Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 7., kedd Herman

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
virágzás

Tavaszi virágos mezők: ezeken a helyeken olyan varázslatos képeket lőhetsz, mintha egy Disney-mesében lennél

Shutterstock -
virágzás virágmező tavasz
A tavasz a megújulás ideje. Ezt pedig még a természet is tudja! Ilyenkor olyan színes köpenybe burkolózik a föld, hogy szebbet aligha találni! És tudod, mit jelent az, hogy március vége van? Azt, hogy elkezdődik a virágzás gyönyörű korszaka! Ezt pedig illik megörökíteni! Mutatjuk a 6 legvarázslatosabb tavaszi virágos mezőt a tökéletes Instagram-képekhez!

Tavasszal kisüt a nap, lenge szellő fújdogál és kinyílnak a virágok! Teljesen természetes, hogy ilyenkor a téli depressziónak is vége! Ha viszont igazi dopaminlöketre vágysz, akkor nem kell, hogy megelégedj az útszéli virágokkal (akármilyen szépek és fontosak is). Látogass el tavaszi virágos mezőkre, és örökítsd meg a tavasz legszebb pillanatait!

tavaszi virágos mezők – tulipán
Megtalálod a legszebb tulipánt az általunk felsorolt tavaszi virágos mezőkön?
Forrás: Shutterstock

Tavaszi virágos mezők romantikus lelkűeknek

Tudjuk ám, hogy az ilyen csodás virágmezők még a legkeményebb szívűeket is ellágyítják, de ha te az igazán szentimentális és romantikus lelkűek közé tartozol, akkor készülj zsebkendőkkel is, hiszen ez a gyönyör valószínűleg megríkat majd!

1. Cseresznyevirágzás a Szabadság híd fölött

Hivatalosan is elkezdődött már a cseresznyefa-virágzás, amelyet örömünkre nemcsak Japánban tudunk megtekinteni, hanem itthon is! Látogass el a budai oldalra, és keresd meg a Szabadság hídra nyíló legszebb kilátást! Garantáltan nem bánod meg!

2. Virágok tömkelege a Budai Arborétumban

Ha nem csak egy kifejezett virágot keresel, akkor keresd fel a Budai Arbortétumot! Itt aztán találhatsz magadnak mindenfélét! És ami a legjobb: a park ingyenesen látogatható!

3. Kárpáti sáfrány a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben

Megvan az Alkonyatból ismert mező, ahol Edward és Bella feküdt? Na, itt most kiélheted az Alkonyat-fantáziád, ugyanis ők is hasonlóan lila virágok között feküdtek!

4. Tulipánszüret a Kőröshegyi Tulipán és Levendula Parkban

Ha imádod a tulipánt, és úgy akarod érezni magad, mintha Hollandiában (vagy éppen az Ózban) lennél, akkor látogass el a kőröshegyi tulipánszüretre! Április 2-án nyitnak, úgyhogy készülj!

5. Pipacsmező Csetény határában

Ha csak egy kellemes autózás közben akarsz megállni egy vadvirágos mezőn, akkor pipacsot szinte mindenhol találhatsz. Mégis, Csetény határában olyan érzésünk van, mintha egy mesefilmbe keveredtünk volna! Heveredj le a virágok közé, és szedj belőlük egy csokorra valót, hiszen a pipacsból lekvárt is tudsz készíteni!

6. Nárciszszüret a Bálint Családi Kertészetben

Tudjuk persze, hogy a nárcisz neve mögött mindig ott cseng a hiú Narkisszosz alakja, aki saját tükörképébe szeretett bele, de ne engedd, hogy ez eltántorítson attól, hogy saját nárciszokat szerezz be! Látogass el Százhalombattára, és szedj magadnak nárciszt szálanként mindössze 50 forintért!

Virágmezők tavasszal

Ha ezekre a helyekre ellátogatsz, akkor vigyázz, mert a tavasz ragyogása el fog varázsolni! A természet csodás kis teremtményeinek ugyanis nemcsak a a tökéletes Instagram-képedet köszönheted, hanem a boldogsághormonok szintjének megnövekedését is! (És persze, megannyi fontos dolgot még...)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu