Ítéletidő és szélvihar jön hétvégén – Ekkor érkezik a brutális hidegfront

Viharos széllel érkezik a hidegfront, ami esővel, záporral, illetve a hőmérséklet drámai csökkenésével jár együtt. A nappali felmelegedés akár 13 fok alá is zuhanhat. Mutatjuk a részleteket!

Hidegfront érkezik vasárnap: viharos széllökések tombolhatnak.

Forrás: Getty Images

Aki vasárnapra kirándulást vagy szabadtéri programot tervezett, szervezze át naptárát. Ugyanis észak, északnyugati irányból drámai hidegfront érkezik hazánkba, ami egy időre újra elűzi a tavaszias időjárást. A száraz hidegfront nagy felhősödéssel és viharossá fokozódó széllökésekkel jár együtt.

Az északkeleti szél helyenként 30 km/h is lehet, zápor, eső is előfordulhat. - Írta a Köpönyeg.

A reggeli órákban 4, 13 délután 13 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Ugyan több órás napsütésre lehet számítani, ám ez ne tévesszen meg senkit, mert a vihar bármelyik pillanatban lecsaphat. Különösen az északi régiókat érinti a lehűlés, ami a következő napokban fokozódhat. Hétfő és kedd hajnalban már enyhe fagyok is előfordulhatnak.

