Pánik és Chardonnay: a Trump-merénylet közben bort lopó díva lett az internet új sztárja

A Trump-merénylet híre pillanatok alatt bejárta a világot, hiszen egy elegáns washingtoni rendezvényből hirtelen akciófilmbe illő jelenet lett. A lövések után kitört pánikban a vendégek fedezéket kerestek, a biztonságiak pedig azonnal közbeléptek. Egy névtelen hős azonban valami egészen másra koncentrált: a bárkészlet megmentésére.

A Trump-merénylet az egész világot lesokkolta: egyetlen embert kivéve!

A Trump-merénylet bundás dívája lett a hét szenzációja Szombat este tartották Washingtonban a Fehér Házi Tudósítók vacsoráját.

A nívós esemény alatt egy 31 éves kaliforniai tanár merényletet kísérelt meg Donald Trump ellen.

Az ijesztő eset azonban egy új internetes mémet is eredményezett, egy bundás szőke nő képében.

Van az a pillanat, amikor az ember eldönti: most fejvesztve pánikolni kezd, vagy inkább hazavisz egy üveg jóféle chardonnay-t. Nos, Washingtonban valaki határozottan az utóbbit választotta:

szombat este a patinás Washington Hilton báltermében minden adott volt egy klasszikus elit eseményhez: elegáns ruhák, politikusok, újságírók és persze drága italok. A Fehér Házi Tudósítók Vacsorája kezdetben úgy indult, mint minden évben, aztán jöttek a lövések és a hangulat emelkedettből egy csapásra asztal alatt bújósra váltott. A hírek szerint fegyveres támadó zavarta meg az estét, a Donald Trump elleni merényletkísérlet miatt pedig a titkosszolgálat villámgyorsan kimenekítette az elnököt és a jelenlévő politikusokat. Miközben egyesek fedezékbe bújtak, mások menekültek, a biztonságiak pedig tették a dolgukat, valaki egészen más küldetést választott.



A történet igazi main charahtere egy rejtélyes, szőrmebundás nő lett, aki a káosz közepén úgy döntött: ha már itt a lehetőség, kár lenne veszni hagyni a prémium italokat!

A biztonsági kamerák felvétele szerint szépen, komótosan összegyűjtötte az asztalokon maradt boros- és pezsgősüvegeket, mintha csak egy kissé félresikerült esküvői maradékmentés zajlana.

És itt jön a morális dilemma: ez most lopás, vagy tüntetés a pazarlás ellen? A kommentelők sem tudtak dűlőre jutni: volt, aki szerint szégyen, ami történt, mások viszont teljesen jogosnak tartották: ha már több száz dollárt kifizettek a vacsoráért, ami félbeszakadt, legalább a bor jöjjön haza!