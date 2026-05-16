Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 16., szombat Botond, Mózes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
halálos baleset

Újabb áldozatot követelt a Maldív-szigeteki tragédia: meghalt a turistákat kereső egyik búvár

halálos baleset Maldív-szigetek tragédia búvárkodás
Komáromi Bence
2026.05.16.
Néhány nappal ezelőtt 5 ember vesztette életét egy halálos búvárbaleset következtében. A Maldív-szigeteki tragédia most újabb áldozatot követelt, ugyanis meghalt az egyik búvár, aki a holttesteket kutatta a mélyben.

Elfogytak a szavak. Hatra nőtt a Maldív-szigeteki tragédia halálos áldozatainak száma, miután szombat délelőtt arról számolt be a helyi média, hogy meghalt Mohamed Mahadi őrmester a fegyveres erők (MNDF) búvára. A speciálisan kiképzett katona éppen a Vaavu-atollnál található barlangrendszerekben kereste a pár nappal ezelőtt eltűnt turisták holttesteit, amikor halálos balesetet szenvedett. Jövünk a megrázó részletekkel!

A Maldív-szigeteki búvárbaleset 5 turista és 1 katona életét követelte
A Maldív-szigeteki búvárbaleset 5 turista és 1 katona életét követelte
Forrás:  Getty Images

Halálos búvárbaleset a Maldív-szigeteken

  • Szerdán 5 olasz turista vesztette életét az ázsiai turistaparadicsomban, miután halálos csapdává változott a búvárkodásuk.
  • Az áldozatok között volt egy ismert olasz tévés és természettudós, Monica Montefalcone és 20 éves lánya, Giorgia Sommacal is, továbbá a torinói Muriel Oddenino, a padovai Gianluca Benedetti és a borgomanerói Federico Gualtieri is.
  • Az utánuk indított keresőcsapat még aznap megkezdte a kutatást a holttesteik után, azonban egyelőre még csak egy áldozat földi maradványait találták meg.
  • A keresés közben váratlan tragédia történt, ugyanis a Maldív Fegyveres Erők egyik őrmestere életét vesztette búvárkodás közben.

A Maldív-szigeteki tragédia újabb áldozatot követelt

Az Ansa hozta nyilvánosságra, hogy szombat reggel elhunyt Mohamed Mahadi az MNDF őrmestere, aki rosszul lett, miközben kutató és mentési feladatokat teljesített a mélyben. Az őrmester az első információk szerint dekompressziós betegségben vesztette életét. Ezt az állapotot a vérben és a szövetekben képződő gázbuborékok – jellemzően nitrogén – okozzák. Ez általában akkor fordul elő, ha a búvár túl gyorsan emelkedik a felszínre.

A halálos baleset hírét a Maldív-szigetek elnöke, Mohamed Muizzu is megerősítette a Twitter-oldalán:

„Mély gyászt okoz nekem és az országunk minden tagjának, hogy a Maldív Nemzetvédelmi Erők búvára elhunyt. Az őrmester éppen az eltűnt búvárok után kutatott, amikor a tragédia történt. Imádkozom, hogy az elhunyt családja kapjon elég erőt és türelmet ezekben a nehéz időkben. Én pedig részvétemet szeretném kifejezni nekik és az MNDF-nek" – olvasható az elnök posztjában. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ismert tévés lánya vesztette életét a balesetben - Tragédiával végződött a búvártúra

Öt ember vesztette életét, amikor eltűntek egy Maldív-szigeteki barlangban tervezett búvártúrán. Egy ismert olasz tévés és természettudós, Monica Montefalcone is a búvárbaleset áldozatok között volt.

Halálcsapdába kerültek: 5 turista vesztette életét a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

Borzalmas tragédia történt az egyik legkedveltebb ázsiai turistaparadicsomban. Egy átlagos nyaralós program hirtelen halálos merüléssé változott a Maldív-szigeteken.

Cápatámadás a turistaparadicsomban: egyetlen harapással szakította le az állat a nászutas férfi lábát

Cápatámadás áldozata lett egy frissen nősült spanyol férfi a Maldív-szigeteken, ahol a feleségével éppen a nászútját töltötte. A beszámolók szerint úszás közben érte a támadás, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később amputálni kellett a lábát, állapota pedig továbbra is válságos.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu