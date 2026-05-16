Nem bízott benne az anyósa, így DNS-tesztet csináltatott a nő: megrendítő családi titokra derült fény

Shutterstock - BearFotos
2026.05.16.
Egy szokatlan szemszín is képes igazi pletykacunamit elindítani, pláne, ha valaki direkt foltot keres a másik becsületén. Így járt egy anyós-meny páros is, ahol az anyós az unoka smaragdzöld szeme miatt követelt DNS-tesztet a menyétől. Ami ezután jött, arra azonban ő sem volt felkészülve.

A kívülről tökéletesnek tűnő családok életét is egyszerű felforgatni egyetlen titokkal. De mi történik akkor, ha a titok a nem várt helyről bukik ki? Egy 25 éves édesanya, gyermeke születése óta a család célkeresztjébe került, kislánya smaragdzöld szemei miatt. A családban ugyanis senkinek sincs zöld szeme, így azt gondolták, hogy a fiatal menyecske hűtlen volt. Az édesanya úgy gondolta, DNS-teszttel tudja csak bizonyítani az igazát.

Zöldszemű kisbaba, akit DNS-teszttel is vizsgáltak
Zöldszemű kislánya miatt kellett DNS-tesztet csináltatnia az édesanyának: hihetetlen titokra derült fény. Forrás: Shutterstock

„Aki másnak vermet ás..." – DNS-teszt buktatta le a hűtlenséget, de nem úgy, ahogy azt elsőre gondolták

A fiatal édesanyát saját anyósa támadta azzal, hogy kislányának nem a fia az apja. Férje hiába bízott meg teljesen feleségében, a nő mégis úgy gondolta, hogy ideje pontot tenni a találgatások és a gonosz vádak végére. DNS-tesztet csináltatott, hogy bizonyítsa, nem lépett félre. Az eredmény azonban meglepő fordulatot hozott a család életében, nem éppen úgy, ahogy azt elsőre gondolták volna. 

Az eredeti célom az volt, hogy a DNS-teszttel elhallgattassam a gyanakvó rokonokat és nyugalmat hozzak a családba. A laboreredmények azonban sokkoló fordulatot hoztak: bár a kislányom valóban a férjem édesgyermeke, ahogyan mi azt tudtuk is, a DNS-tesztből kiderült, hogy a férjem nem az édesapja fia. Az apósom nem a férjem vér szerinti apja

- írta a nő a Reddit-posztjában. A felfedezés azért is ért mindenkit váratlanul, mert az após és az anyós évtizedek óta házasságban éltek, és senkiben nem merült fel korábban a hűtlenség gyanúja.

„Most súlyos dilemma előtt állunk: szembesítsük az anyóst a múlt bűneivel, vagy tartsuk titokban az igazságot az após előtt, akinek élete és házassága kártyavárként omolhat össze? Csak békét akartam, de helyette elindítottam a férjem szülei házasságának végét és talán az egész családja felrobbanását" – írta posztjában a nő, aki most teljesen tanácstalan, hiszen egy olyan titkot sikerült akaratlanul is felszínre hoznia, amit álmában sem gondolt volna. 

