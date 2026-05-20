2026. máj. 20., szerda

Meghan Markle teljesen kiborult: a fürdőszoba padlóján, zokogva talált rá Harry herceg

Klusovszki Kíra
2026.05.20.
Vajon a brit sajtót bejárt drámai pletykák végül teljesen megalapozatlanok voltak? Most végre fény derült az igazságra arról, hogy mi zajlott le Meghan Markle és Harry herceg esküvője előtti hetekben. Ezért zokogott a hercegné.

Évekkel a nagy nap után is képesek olyan megdöbbentő részletek kiszivárogni, amelyek hatására teljesen átértékelődik a tökéletesnek hitt királyi menyegzőt, ahol Meghan Markle és Harry herceg örökre összekötötte az életét. Most végre fény derült arra, mi zajlott a zárt ajtók mögött, és milyen váratlan konfliktus robbant ki a családtagok között közvetlenül a ceremónia előtt. 

Meghan Markle és Harry herceg esküvője utáni pillanataiban 2018. májusában a windsori kastély Szent György-kápolnájában.
Meghan Markle és Harry herceg az esküvője napján jelentette be, hogy elállnak királyi kötelezettségeik alól. 
  • Meghan Markle és Harry herceg esküvőjének időszaka nem volt zökkenőmentes. 
  • A sussexi hercegnének a világsajtóval és a szigorú protokollokkal is szembe kellett néznie. 
  • Most azonban fény derült azokra a pletykákra, amik az esküvő előtt szárnyra kaptak a sajtóban. 

Meghan Markle érzelmileg túlterhelt volt

Sussex hercege és hercegnéje ezen a héten ünnepeli a nyolcadik házassági évfordulóját, felelevenítve a Windsor-kastély Szent György-kápolnájában tartott, felejthetetlen szertartásukat. Bár a most 44 éves Meghan Markle és a 41 éves Harry herceg akkor a modern királyi tündérmese megtestesítőiként álltak az oltár elé, a menyegzőt megelőző napokban történt drámai események teljesen beárnyékolták a legszebb pillanataikat. 

A zárt ajtók mögött ugyanis elviselhetetlen feszültség uralkodott, hiszen Meghannek a szigorú udvari elvárásokkal, a családi konfliktusokkal és a szüntelen médiafigyelemmel is meg kellett küzdenie, a hatalmas nyomás alatt amit mindvégig érzett pedig végül rajta is teljesen eluralkodtak az érzelmek.

Ezen az sem segített, hogy a sussexi hercegné éppen a világ legalaposabban vizsgált családjába készült beházasodni, éppen ezért viselkedését és a közeli kapcsolatait is globális szinten górcső alá vették. 

Ezért zokogott Meghan Markle

Meghannak a hatalmas nyilvánosság mellett az uralkodó család tagjaival is szembe kellett néznie, különösen Katalin hercegnével, akivel nem sikerült szorosabb barátságot kialakítania, és annak ellenére, hogy a nyilvánosság előtt szigorúan követték az udvari protokollt, a színfalak mögött az állandó rivalizálás miatt fokozatosan megromlott a kapcsolatuk. 

A királyi esküvőt övező egyik legnagyobb botrány hátterében is a kettejük telefonbeszélgetése áll, amit az szertartás előtti napokban ejtettek meg.

Katalin ugyanis felhívta Meghant, és csúnyán összeszólalkoztak Sarolta hercegné koszorúslányruháján, mert az a walesi hercegné szerint túl nagy és túl hosszú volt. Állítólag Sarolta el is sírta magát, miután felpróbálta, Meghan pedig ezt nagyon a szívére vette. Harry herceg is megerősítette, hogy a telefonhívás után Meghan Markle-t a fürdőszoba padlóján találta meg zokogva. A hatalmas esküvői nyomás és a felfokozott hangulat miatt azonban teljesen elképzelhető, hogy a pillanat hevében mindketten olyan dolgokat vágtak a másik fejéhez, amikkel mélyen megbántották egymást.

Éppen ezért bár az esküvőt megelőzően a sajtóban még az terjedt el, hogy Meghan ríkatta meg a walesi hercegnét, ma már határozottan tagadja ezeket a pletykákat. Azt állítja, hogy a helyzet éppen fordítva történt, ráadásul az incidenst követően még bocsánatot is kért tőle Katalin, és virágot is küldött neki. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
