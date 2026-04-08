Veszély a volán mögött: elképesztően sokan szexelnek vezetés közben

Az autó nem csupán közlekedési eszköz, hanem intim tér is lehet. A szex vezetés közben egyre több embert vonz, miközben súlyosan veszélyezteti az autós és a körülötte haladók biztonságát. Egy nemzetközi kutatás szerint a sofőrök jelentős része már folytatott szexuális tevékenységet a kormány mögött.

Szex a volán mögött: egyre többen vállalnak kockázatot az autóban.

Az autó sokunk számára nem csak egy eszköz a helyváltoztatásra, hanem mobil tér, amelyben az emberi viselkedés egész galaxisa bontakozik ki. A volán mögött nem csupán a fizikai irányítás zajlik: ott történnek váratlan, intim és kockázatos pillanatok is. Egy nemzetközi felmérés megmutatta, hogy még a volán mögött is vannak, akik az ösztöneiket követik. Szó szerint.

Meglepően sok sofőr szexel vezetés közben.

A volán mögötti multitasking

Bár a legtöbb országban törvény tiltja, hogy a sofőr a kezét ne csak a kormányon tartsa, az emberek mégis gyakran foglalkoznak egyéb tevékenységekkel.

A kutatás szerint a leggyakoribb figyelemelterelés az evés, telefonálás, SMS‑írás vagy akár videójátékozás...

De ami igazán meglepő: nem ritka, hogy intim helyzetek is kialakulnak menet közben.

Szex a volán mögött?

A megkérdezettek 29 %-a vallotta, hogy vezetés közben már csókolózott párjával, ami önmagában is figyelemelterelő, és potenciálisan veszélyes.

De ami még ennél is döbbenetesebb: 15 %‑uk elárulta, hogy szexuális aktust is folytatott a kormány mögött ülve!

Ez azt jelenti, hogy az autó mozgása közben egy jelentős részük nem csak kacérkodott, hanem valóban személyes, intim tevékenységet folytatott sofőrként… Az biztos, hogy nem az út és a forgalom volt abban a pillanatban a legizgalmasabb ... a figyelem teljesen máshova terelődött.

Szex az autóban? Izgalmas, de inkább parkolóban próbáld ki!

Oké, valljuk be az autóban szexelni önmagában is pikáns és izgalmas gondolat. Nincs azzal semmi baj. A vágy teljesen természetes, csak álljon az autó. És ne legyen forgalom.

Egyesek szerint az sem árt, ha menő az autó, ha igazán jó a verda. De higgyétek el a parkoló épp elég kalandos, így is lesz elég adrenalin… főleg ha egy kíváncsi őzike vagy járókelő voyerkedik közben.