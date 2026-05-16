Ez állhat a folyamatos sóvárgás és a sikertelen fogyás mögött: meglepő felfedezésre bukkantak a kutatók

Vannak, akik a hét minden napján, a nap huszonnégy órájában az ételre gondolnak: esznek, ha boldogok, ha szomorúak, ha szoronganak, vagy ha jutalmazni akarják magukat. Az érzelmi evés, a tévhittel ellentétben, nem az akaratgyenge emberek jellemzője – mutatjuk, mi álhat a háttérben a friss kutatás szerint.

A Leeds-i Egyetem kutatói kimutatták, hogy az izgatottság, az öröm vagy akár az ünneplés is képes megváltoztatni az étkezési viselkedést, és így szintén hozzájárulhat a túlzott kalóriabevitelhez. Ez különösen azoknál jelenthet problémát, akiknél az érzelmi evés erősebben jelen van, hiszen náluk a külső segítség nélküli tartós önkontroll nehezebben fenntartható.

Mi az érzelmi evés?

Az érzelmi evés olyan folyamat, amely során az egyén nem fizikai éhség, hanem valamilyen negatív vagy pozitív érzelmi állapot hatására nyúl az ételekhez. Ilyenkor a szervezet az evést és a kalóriadús ételeket gyors megnyugvási és jutalmazási mechanizmusként használja a belső feszültség enyhítésére.

Csakhogy az étel nem oldja meg a valós lelki problémákat, a folyamat végén a megkönnyebbülés helyett szinte mindig bűntudat, szégyenérzet és egy ismétlődő ördögi kör alakul ki.

Megdöbbentő, de igaz: sokan a pozitív érzelmek hatására is az ételbe menekülnek

Tévhit, hogy csak az eszi magát tele édességgel vagy egyéb kalóriadús ételekkel, aki szomorú és lehangolt.

A pozitív érzelmi evés szintén egy létező és nagyon gyakori jelenség: a siker, a boldogság vagy a megkönnyebbülés pillanataiban az étel szintén jutalomként funkcionál egyesek számára, emellett vannak, akik a bulik, családi összejövetelek alatti emelkedett hangulat hatására esznek kontrollálatlanul.

Az arany középutat követőkre nem leselkedik a trigger

Az említett kutatásban több mint 3800 résztvevő adatait elemezték. Azt találták, hogy azok fogytak a legeredményesebben, akiknél mind a negatív, mind a pozitív érzelmi evés alacsony szinten volt. Ők kevesebb sóvárgást tapasztaltak, jobban tudták kontrollálni az evési késztetéseiket, és általánosságban jobb mentális jóllétről számoltak be. Azokat, akik érzelmi indíttatásból ettek, a szakértők a fogyásban olyan módszerekkel segítették, mint a figyelemelterelés, az egészséges ételek könnyen elérhetővé tétele, valamint az étkezések előre megtervezése.

A legsikeresebben fogyó résztvevők a program első 12 hetében átlagosan testsúlyuk több mint 10%-át adták le, ami körülbelül 17 kilogrammos fogyást jelent.

Évtizedekig tartó mentális teher az érzelmi evés

Az érzelmi evés egy összetett pszichológiai jelenség, amely sokak számára valóban évekig, vagy akár évtizedekig tartó küzdelmet jelent. Nemcsak súlygyarapodással és egészségügyi kockázatokkal járhat, hanem komoly mentális teherrel, szorongással és önértékelési zavarokkal is.