Személyiségteszt: mindent elárul rólad, hogyan szorítod ökölbe a kezed

Elsőre talán apróságnak tűnik, de a mindennapi mozdulatok – például ahogy a kezedet ökölbe szorítod – rengeteget elárulnak rólad. Ezek a spontán gesztusok sokszor többet mondanak a személyiségedről, mint hinnéd. A testbeszéd többek között elárulhatja, hogyan reagálsz a stresszre, milyen a jellemed, a gondolkodásmódod és hogyan szocializálódtál. Gondoltad volna? Ezúttal azt mutatjuk meg egy személyiségtesztben, hogy mit árul el rólad az ökölbe szorított kezed!
Személyiségteszt: te hogyan zárod ökölbe a kezed?
Az ökölbe szorított kéznek több jelentése is lehet. Sokan nem gondolnak bele, pedig egyetlen mozdulat akár igazi pszichológiai teszt is lehet. Bizonyított tény, hogy a különböző nonverbális jelek sok mindent elárulnak az ember személyiségéről. Így van ez a kéz esetében is: az, ahogyan ökölbe szorítod a kezed, többet árul el rólad, mint elsőre gondolnád.
- Ha a hüvelykujj a mutatóujj mellé záródik
Ha úgy szoktad ökölbe szorítani a kezedet, hogy a hüvelykujjad a mutatóujjad mellett van, akkor te egy kedves, figyelmes, érzékeny ember vagy, valamint kiegyensúlyozott, kapcsolatorientált személyiség. A pszichológiai jelek szerint könnyen kommunikálsz, figyelsz másokra, és mások biztonságérzetét is ösztönösen építed. Az ilyen személyek higgadtan kezelik a nehéz helyzeteket, és stabil pontot jelentenek a környezetük számára.
- Ha a hüvelykujjad a mutatóujjad elé helyezed
Ha a hüvelykujjadat a mutatóujjad elé helyezed, amikor ökölbe szorítod a kezedet, az azt jelenti, hogy karizmatikus és sármos emberrel van dolgunk. Nagyon nyitott személyiség vagy, imádod a társaságot és pillanatok alatt képes vagy dönteni. Nem fojtod el az érzéseidet, őszintén kommunikálsz és mindig kimondod, amit gondolsz. Ambiciózus és nagy álmodozó vagy, a motiváció a lételemed. Nem könnyű a bizalmadba férkőzni, és mások néha elítélnek a határozott jellemed miatt.
- Ha a hüvelykujjad a tenyeredbe temeted
Ha ilyen módon szorítod ökölbe a kezed, akkor kreatív és újító típus vagy. Szereted az újdonságot, nehezen viseled a monotonitást, kreatívan oldod meg a problémákat és mindig keresed az újabb kihívásokat. A szabadság, a természet és a művészetek vonzanak, nyitott vagy másokra, és az egyedi gondolkodásmódod ellenére is könnyen barátkozol.
