Reggeltől estig friss arc: 6 szépségtipp, amelyre a sztárok is esküsznek

Sokaknak ismerős lehet: egy hosszú munkanap után tükörben vagy kirakatban megpillantva magunkat szinte teljesen más arc köszön vissza ránk, mint amit reggel láttunk otthon, frissen sminkelt arccal. Az alapozó szétcsúszott, az ajkak halványak, a bőr fáradt és fényes egyszerre. A jó hír: nem kell egész nap full smink szettel a táskádban járkálnod – sőt egy külön bőröndre sincs szükséged, hogy a megmentő sminkszetted elkísérjen egész nap: íme a szépségtippek, amiknek köszönhetően egész nap, reggeltől-estig friss lesz a megjelenésed!

Reggeltől estig friss arc: 6 szépségtipp, amire a sztárok is esküsznek

Amit megtudsz ebből a cikkből: Miért csúszik szét a smink napközben? Mit tehetsz ellene?

Mi az a 6 szépségtipp, amit a sztárok is bevetnek?

Mit hord magával Hailey Bieber és Jennifer Lopez?

Hogyan frissítsd fel az arcod 2 perc alatt?

Szépségtippek a profik már tudnak, de te is alkalmazhatsz!

Az igazság egyszerű: a bőr él. Termel faggyút, reagál a külső hőre, a stresszre és akár a légkondira is, na meg persze az arcra nyomott telefonra is. A napközbeni frissítés nem azt jelenti, hogy mindent újrakezdünk – hanem pontosan azt javítjuk meg, ami figyelmet igényel és a leglátványosabb. Hailey Bieber ragyogó bőrhatást ér már el a reggeli sminkjével, tehát érdemes a sminket reggel jól felépíteni. Ám a megoldás nem a több smink, hanem az okosabb. És akkor bőven elég néhány jól megválasztott terméket tartani a táskában, hogy este is ugyanolyan magabiztosan nézz tükörbe, mint a nap elején.

Mit hord magával Hailey Bieber – És mit tanulhatunk belőle?

Hailey Bieber – akinek a haja is mindig irigylésre méltó – a Vouge-gal készített „Mi van a táskámban” videójában kiderült, hogy a természetes ragyogás kulcsa nála nem a smink, hanem a jól megválasztott alapdarabok. A táskájában tucatnyi ajakápoló van – az ajkak hidratáltan tartása az egyik legegyszerűbb szépségtipp, amivel azonnal frissebbnek tűnhetsz. A táskában feltűnt még kézkrém is és hajgumi is. Ezek mindig nála vannak.

Az üzenet egyértelmű: nem kell az egész sminkfelszerelés – elég pár apróság, ami valóban segít.