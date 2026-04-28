Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 28., kedd Valéria

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

A bukott hercegnő megint alakított: Meghan Markle most éppen erre fogja sikertelenségét

Getty Images North America - Jemal Countess
királyi család asztrológia meghan markle
Life
2026.04.28.
A volt sussexi hercegné Instagram-oldalán osztotta meg, szerinte mi állhat a nehéz időszakának hátterében. Mint ismert, Meghan Markle nem tudott beilleszkedni a királyi családba, és erre most megtalálta a magyarázatot...

Furcsa, sőt kicsit bizarr belegondolni, hogy a brit királyi család egykori tagja, Meghan Markle nemcsak hogy hisz az asztrológiában, de különös figyelemmel kíséri a bolygók változását és a csillagjegyek elemzéseit is. A volt hercegné a horoszkópját okolja az elmúlt 7 évének nehézségeiért, és talán igaza van. 

Meghan Markle asztrológia
Meghan Markle új Instagram posztja felforgatta az asztrológia rajongóit.
Forrás: Getty Images North America

Meghan Markle új arcát mutatta meg, és erre senki sem számított 

  • A brit királyi család tagjaként a komoly protokolláris szabályok és az etikett mellett szinte elképzelhetetlen számunkra, hogy a volt hercegné napi horoszkópokat olvas vagy asztrológiai mémeket néz. 
  • Meghan újonnan posztolt Instagram-történetei mindenkit sokkoltak, hiszen mély, személyes betekintést nyerhettünk az érzelmeibe. 
  • A Meghan által megosztott horoszkóp egy odaszúrás volt a brit királyi családnak

Meghan Markle, Sussex volt hercegnéje április 25-én, szombaton asztrológiával foglalkozó oldalak bejegyzéseit osztotta meg Instagram-történetében. Két csillagjegyekkel kapcsolatos bejegyzést tett közzé, amelyek nehéz személyes időszakokra utaltak. Meghan az Astrology Is For Everyone nevű oldal posztját tette elérhetővé korlátozott ideig. A bejegyzésben két lelkesen táncoló férfi volt látható, a kép tetején pedig a következő felirat állt: 

„A Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő április 25-én lezárja életük legnehezebb hét évét.” 

Meghan augusztus 4-én született, tehát Oroszlán jegyű, így ez a tartalom személyesen is érintette őt. Ugyanezen a napon korábban egy másik asztrológiai posztot is megosztott a spiritdaughter nevű oldalról, amely a horoszkópját tartalmazta: 

„A feszültség aközött, aki valójában vagy, és aközött, akit a külvilág látott belőled, olyan módon volt kimerítő, amit nehéz megmagyarázni azoknak, akik ezt soha nem élték még át” – állt a horoszkópban. „Az önbizalmad olyan ütéseket kapott, amilyeneket nem érdemelt volna meg. Megkérdőjelezted a kreatív utadat, a reflektorfényt és a saját értékedet is. Április 25-én a nyomás megszűnik. Megkapod a teret, hogy egyszerűen csak létezz anélkül, hogy harcolnod kellene érte” – zárult a horoszkóp. 

Ez az elemzés igazán komikus, ha egy bukott, a brit királyi családból szinte száműzött és kigúnyolt celebre gondolunk, mint amilyen Meghan Markle is. Bár azt sosem tudjuk meg, hogy a csillagok állása vagy Meghan személyisége volt-e a fő indok a nagy királyi dráma mögött, érdekes látni, hogy egy ilyen híresség is ugyanazokat a napi horoszkópokat olvassa, mint mi. 

További horoszkópos cikkeink is érdekelhetnek:

Ezek a csillagjegyek nem tudnak hibázni: bizonyítottan ők a legsikeresebbek – Te köztük vagy?

Az asztrológiai statisztikák szerint bizonyos zodiákus jegyek diadalra vannak ítélve. Ők a legsikeresebb csillagjegyek!

Új világkorszak indul, és már nincs visszaút: az asztrológiában olyan fordulat történik, ami évtizedek óta nem volt

Nem biztos, hogy az átmenet túl finom lesz.

Ezzel az 5 tulajdonsággal rendelkeznek a legjobb nagyik – Az unokák imádják őket

A nagymama-unoka kapcsolat különleges és pótolhatatlan.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
