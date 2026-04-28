Személyiségteszt: mindent elárul rólad, hogyan szorítod ökölbe a kezed

Simon Benedek
2026.04.28.
Te hogyan szorítod ökölbe a kezedet? A pszichológia szerint többet árul el rólad, mint gondolnád. Ebben a személyiségtesztben mutatjuk, hogy pontosan mit!

Elsőre talán apróságnak tűnik, de a mindennapi mozdulatok – például ahogy a kezedet ökölbe szorítod – rengeteget elárulnak rólad. Ezek a spontán gesztusok sokszor többet mondanak a személyiségedről, mint hinnéd. A testbeszéd többek között elárulhatja, hogyan reagálsz a stresszre, milyen a jellemed, a gondolkodásmódod és hogyan szocializálódtál. Gondoltad volna? Ezúttal azt mutatjuk meg egy személyiségtesztben, hogy mit árul el rólad az ökölbe szorított kezed!

Személyiségteszt: egy nő ökölbe szorított kézzel fekete pulcsiban.
Személyiségteszt: az ökölbe szorított kéz is sokat elárulhat valaki személyiségéről.
Forrás:  Getty Images
  • A mindennapi mozdulatok sokat elárulnak rólad.
  • Az ösztönös gesztusok a személyiségedet is tükrözik.
  • Egy egyszerű kézmozdulatból is következtetni lehet az emberek személyiségére.
  • Ez a játékos személyiségteszt az öklöd tartásából rámutat a belső tulajdonságaidra.

Személyiségteszt: te hogyan zárod ökölbe a kezed?

Az ökölbe szorított kéznek több jelentése is lehet. Sokan nem gondolnak bele, pedig egyetlen mozdulat akár igazi pszichológiai teszt is lehet. Bizonyított tény, hogy a különböző nonverbális jelek sok mindent elárulnak az ember személyiségéről. Így van ez a kéz esetében is: az, ahogyan ökölbe szorítod a kezed, többet árul el rólad, mint elsőre gondolnád. 

  • Ha a hüvelykujj a mutatóujj mellé záródik

Ha úgy szoktad ökölbe szorítani a kezedet, hogy a hüvelykujjad a mutatóujjad mellett van, akkor te egy kedves, figyelmes, érzékeny ember vagy, valamint kiegyensúlyozott, kapcsolatorientált személyiség. A pszichológiai jelek szerint könnyen kommunikálsz, figyelsz másokra, és mások biztonságérzetét is ösztönösen építed. Az ilyen személyek higgadtan kezelik a nehéz helyzeteket, és stabil pontot jelentenek a környezetük számára.

hand clenched something isolated on white background
Ez a kéztartás higgadtságot és stabilitást jelez.
Forrás: Getty
  • Ha a hüvelykujjad a mutatóujjad elé helyezed

Ha a hüvelykujjadat a mutatóujjad elé helyezed, amikor ökölbe szorítod a kezedet, az azt jelenti, hogy karizmatikus és sármos emberrel van dolgunk. Nagyon nyitott személyiség vagy, imádod a társaságot és pillanatok alatt képes vagy dönteni. Nem fojtod el az érzéseidet, őszintén kommunikálsz és mindig kimondod, amit gondolsz. Ambiciózus és nagy álmodozó vagy, a motiváció a lételemed. Nem könnyű a bizalmadba férkőzni, és mások néha elítélnek a határozott jellemed miatt. 

Ha így szorítod ökölbe a kezed, akkor nyitott személyiség vagy.
Forrás: Getty
  • Ha a hüvelykujjad a tenyeredbe temeted

Ha ilyen módon szorítod ökölbe a kezed, akkor kreatív és újító típus vagy. Szereted az újdonságot, nehezen viseled a monotonitást, kreatívan oldod meg a problémákat és mindig keresed az újabb kihívásokat. A szabadság, a természet és a művészetek vonzanak, nyitott vagy másokra, és az egyedi gondolkodásmódod ellenére is könnyen barátkozol. 

Hand fist isolated on white background. Clipping path
Ha így formálod az ujjaidat, akkor kreatív vagy és újító.
Forrás:  Getty Images

