőle. Ha szeretnél nyitni a világ legegészségesebb zöldsége felé, csapj fel hobbikertésznek! Hiszen vízitormát akár cserépben, egy belvárosi lakásban is nevelhetsz.

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