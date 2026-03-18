Kész szappanopera: Punch, a kismajom becsajozott – Mémek áradata lepte el az internetet

Megvan Punch, a kismajom? A cuki, szomorú makákó, akit az anyja elhagyott, a társai pedig nem fogadták be a csapatba, ezért egyfolytában egy plüssmajmot szorongatott? Úgy látszik, a kismajom gyorsan felnőtt, hiszen már barátnője is van!

Punch, a kismajom becsajozott! Már nem csak a plüssfigurával ölelkezik!

Új fejlemények Punch körül: már nem a szingli majmok táborát erősíti Punch, az elhagyatott és kiközösített makákó pár nap alatt felrobbantotta az internetet.

A kismajmot a mémgyártók először Caesarhoz hasonlították, A majmok bolygója főszereplőjéhez.

Punch mostanában egy Momo-chan nevezetű makákóval van együtt sülve-főve, ami szintén beindította a mémgyárat.

Punch, a kismajom, aki mindannyiunk szívét elrabolta

A januári hóesésben birkozó nyíregyházi jegesmedvék után szinte egyből rátaláltunk a másik kedvenc cuki állatunkra. Punch, a japán Ichikawa város állatkertjében élő kis makákó pár nap leforgása alatt igazi szupersztár lett.

Szegény kismajmot ugyanis születése után elhagyta az édesanyja, a többi majom közé pedig egy jó ideig egyáltalán nem tudott beilleszkedni, sőt, a többi majom igazán kegyetlenül bánt vele.

Ezek a videók pedig természetesen napvilágot láttak, és mindenkit megríkattak. Persze, ha belegondolunk, akkor mindez az állatvilágban kevésbé számítana brutálisnak, mint amilyen sztorit mi szeretnénk belelátni, de azért tény, hogy úgy akarunk vigyázni a kis Punchra, mintha a mi kisállatunk lenne.

A legszívbemarkolóbb rész az volt, hogy mivel Punch nem tudott senkihez sem kötődni, ezért a gondozói adtak neki egy plüss majmot, így az állatkölyök azzal járt-kelt, azzal aludt, tulajdonképpen azzal csinált mindent.

Mindez az állatpszichológusok szerint nem kecsegtet túl sok jóval, hiszen valószínűleg a majom gyengesége miatt utasították el és közösítették ki őt. Mi persze erről hallani sem szeretnénk, és máris megsimogatjuk lelki szemeink előtt a nyugtalankodó kisállatot.

Punch becsajozott – Mémek a kismajom körül

Eddig Punch körül az elhagyatottsága miatt terjedtek el a mémek – melyek legtöbbje A majmok bolygójának főszereplőjével, Ceasarral hozták párhuzamba. Most viszont egészen más okból került a mémgyárak kereszttüzébe: Punch ugyanis barátnőt szerzett! Kattints a videóért!