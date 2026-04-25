Rémisztő húsevő baktériumok jelentek meg a vizekben – A fertőzöttek pár óra után életüket veszthetik

Húsevő baktériumok tanyáznak a New York-i Long Island tavaiban. A fertőzés akár halálos is lehet, és nem csak emberekre veszélyes a kórokozó.

Forrás: Getty Images

A New York-i Long Island több tavában is felütette a fejét egy halálos, húsevő baktérium. A baktérium a Vibrio vulnificus néven ismert, az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) pedig beazonosította Long Island vízfertőzésének gócpontjait, és figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok keleti partvidékére.

A szakértők szerint a fertőzés pár óra leforgása alatt is végzetessé válhat. A kutatási eredményeket nyilvánosságra hozó Christopher Gobler professzor szerint

ez egy nagyon-nagyon súlyos fertőzés, a baktérium a nyílt sebeken keresztül hatol be az emberi szervezetbe. A megfertőződött emberek 20%-os eséllyel halnak meg mindössze 48 órán belül.

A húsevő baktériumot a Sagaponack-tóban, a Mecox-öbölben és a Georgica-tóban is kimutatták. Gobler szerint ez a fertőzés nemcsak az emberekre veszélyes: „Itt, Long Islanden voltak olyan kutyák, melyek megbetegedtek, sőt meg is haltak pusztán attól, hogy tóvizet ittak.”

