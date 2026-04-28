Betilthatják az air fryer sütőket: komoly indok áll a döntés mögött

A hagyományos sütők egészségesebb és helytakarékosabb alternatívájaként tört be a konyhákba, de most leáldozhat ennek a népszerű eszköznek. Az egyik ország ugyanis betiltaná a forrólevegős sütőket. Az ok az air fryerek anyaghasználatában rejlik.

Forrás: 123rf.com

A forrólevegős sütőkkel kapcsolatban időről időre felröppenek negatívabb hírek, mint például, hogy bizonyos ételek tönkretehetik. Ám, még mindig többségben vannak az air fryer egészségre gyakorolt jótékony hatásairól szóló vélemények. Ráadásul az összes social média platformon hódítanak az air fryer receptek, amelyek azt ígérik, hogy kevesebb zsiradékkal, gyorsabban és egyszerűbben főzhetünk ínycsiklandó ételeket. Ez pedig valóban igaz. Akkor mégis mi lehet a gondja ezekkel a készülékekkel Németországnak?

Fontos tisztázni, hogy nem mindegyiket szeretnék kivenni a forgalomból. A Computer Bild szerint a német környezetvédelmi bizottság csak azoknak a forrólevegős sütőknek a korlátozásáról vagy betiltásáról kíván rendelkezni, amelyeknek tapadásgátló bevonata PFSA-tartalmú. Ez az anyag ugyanis nehezen bomlik le, emiatt pedig jelentős környezetterhelést jelent.

A megoldás az lenne, ha valamennyi air fryer PFSA-mentesen jönne le a gyártósorról, például kerámia bevonattal. Hiszen amellett, hogy bizonyos modellek képesek még a lakás levegőjét is megtisztítani, az ételek ezekben is épp olyan finomak, de környezetbarát alternatívák.

