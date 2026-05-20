5 varázsmondat, ami erősíti a gyerek önbizalmát − Legalább hetente hallania kellene őket

A gyermekek önmagukról alkotott képe hosszú évek alatt alakul ki, leginkább apró hétköznapi élményekből, szülői és kortársi visszajelzésekből, valamint ismétlődő mondatokból. Amikor csemetéd önbizalom-erősítő, azaz pozitív előjelű mondatokat hall tőled, egyrészt megtanulja, hogy értékes és szerethető, másrészt a hallott mondatok egyfajta útjelző mantraként beleégnek a tudatalattijába. Ezek lesznek azok a titkos „mankók”, amelyekből akkor is erőt meríthet, ha épp hibázik, vagy ha épp mélypontra kerül később az életben.

Önbizalom-erősítő mondatok: nem mindegy, hogy simán csak megdicséred, vagy egy képességét dicséred meg.

Önbizalom-erősítő varázsmondatok gyerekeknek felnőttektől

Az eredmények helyett a kitartást és a szorgalmat dicsérd, mert így a kicsi később is bátran néz szembe a kihívásokkal.

Hoztunk 5 egyszerű önbizalom-erősítő varázsmondatot, amit bátran alkalmazhatsz.

Az amerikai pszichológus, Carol Dweck kutatásai is rávilágítottak arra, hogy nem az számít elsősorban, hogy megdicsérjük-e a gyereket, hanem az, ahogyan megfogalmazzuk, illetve az, hogy mennyire értékeljük az erőfeszítését és a kitartását. Ez sokkal egészségesebb önbizalmat alakít ki, mint amikor kizárólag az eredményt méltatjuk vagy kommersz módon bókolunk. Mindemellett hosszú távon:

növeli a kitartást és a kihívásokkal szembeni rugalmasságot,

a gyerek idővel biztonságban érzi magát tőlük a jég hátán is,

nagyobb eséllyel próbál ki új dolgokat,

könnyebben viseli a kudarcokat,

kevésbé omlik össze egy rossz jegytől vagy kritikától.

5 varázsmondat, ami erősíti a gyerekek önbizalmát, ha felnőttől hallják

Szakemberek által jóváhagyott mini útmutatónk segítséget nyújthat ahhoz, hogy gyermeked legfőbb támogatójává válhass.

1. Nagyon kitartó vagy: a befektetett energiáját és a szorgalmát dicséred, ami arra tanítja, hogy kemény munkával és kitartással a legtöbb akadályt legyőzheti.

2. Szeretem, amikor elmeséled, mi történt veled: azt az üzenetet közvetíti, hogy a gondolatai és élményei fontosak a számodra, illetve, hogy merjen bátran mesélni, kérdezni.