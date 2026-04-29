Megrendítő jelenet a bíróságon − Először találkoztak a meggyilkolt kisfiú, Till Tamás gyászoló szülei gyerekük feltételezett gyilkosával

A rendőrség még 2024-ben erősítette meg a hírt, miszerint megtalálták a 24 éve eltűnt Till Tamás holttestét, aki 2000-ben biciklivel indult el otthonából, de sosem ért haza. Az emberölés gyanúsítottja, F. János és a szülők, akik fiuk fényképével érkeztek meg a bíróságra, először találkoztak.

Meggyilkolt fiuk fotójával érkeztek meg a bíróságra Till Tamás szülei

Till Tamás édesapja kerekesszékben tolta be a bíróságra feleségét, Katalint. A gyászoló édesanya fia fotóját tartotta a kezében, a Borsnak pedig azt nyilatkozta, még nem tudja, megmutatja-e a feltételezett gyilkosnak.

„Ez egy szörnyeteg. Nem akarok vele kommunikálni” − jelentette ki Katalin.

A férfi, aki a bűncselekmény idején 16 éves volt, egyébként beismerte Till Tamás megölését. Úgy tudta, tette elévült, az ügyészség azonban később közölte, hogy az emberölés minősített esetei soha nem évülnek el. F. János ellen vádat emeltek, most kéz- és lábbilincsbe verve kísérték a tárgyalóterembe.

24 évvel ezelőtt az egész országot megrázta, amikor a 11 éves bajai kisfiú nyomtalanul eltűnt. Biciklivel indult el otthonról, de már soha nem tért haza. Bár ennyi idő után nyilvánvaló volt, hogy a gyermek már nem él, a szülők a holttest előkerüléséig bíztak abban, hogy fiúk egy nap kopogtat az ajtajukon.

