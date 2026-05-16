Közel 1000 ember holttestét rejti a szellemhajó, ami még 500 évig mérgezi a vizeinket

A második világháború borzalmai nagyon távolinak tűnnek, hiszen csak a Pearl Harborban történt támadás óta 85 év telt el. A történelem azonban nem felejt, ez az emlékezet pedig élőbb és valósabb, mint hinnénk. Itt van például az az elsüllyedt hajó, amiben több mint 900 ember holtteste rekedt.
A mérgező elsüllyedt hajó
- A hadihajó 1941-ben süllyedt el a Pearl Harbor elleni támadás során.
- A több mint 1000 tagú legénységből csak kevesen tudták elhagyni.
- A part menti vizekbe folyamatosan szivárog belőle a mérgező anyag.
Az elsüllyedt hajók mindig magukban rejtik a múltjuk izgalmát és a felfedezés vágyát. Vannak azonban olyan szellemhajók, amiket senki sem akar megbolygatni. Bár a mai fejlett technológia, robotok és a nagy nyomást is elviselő szerkezetek révén, képes lehetne több kilométer mélyre is lemerülni, a legtöbb elsüllyedt hajó roncsai olyan veszélyeket rejtenek, amely miatt ma is háborítatlanul fekszenek a tengeri sírjukban. Jó példa erre a Titanic, amelyet ugyan többször is feltérképeztek már, sőt, bizonyos tárgyakat fel is hoztak belőle, de a benne rekedt emberek testei örökre a víz fogságában maradnak.
Az elsüllyedt hajó, ami egyszerre emlékmű és mérgező fémtest
1941 decemberében, a Pearl Harbor elleni támadáskor az USS Arizona hadihajót több találat is érte, ennek következtében a fedélzeten robbanás történt, és elsüllyedt.
A srácok kirohantak a tűzből, és megpróbáltak átugrani a hajó korlátján. Az egész tenger égett az olajtól
− idézi a Lad Bible a hajó egyik túlélőjét, Lou Contert, aki két évvel ezelőtt, 102 éves korában hunyt el.
Az elsüllyedt hajó közel 900 ember holttestével több mint 84 éve pihen a part menti vizekben, azonban nem ez vele a probléma. A hadihajóból ugyanis a mai napig szivárog az olaj. Egyes értesülések szerint több mint 5,5 millió liter olaj volt rajta, ami azt jelenti, hogy akár még 500 évig szennyezheti a Csendes-óceánt. Miért nem tesz senki semmit? Az ok egyszerű: a hajóroncs szent háborús sírnak számít, ezért nem lehet megbolygatni.
