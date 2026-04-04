Nagymamáink 5 legszigorúbb randiszabálya: nem volt kérdés, hogy betartják-e

régi idők randevúzás illemszabályok nagyszülők
Jónás Ágnes
2026.04.04.
Vannak, akiknek az első randin belefér egy csók, de akár a szex is. Pedig ha tudnák, milyenek voltak a randiszabályok régen, azt hinnék, az '50-es, '60-as évek gyakorlatilag felértek egy börtönnel. Az alábbiakban 5 olyan szabályt mutatunk, amelyeket akkoriban véresen komolyan vettek. Ijesztőnek tartanád, ha ilyen korban kellene élned?

Nagyanyáink idejében az erkölcsi normák sokkal szigorúbban határozták meg, hogyan közeledhettek egymáshoz a fiatalok. Míg ma a kölcsönös kezdeményezés vagy akár az online ismerkedés teljesen normálisnak számít, addig a randiszabályok régen merev rendszeren alapultak, amit véresen komolyan kellett vennie mindenkinek. Nemcsak a család és a közösség figyelte ezt, hanem külön iparág is épült rá: etikettkönyvek, női magazinok és ifjúsági rovatok tanították, hogyan „illik” viselkedni egy randin, egészen apró részletekig lebontva a szabályokat.

Randiszabályok régen
A randiszabályok régen főleg a „mit szólnak mások" jegyében születtek. 
Randiszabályok régen, a nagyszüleink korában

  • Nagyszüleink randizási szokásait nemcsak a család és a közösség, hanem etikettkönyvek és női magazinok is részletesen meghatározták, egészen apró mozzanatokig. 
  • A párkapcsolati illemszabályok a hírnév és a jó megítélés köré épültek, különösen a nőknél volt erős a társadalmi nyomás.
  • A mai kötetlenebb ismerkedési formákkal szemben régen minden lépésnek megvolt a maga íratlan rendje – a fizetéstől és ajándékozástól kezdve a testi távolságon és a telefonáláson át egészen a csók időzítéséig. 

Egy apró illetlenség is komoly következményekkel járhatott a szülők részéről, hiszen a jó hírnév elvesztése a házassági esélyeket is jelentősen befolyásolta. Íme 5 régi randiszabály, amelyhez mindenkinek kötelező volt tartania magát, és amelyek ma már elképzelhetetlenek lennének.

1. Az egyik legfőbb randiszabály régen: minden esetben a férfi fizet

Az egyik legszigorúbb elvárás az volt, hogy a randin mindig a férfi fizetett. Ez a korszak hagyományos szerepfelfogásából eredt, ahol az „eltartó” szerep a férfihoz tartozott. 

Ha egy nő felajánlotta, hogy kifizeti a saját részét, azt sokszor nem gesztusként, hanem a férfi szerepének megkérdőjelezéseként értelmezték. 

Azért ez a szabály a modern korban, a Z-generáció számára is kötelező lehetne, főleg, hogy mi nők már nagyon unjuk a megfelezett moziköltségeket, a felesben fizetett belépőket és még hosszasan lehetne sorolni...

Randiszabályok régen, csók
Randiszabályok régen: nem akkor csókolózhattak, amikor kedvük tartotta.
2. Kötelező fizikai távolság

A húszas-harmincas évek etikettkönyvei még azt is meghatározták, milyen közel ülhet egymáshoz egy pár a moziban vagy egy padon. A túl közeli érintkezés, sőt még az is, ha a térdek véletlenül összeértek, már kockázatosnak számított a jó hírnév szempontjából.

Randiszabályok régen
Kézfogás belefért az első randin, az ölelkezés azonban kizárt volt. 
3. Első csók az első randin? Fujj!

A korabeli ajánlások szerint az első randin legfeljebb kézfogás vagy egy gyors búcsúpuszi fért bele, a csók pedig csak a harmadik találkozó után vált elfogadottá. Ráadásul minél tovább várt vele valaki – különösen a nő –, annál erkölcsösebbnek tartották. A pontosság is különösen a nőkre vonatkozó szigorú szabály volt. Míg egy férfi esetében a kisebb késés csupán elegáns hanyagságnak számított, addig egy nőnek illendő volt pontosan, sőt inkább néhány perccel korábban megérkeznie.

Randiszabályok régen, késés
A nő nem késhetett és nem is hagyhatta, hogy megcsókolják. 
4. Ajándék nélkül randira? Na, húzzál innen!

Az is elvárás volt, hogy a férfi ne érkezzen üres kézzel. Egy csokor virág, egy doboz bonbon vagy valamilyen apró figyelmesség szinte kötelező gesztusnak számított, amely a komoly szándékot és a tiszteletet jelezte. Ennek hiánya kifejezetten udvariatlanságnak tűnt. (Ma is így érezzük). 

Randiszabályok régen, találkozó
Ha egy férfi randevút beszélt meg a nővel, nem érkezhetett üres késsel a találkozó helyszínére. 
5. Nem telefonálhattak csak úgy bármikor

A telefonhasználat is erősen szabályozott volt. Egyrészt az sem volt mindegy, mikor lehetett egyáltalán hívást kezdeményezni: a reggeli és késő esti órák teljesen kizártak voltak, és az sem volt illendő, ha valaki túl gyakran kereste a másikat, mert tolakodónak tűnt. A lányoknak általában meg kellett várniuk, hogy a fiú hívja őket. (Ha ma is a férfiakon múlna mindez, kihalna az emberiség). 

Randiszabályok régen, telefon
 Este 10-kor telefonhívás? Még mit nem!
Ha mindezt összeveted a mai randizási szokásokkal, láthatod, mennyire átalakult a világ ilyen tekintetben is. Hogy ez jobb vagy rosszabb? Döntsd el te!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
