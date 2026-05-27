2026. máj. 27., szerda

2026.05.27.
Egy rövid nyaralás előtt sokan még mindig úgy pakolnak, mintha minimum egy hónapra költöznének el otthonról. Pedig néhány praktikus trükkel, jól átgondolt ruhatár- és kozmetikumválasztással egy kisebb bőröndbe vagy akár egy kézipoggyászba is kényelmesen beférhet minden, amire valóban szükségünk lehet.

Közeleg a nyaralás és már most azon aggódsz, hogy mit vigyél magaddal és mit ne? Segítünk. Mutatjuk, hogyan pakolj okosan, hogy mindened meglegyen, amire szükséged van, de nem cipelj feleslegesen semmit.

A tudatos pakolás a tervezéssel kezdődik

A nyári utazások egyik legnagyobb dilemmája, hogy mit vigyünk magunkkal. A legtöbben biztosra mennek: „hátha kell” alapon kerülnek a bőröndbe pluszruhák, extra cipők és fél fürdőszobányi kozmetikum. A valóság azonban az, és ezt biztosan te is tapasztaltad már, hogy a nyaralásról a fele holminkat kihasználatlanul hozzuk vissza és megfogadjuk, legközelebb okosabbak leszünk.

A tudatos pakolás első szabálya ezért az, hogy tervezzünk előre. Gondoljuk végig, milyen programok várnak ránk: városnézés, strandolás, vacsora egy elegáns étteremben vagy aktív kirándulás, túra? Ha előre összeállítjuk a szetteket, tudjuk, hogy mit, mikor szeretnénk viselni, sokkal kisebb az esélye annak, hogy felesleges darabokat pakolunk be.

A kapszulagardrób a bőröndben is működő megoldás

Az egyik leghatékonyabb módszer a kis helyre való pakolásnál az úgynevezett kapszulagardrób elve. Ennek a lényege, hogy olyan ruhadarabokat választunk, amelyek könnyen kombinálhatóak egymással.

Érdemes semleges színekkel dolgozni: egy farmernadrág, egy lenge nyári ruha, néhány basic póló, egy könnyű ing vagy kardigán többféleképpen is viselhető. Így kevesebb ruhából is több outfit állítható össze. A cipők esetében különösen fontos a tudatosság. Egy kényelmes szandál, egy sportcipő és esetleg egy elegánsabb darab általában bőven elegendő. A legnagyobb és legnehezebb cipőt pedig érdemes utazás közben viselni.

Így spórolj helyet a bőröndben!

A pakolási technika legalább annyira fontos, mint maga a ruhaválogatás. A ruhák hajtogatás helyett feltekerve jóval kevesebb helyet foglalnak, ráadásul kevésbé gyűrődnek. A kisebb darabokat – például fehérneműt vagy fürdőruhát – érdemes kis tasakokban a cipőkbe vagy a bőrönd sarkaiba tenni, így minden centimétert kihasználhatunk. Ezek a rendszerező tasakok vagy pakolókockák sokat segítenek: nemcsak helytakarékosabbak, de átláthatóbbá is teszik a csomagot. Így nem kell az egész bőröndöt felforgatni egyetlen póló miatt vagy rövidnadrág miatt.

Ha túl sok mindent viszel magaddal, az kényelmetlen, de stresszes is. Nehezebb cipelni a csomagokat, lassabb a közlekedés, és a hazafelé úton gyakran már a szuveníreknek sem marad hely. Egy jól átgondolt, kompakt bőrönd viszont szabadságot ad: könnyebb mozogni vele, egyszerűbb rendszerezni, és maga az utazás is kényelmesebb lesz. 

A legfontosabb kozmetikumok ne maradjanak otthon!

A nyári utazások során a kozmetikumok kiválasztása különösen fontos. A megfelelő fényvédelem, ahogy a mindennapokban, a nyaralás során elengedhetetlen, sőt… Egy jó minőségű 50-es spf-es fényvédő, naptej, napozóspray minden nyaralás alapdarabja kell, hogy legyen. Emellett érdemes napozás utáni hidratáló készítményt is vinni, amely segít megnyugtatni és regenerálni a bőrt. A praktikus pakolás egyik kulcsa az utazó kiszerelés. Samponból, tusfürdőből, arclemosóból vagy testápolóból ma már szinte minden elérhető kisebb méretben is, így nem kell a teljes flakonokat magunkkal cipelni. Ez különösen akkor előnyös, ha repülővel utazunk, hiszen a kézipoggyászban szigorú szabályok vonatkoznak a folyadékokra. Jó, ha van nálunk néhány praktikus és kis helyet foglaló apróság is: kézfertőtlenítő, nedves törlőkendő, ajakápoló, mini kézkrém, hajgumi.

A cikk szakmai partnere a Rossmann, amelynek új promóciójában a nyári utazás kerül a középpontba.  A vásárlók kedvenc drogériás termékeik megvásárlásával gyűjthetnek matricákat és szerezhetnek jogosultságot arra, hogy kedvezményesen vásároljanak a – Rossmann UtazóPontok promóciós termékei közül.

 

 

