Újabb áldozatot követelt a Maldív-szigeteki tragédia: meghalt a turistákat kereső egyik búvár

Elfogytak a szavak. Hatra nőtt a Maldív-szigeteki tragédia halálos áldozatainak száma, miután szombat délelőtt arról számolt be a helyi média, hogy meghalt Mohamed Mahadi őrmester a fegyveres erők (MNDF) búvára. A speciálisan kiképzett katona éppen a Vaavu-atollnál található barlangrendszerekben kereste a pár nappal ezelőtt eltűnt turisták holttesteit, amikor halálos balesetet szenvedett. Jövünk a megrázó részletekkel!

A Maldív-szigeteki búvárbaleset 5 turista és 1 katona életét követelte

Halálos búvárbaleset a Maldív-szigeteken Szerdán 5 olasz turista vesztette életét az ázsiai turistaparadicsomban, miután halálos csapdává változott a búvárkodásuk.

Az áldozatok között volt egy ismert olasz tévés és természettudós, Monica Montefalcone és 20 éves lánya, Giorgia Sommacal is, továbbá a torinói Muriel Oddenino, a padovai Gianluca Benedetti és a borgomanerói Federico Gualtieri is.

Az utánuk indított keresőcsapat még aznap megkezdte a kutatást a holttesteik után, azonban egyelőre még csak egy áldozat földi maradványait találták meg.

A keresés közben váratlan tragédia történt, ugyanis a Maldív Fegyveres Erők egyik őrmestere életét vesztette búvárkodás közben.

Az Ansa hozta nyilvánosságra, hogy szombat reggel elhunyt Mohamed Mahadi az MNDF őrmestere, aki rosszul lett, miközben kutató és mentési feladatokat teljesített a mélyben. Az őrmester az első információk szerint dekompressziós betegségben vesztette életét. Ezt az állapotot a vérben és a szövetekben képződő gázbuborékok – jellemzően nitrogén – okozzák. Ez általában akkor fordul elő, ha a búvár túl gyorsan emelkedik a felszínre.

A halálos baleset hírét a Maldív-szigetek elnöke, Mohamed Muizzu is megerősítette a Twitter-oldalán:

„Mély gyászt okoz nekem és az országunk minden tagjának, hogy a Maldív Nemzetvédelmi Erők búvára elhunyt. Az őrmester éppen az eltűnt búvárok után kutatott, amikor a tragédia történt. Imádkozom, hogy az elhunyt családja kapjon elég erőt és türelmet ezekben a nehéz időkben. Én pedig részvétemet szeretném kifejezni nekik és az MNDF-nek" – olvasható az elnök posztjában.