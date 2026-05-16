Visszatér a színészkedéshez Kiefer Sutherland? Az alacsony jegyeladások miatt le kellett mondania a turnéját

csalódás turné Kiefer Sutherland visszatérés
Komáromi Bence
2026.05.16.
A Golden Globe- és Emmy-díjas színész néhány éve hátrahagyta Hollywoodot, hogy zenészként építsen új karriert magának. Ám mostanra úgy tűnik, hogy nem jöttek be Kiefer Sutherland számításai.

A színész 2015-ben alapította meg a zenekarát, a Kiefer Sutherland's Band-et, amely egy évvel később adta ki az első albumát, a Down in a Hole-t. A formációnak a világsztár az egyetlen állandó tagja, azonban mindig van mellette egy kísérőzenekar. A countrybanda kezdetben gyorsan népszerűvé vált és a zenekritikusok is rendszeresen dícsérték a Hollywoodból indult projektet. Később azonban a Kiefer Sutherland's Band több váratlan nehézséggel került szembe a hírnév felé vezető úton.

Kiefer Sutherland zenekara lemondta az összes amerikai fellépését
Kiefer Sutherland a zenében találta meg igazán önmagát

Donald Sutherland fia néhány éve egy interjúban arról beszélt, hogy nem fordít végleg hátat Hollywoodnak, viszont szeretne sokkal több időt fordítani a zenére és a dalszövegírásra. Kiefer szerint a dalszerzés sokkal nagyobb és izgalmasabb önkifejezési forma számára, mint a színészkedés. Emiatt az elmúlt években csak néhányszor láthattuk őt a vásznon, viszont most új helyzet állt elő. Több évnyi sikeres turnézgatás és lemezkiadás után ugyanis úgy tűnik, hogy nem tud magasabb szintre lépni a zenekar. A Page Six osztotta meg a nyilvánossággal, hogy Kiefer Sutherland lemondta az amerikai turnéját, ugyanis sok helyen a félház sem gyűlt össze a jegyeladások terén.

„Nagy csalódással jelentem be, hogy lemondom a turném amerikai állomásait az alacsony jegyeladások miatt. Úgy gondolom, hogy a koncertek megtartása nem lett volna fair lépés azokkal szemben, akik már vásároltak jegyet, valamint a helyszínekkel szemben sem, ahol üres nézőtér előtt zenéltünk volna. Alig várom, hogy egy alkalmasabb időpontban, esetleg kisebb helyszíneken újra koncertezhessek Amerikában" – jelentette be az énekes. Sok rajongó csalódottan fogadta a hírt, azonban jelezték, hogy kisebb helyszíneken szívesen meghallgatnák a sztárt. Azonban, ha a zenekara nem tud új rajongókat megszólítani, akkor minden esély meg van rá, hogy Kiefer Sutherland újra visszatérjen a filmes munkáihoz.

Érdekesség, hogy Kiefer Sutherland Magyarországon is fellépett néhány évvel ezelőtt és hatalmas bulit csapott Szolnokon.

Sokkoló részleteket hozott nyilvánosságra a rendőrség Kiefer Sutherland letartóztatásáról

A Los Angeles-i rendőrség január 12-én hajnalban őrizetbe vette Kiefer Sutherlandet. A hatóságok közlése szerint a 24 sztárja súlyos bűncselekményt követett el.

Meghalt Donald Sutherland: a hollywoodi legenda 88 éves volt

Hosszú betegség után 88 éves korában elhunyt Donald Sutherland, Az éhezők viadala és a Party zóna című filmek sztárja.

A Golden Globe- és Emmy-díjas Kiefer Sutherland koncertet ad Szolnokon: ekkor érkezik hazánkba

A világhírű színész a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban lép fel.

 

 

