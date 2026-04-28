Ha így fogyasztod a kávét, akkor egy életre tönkreteszed a fogaidat

A legtöbb embernek a reggeli rutin részét képezi a rendszeres kávéfogyasztás. Van, aki az íze miatt issza, más pedig a hatása miatt. Egy dolog azonban vitathatatlan, a kávé napjaink egyik legnépszerűbb itala. Azt azonban kevesen tudják, hogy az egyik legismertebb és legkedveltebb fajtája rendkívül károsíthatja az emberek fogait. Ez pedig nem más, mint a jegeskávé.

Te is a jegeskávé szerelmese vagy? Akkor van egy rossz hírünk

A jegeskávé jobban károsítja a fogzománcot, mint a többi kávétípus

Jól olvastad. A nyári melegben gyakran fogyasztott ital súlyos problémákat okozhat a fogaidban. Hogy miért? Máris mutatjuk.

Dr. Deepa Chopra a Whites Dental fogorvosa hozta nyilvánosságra, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend a jegeskávé, miközben ez az egyik legkárosabb ital, ha a fogak egészségéről van szó. A szakértő szerint ugyanis a sima kávé gyakori fogyasztása is gyengítheti a fogzománcot, azonban ha ehhez még jeget és további adalékanyagokat teszünk, akkor szinte garantált a károkozás.

A jegeskávé káros hatásai

A szakértő szerint a kávé savassága gyengíti a fogzománcot. Emellett, ha jegesen fogyasztod, és még szirupokkal, aromákkal és édesítőszerekkel javítod az ízét, akkor csak még nagyobb kockázatnak teszed ki a fogaidat.

„A jegeskávéhoz hozzáadott cukor és szirup táplálja a szájban lévő baktériumokat. Ezek a baktériumok pedig ezt követően savat termelnek, amely megtámadja a fogzománcot, növelve a fogszuvasodás kockázatát. Itt jön a következő probléma. Míg a hagyományos kávékat általában rövid idő alatt fogyasztják el az emberek, a jegeskávét hagyományosan hosszú ideig kortyolgatják. Ez pedig magával hozza azt a helyzetet, hogy sokkal hosszabb ideig éri károsodás a fogzománcot" – fejtette ki a szakértő.

Dr. Chopra szerint az emberek nem veszik elég komolyan ezt a dolgot. A fogzománc eltűnése ugyanis visszafordíthatatlan. Nem képes regenerálódni, ha egyszer elkopik. Ha pedig megszűnik a fogak védőrétege, akkor sebezhetővé válnak a fogak.

„Hogyan óvd meg a fogaid egészségét kávézás közben? Egyszerű: törekedj a kávéd gyorsabb elfogyasztására, kerüld a cukrot és a szirupokat, a kávé elfogyasztása után pedig öblísd ki a szádat vízzel. Emellett ne közvetlen kávézás után moss fogat, mert a fellágyult fogzománcban ilyenkor több kárt okozol, mint hasznot." – zárta sorait a fogorvos.