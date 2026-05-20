Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
szülő

5 varázsmondat, ami erősíti a gyerek önbizalmát − Legalább hetente hallania kellene őket

szülő önbizalom gyerek
Jónás Ágnes
2026.05.20.
Gondoltad volna, hogy többek között a ma kimondott szavaid határozzák meg, milyen felnőtt válik a gyermekedből? Mutatjuk azt az 5 önbizalom-erősítő varázsmondatot, amellyel egy életre felvértezheted őt!

A gyermekek önmagukról alkotott képe hosszú évek alatt alakul ki, leginkább apró hétköznapi élményekből, szülői és kortársi visszajelzésekből, valamint ismétlődő mondatokból. Amikor csemetéd önbizalom-erősítő, azaz pozitív előjelű mondatokat hall tőled, egyrészt megtanulja, hogy értékes és szerethető, másrészt a hallott mondatok egyfajta útjelző mantraként beleégnek a tudatalattijába. Ezek lesznek azok a titkos „mankók”, amelyekből akkor is erőt meríthet, ha épp hibázik, vagy ha épp mélypontra kerül később az életben. 

Szülő és gyerek, önbizalom-erősítő mondatok
Önbizalom-erősítő mondatok: nem mindegy, hogy simán csak megdicséred, vagy egy képességét dicséred meg.
Forrás: Shutterstock

Önbizalom-erősítő varázsmondatok gyerekeknek felnőttektől

  • A pozitív szülői visszajelzések beleégnek gyermeked tudatalattijába.
  • Az eredmények helyett a kitartást és a szorgalmat dicsérd, mert így a kicsi később is bátran néz szembe a kihívásokkal.
  • Hoztunk 5 egyszerű önbizalom-erősítő varázsmondatot, amit bátran alkalmazhatsz.

Az amerikai pszichológus, Carol Dweck kutatásai is rávilágítottak arra, hogy nem az számít elsősorban, hogy megdicsérjük-e a gyereket, hanem az, ahogyan megfogalmazzuk, illetve az, hogy mennyire értékeljük az erőfeszítését és a kitartását. Ez sokkal egészségesebb önbizalmat alakít ki, mint amikor kizárólag az eredményt méltatjuk vagy kommersz módon bókolunk. Mindemellett hosszú távon:

  • növeli a kitartást és a kihívásokkal szembeni rugalmasságot, 
  • a gyerek idővel biztonságban érzi magát tőlük a jég hátán is,
  • nagyobb eséllyel próbál ki új dolgokat, 
  • könnyebben viseli a kudarcokat,
  • kevésbé omlik össze egy rossz jegytől vagy kritikától.

5 varázsmondat, ami erősíti a gyerekek önbizalmát, ha felnőttől hallják

Szakemberek által jóváhagyott mini útmutatónk segítséget nyújthat ahhoz, hogy gyermeked legfőbb támogatójává válhass.

1. Nagyon kitartó vagy: a befektetett energiáját és a szorgalmát dicséred, ami arra tanítja, hogy kemény munkával és kitartással a legtöbb akadályt legyőzheti.

2. Szeretem, amikor elmeséled, mi történt veled: azt az üzenetet közvetíti, hogy a gondolatai és élményei fontosak a számodra, illetve, hogy merjen bátran mesélni, kérdezni. 

3. Mindig megnevettetsz: ezzel a mondattal kiemeled az egyik különleges képességét, ami megerősíti benne azt, hogy nagyon szórakoztató a társaságában lenni.

4. Nagyszerű testvér vagy: ezzel elismered, hogy jól bánik másokkal, és remek tagja a családnak. Növeli az önbecsülését, a családon belüli összetartozás érzését, valamint a későbbiekben támogatja az egészséges kapcsolatok kialakítását. 

5. Szeretlek: ne használd túl sokszor, de hetente egyszer mindenképp mondd a gyermekednek. Ez a szó a feltétel nélküli elfogadást jelzi, amely megadja a teljes érzelmi biztonságot. Tudni fogja, hogy önmagáért, a hibáival együtt is értékes és fontos.

Ne feledd, a szülői mondataid építhetnek, de akár rombolhatnak is. A te hangod lesz az a belső hang, amelyet évekkel később is hallani fog magában egy megmérettetés előtt, egy nehéz élethelyzetben vagy egy csalódás után.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ezzel az 5 tulajdonsággal rendelkeznek a legjobb nagyik – Az unokák imádják őket

A nagymama-unoka kapcsolat különleges és pótolhatatlan.

„Te voltál a szülő a családban?” – Így pusztítja a lelket a túlzott felelősség

Sok lány úgy nő fel, hogy a saját szülei érzelmi támasza lesz. A pszichológia ezt parentifikált gyereknek nevezi, ami komoly nyomot hagyhat, főleg a legidősebb lányoknál.

Mi volt a jeled az oviban? Ezt árulja el a személyiségedről

Bizonyos dolgok örökre összefonódnak a sorsunkkal, és meg is határozzák azt, hogy milyen emberekké válunk.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu