Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 28., kedd Valéria

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
betiltás

Betilthatják az air fryer sütőket: komoly indok áll a döntés mögött

Az egészség hírnökeként toppant be az életünkbe, de úgy tűnik, mégsem remekel minden porcikája. Közeleg az idő, amikor bizonyos air fryer készülékektől el kell köszönnünk − méghozzá nem is akármilyen indokkal. Tarts velünk, és felfedjük, mi áll a tervezet hátterében.

A hagyományos sütők egészségesebb és helytakarékosabb alternatívájaként tört be a konyhákba, de most leáldozhat ennek a népszerű eszköznek. Az egyik ország ugyanis betiltaná a forrólevegős sütőket. Az ok az air fryerek anyaghasználatában rejlik.

A fotón egy air fryer látható.
Ezért tiltanák be az air fryer készülékeket.
Forrás:  123rf.com

Hamarosan kikerülhetnek a konyhából az air fryerek?

  • Egyik nagy előnyük, hogy az ételek gyorsabban és egészségesebben készülnek el.
  • Minden az air fryer és az egészség kapcsolatát emeli ki.
  • Egy ország kivetnivalót talált a bevonatát illetően.

A forrólevegős sütőkkel kapcsolatban időről időre felröppenek negatívabb hírek, mint például, hogy bizonyos ételek tönkretehetik. Ám, még mindig többségben vannak az air fryer egészségre gyakorolt jótékony hatásairól szóló vélemények. Ráadásul az összes social média platformon hódítanak az air fryer receptek, amelyek azt ígérik, hogy kevesebb zsiradékkal, gyorsabban és egyszerűbben főzhetünk ínycsiklandó ételeket. Ez pedig valóban igaz. Akkor mégis mi lehet a gondja ezekkel a készülékekkel Németországnak?

Ezért akarják betiltani az air fryereket

Fontos tisztázni, hogy nem mindegyiket szeretnék kivenni a forgalomból. A Computer Bild szerint a német környezetvédelmi bizottság csak azoknak a forrólevegős sütőknek a korlátozásáról vagy betiltásáról kíván rendelkezni, amelyeknek tapadásgátló bevonata PFSA-tartalmú. Ez az anyag ugyanis nehezen bomlik le, emiatt pedig jelentős környezetterhelést jelent. 

A megoldás az lenne, ha valamennyi air fryer PFSA-mentesen jönne le a gyártósorról, például kerámia bevonattal. Hiszen amellett, hogy bizonyos modellek képesek még a lakás levegőjét is megtisztítani, az ételek ezekben is épp olyan finomak, de környezetbarát alternatívák.

Ezek is érdekelhetnek:

Öt étel, amit soha ne készíts air fryerben: veszélyes lehet

A sütés egészségesebb alternatívájaként elhíresült air fryer kevesebb energiát használ, így két legyet üthetünk vele egy csapásra, de nem mindenre alkalmas.

Hogyan melegítsük fel a sült krumplit, hogy az újra ropogós legyen?

A kihűlt, megpuhult sült krumpli újramelegítése igazi kihívás lehet. Megmutatjuk a legjobb módszereket, amivel újra ropogós és ízletes lesz!

Így használd jól az air fryer sütőt - És ezeket ne tedd bele soha

Az air fryer sütő hatalmas népszerűségnek örvend manapság, azonban cseppet sem mindegy, hogyan használjuk. Van, amit nem szabad benne készíteni és a készülék helyes alkalmazása is fontos.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
