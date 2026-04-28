Pénztárcabarát ital, amivel búcsút inthetsz a puffadásnak, ráadásul még egészséges is

Klusovszki Kíra
2026.04.28.
Puffadás, nehéz emésztés és állandó fáradtság? Sokaknak ezek a mindennapok részei, miközben egyre többen próbálnak természetes és mindenekelőtt egészséges megoldást találni a kellemetlen tünetekre. Pontosan ezért került most újra reflektorfénybe a fermentált céklalé.

Felejtsd el a gyógykészítményeket, mutatok egy olyan egészséges italt, ami mindennapos fogyasztás mellett képes helyreállítani a bélrendszered, csökkenti a puffadást, ráadásul olcsó, és pár összetevőből elkészíthető. Ezzel a fermentált csodaszerrel ráadásul olyan változásokat érhetsz el, amikre álmodban sem gondolnál, és akár otthon is elkészítheted.

A képen egy egészséges, fermentált céklalét láthatsz palackba töltve.
Tömegeket hódított ez az egészséges, fermentált céklalé, amit néhány összetevőből egyszerűen elkészíthetsz. Forrás: Shutterstock

Igazi csodaszer a fermentált céklalé

  • A céklában számtalan ásványi anyag található, például vas, magnézium és kálium.
  • A fermentált céklalé támogatja a bélflóra egészséges működését.
  • Kevés összetevőből te is elkészítheted a fermentált céklalevet.

Mitől olyan egészséges? 

A fermentált céklalé egy természetes erjesztéssel készült ital, amelyet sokan a bélrendszer egyik „barátjának” is tartanak, hiszen a benne zajló fermentáció során olyan természetes összetevők és jótékony baktériumok is keletkeznek, amelyek támogatják a bélflóra egészséges működését. Emellett, a céklában található ásványi anyagok – például vas, magnézium és kálium – miatt fogyasztását sokan az energiaszintjük javulásával is összekötik, hiszen a benne található vegyület a megfelelő vérkeringést is elősegíti.

Hozzávalók:

  • 2–3 közepes cékla
  • 1 liter víz
  • 1 evőkanál só

Elkészítés:

A céklát megmossuk, felkockázzuk, egy tiszta üvegbe tesszük, majd felöntjük sós vízzel úgy, hogy szinte teljesen ellepje. Ezt követően az üveget lazán lefedjük, és szobahőmérsékleten hagyjuk erjedni néhány napig. A kulcs, hogy minél tovább hagyjuk erjedni, annál intenzívebb lesz, azonban 3-7 nap is elég neki, hogy kialakuljon az ital jellegzetes, savanykás íze. Amint elkészült leszűrjük, és fogyasztásig hűtőben tároljuk. Ugye milyen egyszerű? 

A fermentált céklalé személyre szabható, így ha extra ízre vágysz, használhatsz hozzá fokhagymát, babérlevelet, vagy akár szegfűborsot is.

Bár fogyasztását tekintve maximum 2 deci a megengedett, mindennapos használat mellett napi pár korty is elegendő ahhoz, hogy elérd a kívánt eredményt, emellett végigkísérhesd szervezeted természetes reakcióit is. 

