A bukott hercegnő megint alakított: Meghan Markle most éppen erre fogja sikertelenségét

Furcsa, sőt kicsit bizarr belegondolni, hogy a brit királyi család egykori tagja, Meghan Markle nemcsak hogy hisz az asztrológiában, de különös figyelemmel kíséri a bolygók változását és a csillagjegyek elemzéseit is. A volt hercegné a horoszkópját okolja az elmúlt 7 évének nehézségeiért, és talán igaza van.

Meghan Markle új Instagram posztja felforgatta az asztrológia rajongóit.

Meghan Markle új arcát mutatta meg, és erre senki sem számított A brit királyi család tagjaként a komoly protokolláris szabályok és az etikett mellett szinte elképzelhetetlen számunkra, hogy a volt hercegné napi horoszkópokat olvas vagy asztrológiai mémeket néz.

Meghan újonnan posztolt Instagram-történetei mindenkit sokkoltak, hiszen mély, személyes betekintést nyerhettünk az érzelmeibe.

A Meghan által megosztott horoszkóp egy odaszúrás volt a brit királyi családnak.

Meghan Markle, Sussex volt hercegnéje április 25-én, szombaton asztrológiával foglalkozó oldalak bejegyzéseit osztotta meg Instagram-történetében. Két csillagjegyekkel kapcsolatos bejegyzést tett közzé, amelyek nehéz személyes időszakokra utaltak. Meghan az Astrology Is For Everyone nevű oldal posztját tette elérhetővé korlátozott ideig. A bejegyzésben két lelkesen táncoló férfi volt látható, a kép tetején pedig a következő felirat állt:

„A Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő április 25-én lezárja életük legnehezebb hét évét.”

Meghan augusztus 4-én született, tehát Oroszlán jegyű, így ez a tartalom személyesen is érintette őt. Ugyanezen a napon korábban egy másik asztrológiai posztot is megosztott a spiritdaughter nevű oldalról, amely a horoszkópját tartalmazta:

„A feszültség aközött, aki valójában vagy, és aközött, akit a külvilág látott belőled, olyan módon volt kimerítő, amit nehéz megmagyarázni azoknak, akik ezt soha nem élték még át” – állt a horoszkópban. „Az önbizalmad olyan ütéseket kapott, amilyeneket nem érdemelt volna meg. Megkérdőjelezted a kreatív utadat, a reflektorfényt és a saját értékedet is. Április 25-én a nyomás megszűnik. Megkapod a teret, hogy egyszerűen csak létezz anélkül, hogy harcolnod kellene érte” – zárult a horoszkóp.