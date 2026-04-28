Igazi gentleman: Bradley Cooper így lepte meg Gigi Hadidot a születésnapján – Fotó

Gigi Hadid ritkán enged betekintést a magánéletébe, most azonban kivételt tett: egy rövid, mégis sokatmondó Instagram-sztoriban mutatta meg, milyen meglepetéssel készült számára párja, Bradley Cooper a születésnapjára.

Hiába a 20 év korkülönbség: Bradley Cooper és Gigi Hadid között óriási az összhang.

Forrás: GC Images

Gigi Hadid megmutatta, mivel lepte meg szerelme, Bradley Cooper

A modell április 23-án ünnepelte 31. születésnapját, ebből az alkalomból pedig egy látványos virágkompozíciót kapott a színésztől. A csokor szilva-, barack-, arany- és fehér árnyalatú virágokból állt, amelyről Gigi Hadid egy fotót is megosztott követőivel. A képhez mindössze ennyit írt: „Az én pasim.” A rövid üzenetből is egyértelműen érződött, mennyire értékeli a gesztust.

Bradley Cooper egy gyönyörű virágkompozícióval lepte meg szerelmét.

Forrás: Instagram

Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolatáról 2023 őszén kezdtek el pletykálni

A pár kapcsolatáról eddig viszonylag keveset árult el a nyilvánosságnak, ám a modell korábban, egy 2025 márciusában a Vogue-nak adott interjúban már beszélt arról, mennyire kiegyensúlyozottnak érzi a kapcsolatukat. Mint fogalmazott, mindketten tudják, mit keresnek egy kapcsolatban, és azon dolgoznak, hogy a lehető legjobb partnerei legyenek egymásnak. „Nagyon szerencsésnek érzem magam” – mondta akkor.

A kapcsolatukról később egy, a People magazinnak nyilatkozó bennfentes is megszólalt. A forrás szerint Bradley Cooper jól beilleszkedett Hadid családi és baráti körébe, és a modell környezetében is egyértelmű, mennyire boldog mellette. Külön kiemelte, hogy Gigi édesanyja, Yolanda Hadid is észrevette, mennyire felszabadult lánya a színész társaságában.

Bár a kapcsolatuk stabil és harmonikus, egyelőre nem terveznek esküvőt. A bennfentes szerint nem sietnek, inkább a jelenre koncentrálnak, és arra, hogy a munkájuk mellett is minőségi időt töltsenek együtt. A hétköznapokban a legegyszerűbb dolgok okozzák számukra a legnagyobb örömöt: közös főzések, családi programok vagy baráti összejövetelek.

