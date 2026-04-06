Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
együttlét

A férfiak kedvenc póza a legveszélyesebb: szakértők szerint ilyen sérüléseket okozhat

együttlét párkapcsolat szexpóz
Life.hu
2026.04.06.
Meglepő adatokra hívták fel a figyelmet szakértők: egy széles körben elterjedt, „klasszikusnak” tartott szexpóz a vártnál több sérüléssel hozható összefüggésbe.

Egy több mint ezer embert vizsgáló kutatás szerint az együttlét közben szerzett sérülések egyáltalán nem ritkák, és bizonyos szexpózoknál jóval nagyobb a kockázat.

Vannak veszélyes szexpózok is, az egyik ilyen a misszionárius
Forrás: Shutterstock

Kevesen gondolnák, hogy a szex veszélyes is lehet, ám egy új felmérés szerint tízből több mint hat ember szenvedett már valamilyen sérülést együttlét közben. A kutatás az Egyesült Államokban és Európában gyűjtött adatokat több mint ezer résztvevőtől. A leggyakoribb problémák között nemcsak enyhébb sérülések, például izomhúzódások vagy horzsolások szerepelnek, hanem súlyosabb esetek is, mint a pénisztörés vagy a nemi szervek körüli szövetek sérülése. A kutatás szerint a sérülések hátterében leggyakrabban a túlzottan intenzív együttlét áll: a férfiaknál az esetek 33, a nőknél 37 százalékában ez volt a kiváltó ok. Emellett az is gyakori, hogy a párok túlterhelik magukat, ami szintén növeli a kockázatot.

Nők és férfiak esetében más-más szexpóz okozza a nagyobb bajt

A nők esetében a legtöbb problémát a kutyapóz okozta, az esetek 20 százalékában ehhez köthetők a sérülések, amelyek között hüvelyi fájdalom, zúzódások és hátpanaszok is előfordultak. A második helyen a misszionárius póz áll, 16 százalékkal. Ezzel szemben a férfiaknál éppen a misszionárius póz bizonyult a legkockázatosabbnak, az esetek 19 százalékában ehhez köthető sérülés. A második helyen a kutyapóz végzett 16 százalékkal, míg az álló helyzetben végzett együttlétek 8 százalékban vezettek problémákhoz.

A lovaglópóz szintén nem veszélytelen: a férfiaknál a sérülések 8, a nőknél 6 százaléka köthető hozzá. A szakértők külön kiemelték a fordított lovaglópózt, amely a pénisz törésének egyik leggyakoribb oka: az ilyen sérülések negyede ebben a testhelyzetben történt.

A felmérés szerint a legbiztonságosabb pozíciók közé tartozik a kanálpóz, az asztalon történő együttlét és a térdelő talicskapóz, bár ezeket ritkábban próbálgatjuk, ez is szerepet játszhat a sérülések alacsony számában.

Scotty Unfamous szexszakértő a The Sunnak azt mondta: a misszionárius póz azért okozhat problémát, mert hosszabb távon megterhelheti az ízületeket. Azt javasolja, hogy ha valaki kényelmetlenséget tapasztal, használjon párnát vagy feltekert törölközőt a csípő, a hát vagy a térd alátámasztására. Egy escort, Lilith Lodge szerint éppen ez a póz a legkedveltebb a férfiak körében. Elmondása szerint ügyfelei többsége a hagyományos megoldásokat részesíti előnyben, és ritkán kérnek különleges dolgokat. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Valaki elmondhatná a Gen Z férfiaknak, hogy az előjáték nem opcionális...

Randizás, flört, izgalom – majd 20 másodperc csók és kész? Egyre több nő panaszkodik arról, hogy a Gen Z férfiak mintha átugranák a legjobb részt.

Házas vagy, mégis egyedül érzed magad? – 10 tipp, ami segít oldani a kapcsolati magányt

Kívülről minden rendben, ti azonban mindketten érzitek, hogy valami megváltozott.

Nagymamáink 5 legszigorúbb randiszabálya: nem volt kérdés, hogy betartják-e

Míg ma a kölcsönös kezdeményezés vagy akár az online ismerkedés teljesen normálisnak számít, addig a randiszabályokat régen merev rendszer jellemezte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu