Bohócfóbia: miért félünk a maszkos emberektől, és miért vonzódunk hozzájuk?

Stephen King óta tudjuk, hogy a bohóc nem mindig vicces. Sőt! De hogy jutottunk el odáig, hogy a rémisztő maszk most szexi lett? Utánajártunk, miért kapcsol be egyszerre a félelem és a vágy egy adott szituációban, és hogy mi a csudát jelent az a bohócfóbia.
Bohócfóbia és maszkfetisizmus: miért rettegünk és vonzódunk egyszerre?
Ha néztél már úgy bohócra, hogy közben érezted, hogy valami nagyon nem okés vele, van egy jó hírünk: nem vagy egyedül.
Valójában a jelenségnek még neve is van: coulrofóbia, vagyis a bohócoktól való irracionális félelem.
De hogy lehet az, hogy miközben egyeseket kiráz a hideg egy piros orrtól, másokat az ugyanilyen maszkok felizgatnak?
A válasz mélyen az emberi pszichében, pontosabban a mimikában rejlik. Az emberi arc olvashatósága kulcsfontosságú a biztonságérzethez – ha valakinek nem látod az igazi arckifejezését, az agyad azonnal riasztást ad ki. A bohócokkal az a baj, hogy nem értjük az érzelmeiket. A festett mosoly, a túlzó szemöldök, a merev gesztusok mind azt üzenik: valami nem stimmel.
A New Atlas kutatása szerint az evolúciós magyarázat nagyon egyszerű. Az emberi agy automatikusan veszélyt érzékel, ha egy arc torz vagy el van maszkolva. A bohócok, maszkos figurák vagy akár az éjszaka sötétjében feltűnő ismeretlen alakok mind ezt a „nem tudom, nem látom mit érez – tehát veszélyes lehet” választ váltják ki.
Félelem vagy vágy?
De akkor miért történik az, hogy TikTokon közben milliók nézik elbűvölve a videókat, ahol fiúk sikolymaszkban flörtölnek vagy éppen félmeztelenül táncolnak? A #ScreamMaskBoyfriend trend alatt a kommentek tele vannak ilyen és ehhez hasonló reakciókkal: „Nem tudom, miért, de ez nagyon is vonzó.”
Valójában erre is van tudományos magyarázat. A paradoxon kulcsa a félelem és izgalom közti vékony határvonalban rejlik.
A félelem ugyanis hasonló testi reakciókat vált ki, mint a vágy: gyorsabb szívverés, adrenalinlöket, fokozott figyelem.
Vagyis, ha valakitől egy „kicsit félsz”, az agyad könnyen félreértelmezheti a jeleket – és izgalomként olvashatja őket. Egy kicsit para, egy kicsit erotikus – és éppen ettől válik veszélyesen vonzóvá. Valahol ebből gyökerezik a Stockholm-szindróma is, de az egy másik történet.
A bohóc több jelentéssel bír, mint hittük
A bohóc tehát nemcsak a gyerekkori rémálmaink szereplője, hanem egy tükör is: megmutatja, mennyire zavar, ha valaki elrejti az igazi arcát.
A modern popkultúra pedig rátett még egy lapáttal az egészre. Elég csak a Joker, Pennywise vagy a Sikoly karaktereire gondolni – a gonosz maszk ma már ikon, a veszély és az erotika keveredése. És lássuk be, az interneten ma már semmi sem marad sokáig tabu. A félelmetesből pillanatokon belül válik szexivé egy karakter, főleg, ha a színész is meglehetősen „eye candy”. Lásd Ed Gein karakterét, akit Charlie Hunnam formázott meg.
Szóval, ha legközelebb halloweenkor meglátsz valakit bohóc- vagy horrormaszkban, és hirtelen megdobban a szíved – ne ijedj meg magadtól. Talán csak az agyad keveri össze a veszélyt az izgalommal. Vagy egyszerűen csak… coulrofóbiád van, egy kis TikTok-fűszerezéssel.