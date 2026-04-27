Pánik és Chardonnay: a Trump-merénylet közben bort lopó díva lett az internet új sztárja

A Trump-merénylet híre pillanatok alatt bejárta a világot, hiszen egy elegáns washingtoni rendezvényből hirtelen akciófilmbe illő jelenet lett. A lövések után kitört pánikban a vendégek fedezéket kerestek, a biztonságiak pedig azonnal közbeléptek. Egy névtelen hős azonban valami egészen másra koncentrált: a bárkészlet megmentésére.
A Trump-merénylet bundás dívája lett a hét szenzációja
- Szombat este tartották Washingtonban a Fehér Házi Tudósítók vacsoráját.
- A nívós esemény alatt egy 31 éves kaliforniai tanár merényletet kísérelt meg Donald Trump ellen.
- Az ijesztő eset azonban egy új internetes mémet is eredményezett, egy bundás szőke nő képében.
Van az a pillanat, amikor az ember eldönti: most fejvesztve pánikolni kezd, vagy inkább hazavisz egy üveg jóféle chardonnay-t. Nos, Washingtonban valaki határozottan az utóbbit választotta:
szombat este a patinás Washington Hilton báltermében minden adott volt egy klasszikus elit eseményhez: elegáns ruhák, politikusok, újságírók és persze drága italok. A Fehér Házi Tudósítók Vacsorája kezdetben úgy indult, mint minden évben, aztán jöttek a lövések és a hangulat emelkedettből egy csapásra asztal alatt bújósra váltott. A hírek szerint fegyveres támadó zavarta meg az estét, a Donald Trump elleni merényletkísérlet miatt pedig a titkosszolgálat villámgyorsan kimenekítette az elnököt és a jelenlévő politikusokat. Miközben egyesek fedezékbe bújtak, mások menekültek, a biztonságiak pedig tették a dolgukat, valaki egészen más küldetést választott.
A történet igazi main charahtere egy rejtélyes, szőrmebundás nő lett, aki a káosz közepén úgy döntött: ha már itt a lehetőség, kár lenne veszni hagyni a prémium italokat!
A biztonsági kamerák felvétele szerint szépen, komótosan összegyűjtötte az asztalokon maradt boros- és pezsgősüvegeket, mintha csak egy kissé félresikerült esküvői maradékmentés zajlana.
És itt jön a morális dilemma: ez most lopás, vagy tüntetés a pazarlás ellen? A kommentelők sem tudtak dűlőre jutni: volt, aki szerint szégyen, ami történt, mások viszont teljesen jogosnak tartották: ha már több száz dollárt kifizettek a vacsoráért, ami félbeszakadt, legalább a bor jöjjön haza!
Közben a háttérben a klasszikus akciófilm jelenet zajlott: fegyveres támadó, gyors reakció, egy meglőtt, de golyóálló mellény miatt megmenekülő biztonsági őr és végül a tettes elfogása. Csak épp a hollywoodi forgatókönyvből kimaradt az a jelenet, amikor valaki a merénylet alatt csendben pakolja a borokat egy szatyorba.
