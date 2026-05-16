Belső gyermek: a részünk, amely soha nem nő fel teljesen

De vajon mit jelent pontosan a belső gyermek kifejezés, és miért foglalkoznak vele egyre többet a pszichológiában és a különböző spirituális irányzatokban? Lehet, hogy a félelmeink, a túlérzékenységünk vagy éppen a szeretetéhségünk nem is a jelenből fakad? A belső gyermek sokkal nagyobb hatással van az életünkre, mint gondolnánk.

A belső gyermek: lelkünk egy darabja, ami örökre velünk marad

A „belső gyermek” nem szó szerinti kisgyereket jelent bennünk, hanem egy mély érzelmi lenyomatot: azt a részünket, amely megőrizte a gyermekkori élményeinket, vágyainkat, hiányainkat és érzelmi sérüléseinket. Ha valakitől elutasítást kapunk, ha nem figyelnek ránk eléggé, ha megbántanak minket vagy magunkra maradunk, az sokszor nem is a felnőtt énünket érinti meg igazán, hanem ez a régi, érzékeny részünk aktiválódik bennünk újra.

Éppen ezért történhet meg, hogy valaki egy apró konfliktustól is mélyen összeomlik, retteg az elengedéstől vagy képtelen elhinni, hogy szerethető. Ilyenkor a belső gyermek ugyanazt a biztonságérzetet keresi, amit talán kiskorában sem kapott meg teljesen.

Nem véletlen, hogy bizonyos dolgok ennyire fájnak

Felismerted már valaha, hogy egy vita után nem egyszerűen csak szomorú lettél, hanem szinte gyermeki kétségbeesést éltél meg? Mintha újra az a pici emberke lennél, akit nem hallanak meg, akire nem figyelnek oda?

A belső gyermekünk pontosan így működik: nem az éveket számolja, hanem a régmúltbéli érzéseinket őrzi. A lelkünk minden fontos érzelmi lenyomatot tárol, és bizonyos élethelyzetek újra meg újra aktiválják, „triggerelik” ezeket a pontokat.

Ezért van az, hogy néha teljesen irracionálisan és túlságosan impulzívan reagálunk bizonyos dolgokra. Nem a jelen pillanatot értékeljük elviselhetetlennek, hanem egy régi seb szakad fel bennünk.

A belső gyermek hordozza az életörömöt is.

A belső gyermek nem csak a sebeinket őrzi

Amikor a belső gyermek szóba kerül, legtöbben hajlamosak csak a sérüléseket és a hiányállapotokat kiemelni – pedig ez a részünk hordozza az életörömöt, a kreativitást, az intuíciót és a játékos kíváncsiságot is.