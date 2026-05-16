Közel 1000 ember holttestét rejti a szellemhajó, ami még 500 évig mérgezi a vizeinket

A második világháború borzalmai nagyon távolinak tűnnek, hiszen csak a Pearl Harborban történt támadás óta 85 év telt el. A történelem azonban nem felejt, ez az emlékezet pedig élőbb és valósabb, mint hinnénk. Itt van például az az elsüllyedt hajó, amiben több mint 900 ember holtteste rekedt.

Az elsüllyedt hajó nem más, mint a Pearl Harbor elleni támadásban felrobbant USS Arizona.

Forrás: shutterstock

A mérgező elsüllyedt hajó A hadihajó 1941-ben süllyedt el a Pearl Harbor elleni támadás során.

során. A több mint 1000 tagú legénységből csak kevesen tudták elhagyni.

A part menti vizekbe folyamatosan szivárog belőle a mérgező anyag.

Az elsüllyedt hajók mindig magukban rejtik a múltjuk izgalmát és a felfedezés vágyát. Vannak azonban olyan szellemhajók, amiket senki sem akar megbolygatni. Bár a mai fejlett technológia, robotok és a nagy nyomást is elviselő szerkezetek révén, képes lehetne több kilométer mélyre is lemerülni, a legtöbb elsüllyedt hajó roncsai olyan veszélyeket rejtenek, amely miatt ma is háborítatlanul fekszenek a tengeri sírjukban. Jó példa erre a Titanic, amelyet ugyan többször is feltérképeztek már, sőt, bizonyos tárgyakat fel is hoztak belőle, de a benne rekedt emberek testei örökre a víz fogságában maradnak.

Az elsüllyedt hajó, ami egyszerre emlékmű és mérgező fémtest

1941 decemberében, a Pearl Harbor elleni támadáskor az USS Arizona hadihajót több találat is érte, ennek következtében a fedélzeten robbanás történt, és elsüllyedt.

A srácok kirohantak a tűzből, és megpróbáltak átugrani a hajó korlátján. Az egész tenger égett az olajtól

− idézi a Lad Bible a hajó egyik túlélőjét, Lou Contert, aki két évvel ezelőtt, 102 éves korában hunyt el.

Az elsüllyedt hajó közel 900 ember holttestével több mint 84 éve pihen a part menti vizekben, azonban nem ez vele a probléma. A hadihajóból ugyanis a mai napig szivárog az olaj. Egyes értesülések szerint több mint 5,5 millió liter olaj volt rajta, ami azt jelenti, hogy akár még 500 évig szennyezheti a Csendes-óceánt. Miért nem tesz senki semmit? Az ok egyszerű: a hajóroncs szent háborús sírnak számít, ezért nem lehet megbolygatni.

Ezek is érdekelhetnek: