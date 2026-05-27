Ne vakard! Ezzel a 10 másodperces trükkel azonnal elmúlik a szúnyogcsípés viszketése

2026.05.27.
A szúnyogok megjelenése a nyár legkevésbé várt, azonban elkerülhetetlen része. Egy szakorvos most azonban lerántotta a leplet arról a módszerről, amivel elkerülhetjük a szúnyogcsípés okozta kellemetlen, viszkető érzést.

Valljuk be, a nyár egyik legkevésbé várt része a szúnyogok megjelenése. Ezek az apró fenevadak ugyanis valóságos rémálommá tehetik még a legszebb nyaralásokat is, a csípések utáni kínzó vakarózásról nem is beszélve. A legtöbbünk ezerféle krémet és technikát kipróbált már a folytonos viszketés kényszerének enyhítésére, azonban semmi sem hozta el számunkra a kívánt felszabadulást. Egy orvos most elárulta azt a pofonegyszerű trükköt, amivel egyszer és mindenkorra véget vethetünk a szúnyogcsípés okozta kellemetlen érzésnek, ráadásul még a csúnya, vörös duzzanatokkal is végleg leszámolhatunk.

Irtószerrel fújja be a lányát egy anyuka a szúnyogcsípés elkerülése érdekében.
Bár a különféle kémiai riasztószerek hatékony védelmet nyújthatnak a szúnyogcsípés megelőzésére, a készítmények intenzív illatanyagai miatt a legtöbben kerülik a rendszeres alkalmazásukat.
  • A nyár egyik legkellemetlenebb része a szúnyogok megjelenése. 
  • A csípésük ellen a bőrünk szinte azonnal reagál, és viszkető, kellemetlen érzést idéz elő.
  • Most azonban fény derült egy olyan technikára, amivel búcsút inthetünk az állandó vakarózásnak.

A szúnyogcsípésre a testünk azonnal reagál

Mindannyian imádjuk a nyári időszakot, azonban van egy része, amit legszívesebben kitörölnénk az életünkből, ez pedig nem más, mint a szúnyoginvázió, ami szinte váratlanul képes megrohamozni bennünket a fülledt nyári éjszakákon. Ezek a bosszantó rovarok leggyakrabban a naplemente alatt, és a vízpartok közelében kezdenek el tömegesen megjelenni, teljesen tönkretéve az eddigi kikapcsolódásunkat. Amikor pedig lecsapnak ránk, a bőrünk alá egy speciális fehérjét fecskendeznek, ezzel megakadályozva vérünk alvadását, miközben ők zavartalanul tovább lakmároznak belőlünk. 

Szervezetünk ezt a hirtelen behatolást észlelve szinte azonnal védekezni kezd, és hisztamint termel az érintett területen. Ez a reakció váltja ki azt a hirtelen fellépő, elviselhetetlenül viszkető érzést, aminek hatására azonnal eszeveszett vakarózásba kezdünk.

Ilyenkor természetesen mindent megpróbálunk elkövetni annak érdekében, hogy minél előbb csillapodjon a kellemetlen inger, és elmúljanak az esztétikátlan vörös duzzanatok a bőrünkről. Szerencsére létezik egy olyan pofonegyszerű technika, amellyel mindez könnyedén elérhető, ráadásul hatalmas segítséget jelent a lüktető csípések gyors csillapításában.

Ezzel az egyszerű módszerrel elkerülhető a viszketés

Bár a patikák polcai roskadoznak a különféle hűsítő gélektől és méregdrága krémektől, a valódi megkönnyebbüléshez néha egyáltalán nincs szükségünk ezekre a szerekre. A Harvard Egyetemen végzett dr. Trisha Pasricha TikTok-videójában beszélt a vakarózás enyhítéséről, valamint arról a technikáról, aminek alkalmazásával végleg búcsút inthetünk a szúnyogcsípés okozta duzzanatoknak.

A legfontosabb lépés elsősorban a vakarás mellőzése, és bár ezt az alapszabályt szinte mindannyian jól ismerjük, a gyakorlatban mégis borzasztóan nehéz betartani.

A szakértő elmondta, hogy ha azonban egy igazán tartós eredményt szeretnénk elérni, a körmök használata helyett inkább helyezzük a két ujjunkat közvetlenül az érintett területre, és kezdjük el lágy, körkörös mozdulatokkal dörzsölni a bőrt. Ezzel az egyszerű technikával nemcsak azt akadályozhatjuk meg, hogy a seb csúnyán begyulladjon, hanem a kellemetlen inger intenzitását is azonnal mérsékelhetjük. 

Ezt az elméletet a Miami Egyetem Orvosi Karának tudósai is megerősítették, és rámutattak, hogy a bőr finom simogatása tudományos szempontból valóban képes blokkolni az agyunkba tartó viszketési ingereket.

 A csípés helyének gyengéd masszírozása ugyanis egy olyan erős „ellenjelet” hoz létre az idegrendszerben, amely szinte azonnal elnyomja a kellemetlen érzést, így az inger gyakorlatilag el sem jut a tudatunkig.

Ez a technika ráadásul nem csupán a szúnyogok támadása után hozhat enyhülést, hanem az ekcéma okozta makacs bőrirritáció csillapításában is egy hasznos, komoly segítséget jelenthet. 

