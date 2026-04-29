Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 29., szerda Péter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
baja

Megrendítő jelenet a bíróságon − Először találkoztak a meggyilkolt kisfiú, Till Tamás gyászoló szülei gyerekük feltételezett gyilkosával

baja gyilkosság Till Tamás bíróság
Life.hu
Folytatódik a 10 éves korában meggyilkolt Till Tamás feltételezett gyilkosának tárgyalása.

A rendőrség még 2024-ben erősítette meg a hírt, miszerint megtalálták a 24 éve eltűnt Till Tamás holttestét, aki 2000-ben biciklivel indult el otthonából, de sosem ért haza.  Az emberölés gyanúsítottja, F. János és a szülők, akik fiuk fényképével érkeztek meg a bíróságra, először találkoztak. 

Till Tamás holttestét 2024-ben találták meg.
Forrás: Bors

Meggyilkolt fiuk fotójával érkeztek meg a bíróságra Till Tamás szülei

Till Tamás édesapja kerekesszékben tolta be a bíróságra feleségét, Katalint. A gyászoló édesanya fia fotóját tartotta a kezében, a Borsnak pedig azt nyilatkozta, még nem tudja, megmutatja-e a feltételezett gyilkosnak

„Ez egy szörnyeteg. Nem akarok vele kommunikálni” − jelentette ki Katalin.

A férfi, aki a bűncselekmény idején 16 éves volt, egyébként beismerte Till Tamás megölését. Úgy tudta, tette elévült, az ügyészség azonban később közölte, hogy az emberölés minősített esetei soha nem évülnek el. F. János ellen vádat emeltek, most kéz- és lábbilincsbe verve kísérték a tárgyalóterembe. 

Till Tamás szülei fiuk képével érkeztek a tárgyalásra.
Forrás: Bors

24 évvel ezelőtt az egész országot megrázta, amikor a 11 éves bajai kisfiú nyomtalanul eltűnt. Biciklivel indult el otthonról, de már soha nem tért haza. Bár ennyi idő után nyilvánvaló volt, hogy a gyermek már nem él, a szülők a holttest előkerüléséig bíztak abban, hogy fiúk egy nap kopogtat az ajtajukon. 

A fiú szülei és azok jogi képviselői bocsánatkérésre várnak. Till Tamás családjának ügyvédje bekérte a beismerő vallomás, a poligráfos vizsgálat jegyzőkönyvét, illetve a letartóztatást elrendelő végzést. Úgy véli, F. János beismerő vallomása felhasználható.

Till Tamás 11 éves korában tűnt el 2000 májusában Bajáról, holttestét azonban csak 2024 nyarán találták meg. Feltételezett gyilkosa, F. János először beismerő vallomást tett, később azonban tagadni kezdte a vádakat. Felesége, Ildikó, a történtek ellenére hisz férje ártatlanságában.

A rendőrség újabb információkat osztott meg a Facebook-oldalán a 24 évvel ezelőtt eltűnt fiúról.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
