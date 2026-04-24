Ítéletidő és szélvihar jön hétvégén – Ekkor érkezik a brutális hidegfront

időjárás eső szél hidegfront vihar zápor hétvégi időjárás
Bába Dorottya
2026.04.24.
Viharos széllökések, eső, zivatar is előfordulhat, a hőmérséklet drámaian lecsökken. Aki kellemes, tavaszi időjárásban bízott hétvégén, csalódni fog: vasárnap érkezik a hidegfront.

Viharos széllel érkezik a hidegfront, ami esővel, záporral, illetve a hőmérséklet drámai csökkenésével jár együtt. A nappali felmelegedés akár 13 fok alá is zuhanhat. Mutatjuk a részleteket!

Vasárnapi hidegfront esővel és széllel
Hidegfront érkezik vasárnap: viharos széllökések tombolhatnak.
Forrás:  Getty Images

Hétvégi időjárás: ekkor jön az ítéletidő

  • Hidegfront érkezik vasárnap.
  • Kevés esőt, ám erős felhősödést és viharos szelet hoz az időjárás.
  • Helyenként reggeli fagyok is előfordulhatnak.

Viharos széllel, esővel érkezik a vasárnapi hidegfront

Aki vasárnapra kirándulást vagy szabadtéri programot tervezett, szervezze át naptárát. Ugyanis észak, északnyugati irányból drámai hidegfront érkezik hazánkba, ami egy időre újra elűzi a tavaszias időjárást. A száraz hidegfront nagy felhősödéssel és viharossá fokozódó széllökésekkel jár együtt.

Az északkeleti szél helyenként 30 km/h is lehet, zápor, eső is előfordulhat. - Írta a Köpönyeg.

A reggeli órákban 4, 13 délután 13 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Ugyan több órás napsütésre lehet számítani, ám ez ne tévesszen meg senkit, mert a vihar bármelyik pillanatban lecsaphat. Különösen az északi régiókat érinti a lehűlés, ami a következő napokban fokozódhat. Hétfő és kedd hajnalban már enyhe fagyok is előfordulhatnak.

