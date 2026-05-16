Veszélyes lehet kiposztolni a repjegyedet – Még akkor is, ha kitakarod a QR-kódot

Sokan szeretnek büszkélkedni az utazásaikkal Instagramon és Facebookon. Ilyenkor pedig rendszerint előjön egy-egy reptéri kép, vagy egy fotó a beszállókártyáról. Azt viszont sokan nem tudják, hogy hiába takarod ki a QR-kód egy részét, attól még egyáltalán nem biztonságos kiposztolni a repülőjegyed.

Óvakodj a beszállókártya posztolásától, ha jót akarsz magadnak!

Forrás: Shutterstock

Utazási adatvédelem a beszállókártyával kapcsolatban Elég, ha a QR-kód egy része látszódik a képen, máris fel tudják fejteni azt.

A foglalási kód kiposztolása is nagy gondot tud okozni.

Az sem túl biztonságos, ha szétkürtölöd az interneten, hogy most nem vagy otthon egy ideig.

A közösségi média veszélyei: a repülőjegy QR-kódja

A reptéri probléma ott kezdődik, hogy a beszállókártyán lévő QR-kódok akkor is beolvashatóak, ha egy részét kitakarod. Vagyis hiába teszed a kód közepére a hüvelykujjadat, attól még a kép egy része látszani fog. Ez pedig épp elég a csalóknak.

Hannah Fry, Cambridge-i professzor és kiberbiztonsági szakértő szerint akár egyetlen kis részletből is vissza lehet fejteni az egész kódot – ez pedig nem csupán elmélet. Voltak olyan esetek, amikor egy ilyen poszt során a hackerek csak úgy „viccből” megváltoztatták az utas foglalási adatait, sőt egy virálissá vált esetben az utas ülőhelyét átrakta a hacker a mosdó mellé, majd ezt ki is posztolta ezzel a szöveggel:

Annyi pixelt mutattál a képen, hogy Jézust is feltámaszthattuk volna, nemhogy a QR-kódot.

A repülőjegy kiposztolásának egyéb veszélyei

A QR-kódon kívül a foglalási kód, vagyis a hatjegyű betű-szám kombináció is rengeteg információt tartalmaz. Elég a kód mellé a vezetékneved, és máris hozzáfértek az adataidhoz, anélkül, hogy te bármit is észrevettél volna. Arról nem is beszélve, hogy ha kiposztolod, hogy mennyi ideig leszel távol, akkor arra is esélyt adsz, hogy ne csak az adataidat törjék fel, hanem az otthonodba is behatoljanak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: