Simon Benedek
2026.04.25.
Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, melyek a legtoxikusabb női nevek. Mutatjuk az AI válaszát!

Napjainkban a mesterséges intelligencia már szinte minden kérdésre tud válaszolni – persze a pontossága még vitatott néhány kérdésben. Ezúttal azt kérdeztük meg tőle, hogy melyek a legtoxikusabb női nevek. Íme az AI válasza!

Az AI nem kertelt: elmondta a toxikus női neveket!
Ezek a toxikus női nevek az AI szerint

A női neveket legtöbbször valamilyen negatív filmes karakter miatt bélyegeznek toxikusnak. Emellett bizonyos női neveknek a negatív jelentése is lehet toxikus az AI szerint. Nem azt mondjuk, hogy ezek a nevek nem csenghetnek jól, de azért jobb kétszer megfontolni, mielőtt a gyermekednek adod ezeket a sokak szerint negatív jelentésű neveket

Klaudia

A „Claudia” latin eredetű, és a „claudus” szóból ered, aminek az eredeti jelentése „sánta” vagy „bicegő” volt. Az ókori Rómában azonban már nem szó szerinti jelentéssel használták, hanem családnévként (Claudius). Ma is viszonylag népszerű, klasszikus női névként ismert, de az AI szerint a hanglejtése miatt sokak számára nem pozitív a hangzása. 

Katalin

A Katalin egy királyi név, büszke, de egyben rémisztő is. Van benne egy „K” és egy „T” betű, ami olyan, mint egy kardvágás. A Katalinokat gyakran domináns nőknek tekintik, akik pontosan tudják, mit akarnak.

Regina

A „Regina” jelentése „királynő”, azonban a popkultúrában több „hideg, domináns vagy számító” karakter neve is (pl. a Bajos csajokban – Regina George). Emiatt sokan a túlságoan erős, kontrolláló, toxikus női karakterekkel azonosítják. 

Erzsébet

A név eredeti jelentése: „Isten az én esküm”. A bibliai és történelmi alakok (pl. uralkodók, szentek) miatt erősen kötődik az áldozathozatalhoz, felelősséghez és sorsszerűséghez. Nem negatív jelentésű, de „súlyos”, történelmi terhet hordozó névként szokták említeni. Magyarországon hagyományosnak számító név, azonban Báthory Erzsébet személyében akaratlanul is egy történelmileg negatív személyiség és a kegyetlenség fogalma társul hozzá.

Cassandra

A görög mitológiában Cassandra egy jóslatokkal megátkozott alak volt, akinek senki nem hitt. A név így a „tragikus előrelátás” és a „figyelmeztetés, amit nem vesznek komolyan” jelentéskörhöz kötődik. A név hangzása ma sem teljesen semleges, van benne valami vészjósló. 

Luca

A név latin eredete a fényre (lux) utal, de létezik Luciferhez fűződő népi asszociációja is. A Lucákat általában tüzes karakterekként írják le: szenvedélyesek, ami mindaddig jó, amíg ez a szenvedély nem ellenünk irányul. 

