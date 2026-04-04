Nagymamáink 5 legszigorúbb randiszabálya: nem volt kérdés, hogy betartják-e

Nagyanyáink idejében az erkölcsi normák sokkal szigorúbban határozták meg, hogyan közeledhettek egymáshoz a fiatalok. Míg ma a kölcsönös kezdeményezés vagy akár az online ismerkedés teljesen normálisnak számít, addig a randiszabályok régen merev rendszeren alapultak, amit véresen komolyan kellett vennie mindenkinek. Nemcsak a család és a közösség figyelte ezt, hanem külön iparág is épült rá: etikettkönyvek, női magazinok és ifjúsági rovatok tanították, hogyan „illik” viselkedni egy randin, egészen apró részletekig lebontva a szabályokat.

A randiszabályok régen főleg a „mit szólnak mások" jegyében születtek.

Randiszabályok régen, a nagyszüleink korában Nagyszüleink randizási szokásait nemcsak a család és a közösség, hanem etikettkönyvek és női magazinok is részletesen meghatározták, egészen apró mozzanatokig.

A párkapcsolati illemszabályok a hírnév és a jó megítélés köré épültek, különösen a nőknél volt erős a társadalmi nyomás.

A mai kötetlenebb ismerkedési formákkal szemben régen minden lépésnek megvolt a maga íratlan rendje – a fizetéstől és ajándékozástól kezdve a testi távolságon és a telefonáláson át egészen a csók időzítéséig.

Egy apró illetlenség is komoly következményekkel járhatott a szülők részéről, hiszen a jó hírnév elvesztése a házassági esélyeket is jelentősen befolyásolta. Íme 5 régi randiszabály, amelyhez mindenkinek kötelező volt tartania magát, és amelyek ma már elképzelhetetlenek lennének.

1. Az egyik legfőbb randiszabály régen: minden esetben a férfi fizet

Az egyik legszigorúbb elvárás az volt, hogy a randin mindig a férfi fizetett. Ez a korszak hagyományos szerepfelfogásából eredt, ahol az „eltartó” szerep a férfihoz tartozott.

Ha egy nő felajánlotta, hogy kifizeti a saját részét, azt sokszor nem gesztusként, hanem a férfi szerepének megkérdőjelezéseként értelmezték.

Azért ez a szabály a modern korban, a Z-generáció számára is kötelező lehetne, főleg, hogy mi nők már nagyon unjuk a megfelezett moziköltségeket, a felesben fizetett belépőket és még hosszasan lehetne sorolni...

Randiszabályok régen: nem akkor csókolózhattak, amikor kedvük tartotta.

2. Kötelező fizikai távolság

A húszas-harmincas évek etikettkönyvei még azt is meghatározták, milyen közel ülhet egymáshoz egy pár a moziban vagy egy padon. A túl közeli érintkezés, sőt még az is, ha a térdek véletlenül összeértek, már kockázatosnak számított a jó hírnév szempontjából.