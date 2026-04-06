A férfiak kedvenc póza a legveszélyesebb: szakértők szerint ilyen sérüléseket okozhat

Egy több mint ezer embert vizsgáló kutatás szerint az együttlét közben szerzett sérülések egyáltalán nem ritkák, és bizonyos szexpózoknál jóval nagyobb a kockázat.

Vannak veszélyes szexpózok is, az egyik ilyen a misszionárius

Kevesen gondolnák, hogy a szex veszélyes is lehet, ám egy új felmérés szerint tízből több mint hat ember szenvedett már valamilyen sérülést együttlét közben. A kutatás az Egyesült Államokban és Európában gyűjtött adatokat több mint ezer résztvevőtől. A leggyakoribb problémák között nemcsak enyhébb sérülések, például izomhúzódások vagy horzsolások szerepelnek, hanem súlyosabb esetek is, mint a pénisztörés vagy a nemi szervek körüli szövetek sérülése. A kutatás szerint a sérülések hátterében leggyakrabban a túlzottan intenzív együttlét áll: a férfiaknál az esetek 33, a nőknél 37 százalékában ez volt a kiváltó ok. Emellett az is gyakori, hogy a párok túlterhelik magukat, ami szintén növeli a kockázatot.

Nők és férfiak esetében más-más szexpóz okozza a nagyobb bajt

A nők esetében a legtöbb problémát a kutyapóz okozta, az esetek 20 százalékában ehhez köthetők a sérülések, amelyek között hüvelyi fájdalom, zúzódások és hátpanaszok is előfordultak. A második helyen a misszionárius póz áll, 16 százalékkal. Ezzel szemben a férfiaknál éppen a misszionárius póz bizonyult a legkockázatosabbnak, az esetek 19 százalékában ehhez köthető sérülés. A második helyen a kutyapóz végzett 16 százalékkal, míg az álló helyzetben végzett együttlétek 8 százalékban vezettek problémákhoz.

A lovaglópóz szintén nem veszélytelen: a férfiaknál a sérülések 8, a nőknél 6 százaléka köthető hozzá. A szakértők külön kiemelték a fordított lovaglópózt, amely a pénisz törésének egyik leggyakoribb oka: az ilyen sérülések negyede ebben a testhelyzetben történt.

A felmérés szerint a legbiztonságosabb pozíciók közé tartozik a kanálpóz, az asztalon történő együttlét és a térdelő talicskapóz, bár ezeket ritkábban próbálgatjuk, ez is szerepet játszhat a sérülések alacsony számában.

Scotty Unfamous szexszakértő a The Sunnak azt mondta: a misszionárius póz azért okozhat problémát, mert hosszabb távon megterhelheti az ízületeket. Azt javasolja, hogy ha valaki kényelmetlenséget tapasztal, használjon párnát vagy feltekert törölközőt a csípő, a hát vagy a térd alátámasztására. Egy escort, Lilith Lodge szerint éppen ez a póz a legkedveltebb a férfiak körében. Elmondása szerint ügyfelei többsége a hagyományos megoldásokat részesíti előnyben, és ritkán kérnek különleges dolgokat.