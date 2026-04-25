Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 25., szombat Márk

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
halálos veszély

Rémisztő húsevő baktériumok jelentek meg a vizekben – A fertőzöttek pár óra után életüket veszthetik

Veszélyes kórokozók fertőzik a New York-i vizeket. A Vibrio vulnificus néven is ismert húsevő baktérium akár pár óra alatt is végezhet az áldozataival.

Húsevő baktériumok tanyáznak a New York-i Long Island tavaiban. A fertőzés akár halálos is lehet, és nem csak emberekre veszélyes a kórokozó.

húsevő baktériumok Long Islanden
Húsevő baktériumok veszélyeztetik az Egyesült Államok keleti partvidékét.
Forrás: Getty Images

A húsevő baktériumok elszaporodása

  • A Vibrio vulnificus néven ismert húsevő baktériumot több helyen is észlelték New Yorkban.
  • A fertőzöttek akár 48 óra alatt meghalhatnak.
  • A fertőzés nem csak emberekre veszélyes.

Veszélyes kórokozó leselkedik a New York-i lakosságra

A New York-i Long Island több tavában is felütette a fejét egy halálos, húsevő baktérium. A baktérium a Vibrio vulnificus néven ismert, az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) pedig beazonosította Long Island vízfertőzésének gócpontjait, és figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok keleti partvidékére.

A szakértők szerint a fertőzés pár óra leforgása alatt is végzetessé válhat. A kutatási eredményeket nyilvánosságra hozó Christopher Gobler professzor szerint

ez egy nagyon-nagyon súlyos fertőzés, a baktérium a nyílt sebeken keresztül hatol be az emberi szervezetbe. A megfertőződött emberek 20%-os eséllyel halnak meg mindössze 48 órán belül.

A húsevő baktériumot a Sagaponack-tóban, a Mecox-öbölben és a Georgica-tóban is kimutatták. Gobler szerint ez a fertőzés nemcsak az emberekre veszélyes: „Itt, Long Islanden voltak olyan kutyák, melyek megbetegedtek, sőt meg is haltak pusztán attól, hogy tóvizet ittak.”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu