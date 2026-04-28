Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 28., kedd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészséges fog

Ha így fogyasztod a kávét, akkor egy életre tönkreteszed a fogaidat

egészséges fog jegeskávé kávéfogyasztás figyelmeztetés
Komáromi Bence
2026.04.28.
Az köztudott, hogy a rendszeres kávéfogyasztás számos pozitív egészségügyi hatással rendelkezik. Az viszont már kevésbé ismert tény, hogy nem mindegy, hogy milyen típusú feketét fogyasztunk. A jegeskávé például kicsit kilóg a sorból, mert ő nagy árat követel a finom ízéért.

A legtöbb embernek a reggeli rutin részét képezi a rendszeres kávéfogyasztás. Van, aki az íze miatt issza, más pedig a hatása miatt. Egy dolog azonban vitathatatlan, a kávé napjaink egyik legnépszerűbb itala. Azt azonban kevesen tudják, hogy az egyik legismertebb és legkedveltebb fajtája rendkívül károsíthatja az emberek fogait. Ez pedig nem más, mint a jegeskávé.

Te is a jegeskávé szerelmese vagy? Akkor van egy rossz hírünk
Te is a jegeskávé szerelmese vagy? Akkor van egy rossz hírünk
Forrás: picture alliance

A jegeskávé jobban károsítja a fogzománcot, mint a többi kávétípus

Jól olvastad. A nyári melegben gyakran fogyasztott ital súlyos problémákat okozhat a fogaidban. Hogy miért? Máris mutatjuk.

Dr. Deepa Chopra a Whites Dental fogorvosa hozta nyilvánosságra, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend a jegeskávé, miközben ez az egyik legkárosabb ital, ha a fogak egészségéről van szó. A szakértő szerint ugyanis a sima kávé gyakori fogyasztása is gyengítheti a fogzománcot, azonban ha ehhez még jeget és további adalékanyagokat teszünk, akkor szinte garantált a károkozás. 

A jegeskávé káros hatásai

A szakértő szerint a kávé savassága gyengíti a fogzománcot. Emellett, ha jegesen fogyasztod, és még szirupokkal, aromákkal és édesítőszerekkel javítod az ízét, akkor csak még nagyobb kockázatnak teszed ki a fogaidat.

„A jegeskávéhoz hozzáadott cukor és szirup táplálja a szájban lévő baktériumokat. Ezek a baktériumok pedig ezt követően savat termelnek, amely megtámadja a fogzománcot, növelve a fogszuvasodás kockázatát. Itt jön a következő probléma. Míg a hagyományos kávékat általában rövid idő alatt fogyasztják el az emberek, a jegeskávét hagyományosan hosszú ideig kortyolgatják. Ez pedig magával hozza azt a helyzetet, hogy sokkal hosszabb ideig éri károsodás a fogzománcot" – fejtette ki a szakértő.

Dr. Chopra szerint az emberek nem veszik elég komolyan ezt a dolgot. A fogzománc eltűnése ugyanis visszafordíthatatlan. Nem képes regenerálódni, ha egyszer elkopik. Ha pedig megszűnik a fogak védőrétege, akkor sebezhetővé válnak a fogak.

„Hogyan óvd meg a fogaid egészségét kávézás közben? Egyszerű: törekedj a kávéd gyorsabb elfogyasztására, kerüld a cukrot és a szirupokat, a kávé elfogyasztása után pedig öblísd ki a szádat vízzel. Emellett ne közvetlen kávézás után moss fogat, mert a fellágyult fogzománcban ilyenkor több kárt okozol, mint hasznot." – zárta sorait a fogorvos.

Unod már az espressot? Készítsd el otthon 2021 legmenőbb kávéitalait!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu