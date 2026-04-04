Nagymamáink 5 legszigorúbb randiszabálya: nem volt kérdés, hogy betartják-e

Nagyanyáink idejében az erkölcsi normák sokkal szigorúbban határozták meg, hogyan közeledhettek egymáshoz a fiatalok. Míg ma a kölcsönös kezdeményezés vagy akár az online ismerkedés teljesen normálisnak számít, addig a randiszabályok régen merev rendszeren alapultak, amit véresen komolyan kellett vennie mindenkinek. Nemcsak a család és a közösség figyelte ezt, hanem külön iparág is épült rá: etikettkönyvek, női magazinok és ifjúsági rovatok tanították, hogyan „illik” viselkedni egy randin, egészen apró részletekig lebontva a szabályokat.
Randiszabályok régen, a nagyszüleink korában
- Nagyszüleink randizási szokásait nemcsak a család és a közösség, hanem etikettkönyvek és női magazinok is részletesen meghatározták, egészen apró mozzanatokig.
- A párkapcsolati illemszabályok a hírnév és a jó megítélés köré épültek, különösen a nőknél volt erős a társadalmi nyomás.
- A mai kötetlenebb ismerkedési formákkal szemben régen minden lépésnek megvolt a maga íratlan rendje – a fizetéstől és ajándékozástól kezdve a testi távolságon és a telefonáláson át egészen a csók időzítéséig.
Egy apró illetlenség is komoly következményekkel járhatott a szülők részéről, hiszen a jó hírnév elvesztése a házassági esélyeket is jelentősen befolyásolta. Íme 5 régi randiszabály, amelyhez mindenkinek kötelező volt tartania magát, és amelyek ma már elképzelhetetlenek lennének.
1. Az egyik legfőbb randiszabály régen: minden esetben a férfi fizet
Az egyik legszigorúbb elvárás az volt, hogy a randin mindig a férfi fizetett. Ez a korszak hagyományos szerepfelfogásából eredt, ahol az „eltartó” szerep a férfihoz tartozott.
Ha egy nő felajánlotta, hogy kifizeti a saját részét, azt sokszor nem gesztusként, hanem a férfi szerepének megkérdőjelezéseként értelmezték.
Azért ez a szabály a modern korban, a Z-generáció számára is kötelező lehetne, főleg, hogy mi nők már nagyon unjuk a megfelezett moziköltségeket, a felesben fizetett belépőket és még hosszasan lehetne sorolni...
2. Kötelező fizikai távolság
A húszas-harmincas évek etikettkönyvei még azt is meghatározták, milyen közel ülhet egymáshoz egy pár a moziban vagy egy padon. A túl közeli érintkezés, sőt még az is, ha a térdek véletlenül összeértek, már kockázatosnak számított a jó hírnév szempontjából.
3. Első csók az első randin? Fujj!
A korabeli ajánlások szerint az első randin legfeljebb kézfogás vagy egy gyors búcsúpuszi fért bele, a csók pedig csak a harmadik találkozó után vált elfogadottá. Ráadásul minél tovább várt vele valaki – különösen a nő –, annál erkölcsösebbnek tartották. A pontosság is különösen a nőkre vonatkozó szigorú szabály volt. Míg egy férfi esetében a kisebb késés csupán elegáns hanyagságnak számított, addig egy nőnek illendő volt pontosan, sőt inkább néhány perccel korábban megérkeznie.
4. Ajándék nélkül randira? Na, húzzál innen!
Az is elvárás volt, hogy a férfi ne érkezzen üres kézzel. Egy csokor virág, egy doboz bonbon vagy valamilyen apró figyelmesség szinte kötelező gesztusnak számított, amely a komoly szándékot és a tiszteletet jelezte. Ennek hiánya kifejezetten udvariatlanságnak tűnt. (Ma is így érezzük).
5. Nem telefonálhattak csak úgy bármikor
A telefonhasználat is erősen szabályozott volt. Egyrészt az sem volt mindegy, mikor lehetett egyáltalán hívást kezdeményezni: a reggeli és késő esti órák teljesen kizártak voltak, és az sem volt illendő, ha valaki túl gyakran kereste a másikat, mert tolakodónak tűnt. A lányoknak általában meg kellett várniuk, hogy a fiú hívja őket. (Ha ma is a férfiakon múlna mindez, kihalna az emberiség).
Ha mindezt összeveted a mai randizási szokásokkal, láthatod, mennyire átalakult a világ ilyen tekintetben is. Hogy ez jobb vagy rosszabb? Döntsd el te!
